当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 海外经济研究：日本出口增速下滑

海外经济研究：日本出口增速下滑

时间: 2017-08-12 10:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

出口环比降幅扩大



日本5月份出口同比下降2.7%，显着低于上月值的5.1%，也低于市场预期值-1.3%；环比下降7.6%，连续两个月显着负增长。分地区看，对大洋洲、中南美洲及非洲的出口出现了两位数的下降，对亚洲、北美、东欧的出口降幅也大于整体水平；对西欧及中东的出口增速仍保持了两位数的正增长。分商品种类看，化石燃料出口出现了45.7%的下降，原材料降幅为6.3%，，交运设备降幅为7.3%；其他大类商品均是正增长，其中增幅最高的是机械设备(2.4%)，其次是食品饮料(1.5%)，电子产品增长0.6%。

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由于欧洲央行加大宽松力度刺激需求，来自西欧的进口需求可能增加，不过欧元汇率贬值可能抵消需求增加对逆差的削减作用；来自中国的需求短期内不会显着改善，美国对日本产品的需求在短期内也没有更大的改善空间，因此预计日本贸易逆差下滑的趋势短期内仍会持续。

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