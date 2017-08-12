当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 海外经济研究：日本出口增速下滑

出口环比降幅扩大
日本5月份出口同比下降2.7%，显着低于上月值的5.1%，也低于市场预期值-1.3%；环比下降7.6%，连续两个月显着负增长。分地区看，对大洋洲、中南美洲及非洲的出口出现了两位数的下降，对亚洲、北美、东欧的出口降幅也大于整体水平；对西欧及中东的出口增速仍保持了两位数的正增长。分商品种类看，化石燃料出口出现了45.7%的下降，原材料降幅为6.3%，，交运设备降幅为7.3%；其他大类商品均是正增长，其中增幅最高的是机械设备(2.4%)，其次是食品饮料(1.5%)，电子产品增长0.6%。
日本出口同比增速下滑除了有高基数因素外，来自中国和美国的进口需求放缓是重要原因。近三个月出口到欧盟的增速连续回升，这会在一定程度上缓解日本出口的疲软状况；中国的货币政策也在逐渐放松，但步伐较为缓慢，对日本出口回升的贡献有限；美国通胀正在回升，货币政策正常化过程加速也不利于日本对美国出口的改善。
进口依然没有恢复到正常状态
日本5月份进口下降3.6%，低于市场预期的1.8%，更显着低于上月值3.4%；环比下降5.3%，也是连续两个月大幅下降。分地区看，从大洋洲、中南美洲、中东的进口降幅都在10%左右，从其他地区进口的降幅都小于整体水平，对西欧进口仍保持6%的正增长。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
分商品种类看，占比最大的矿物燃料(29.8%)下降9.4%，占比7.6%的原材料下降8%，占比3.2%的交运设备下降5.7%，占比12.4%的电子产品下降5%，其他种类的商品进口均低于整体水平，其中占比9.1%的食品类下降1.9%，包含服装及家具的其他类下降1.2%；对化学制品、制成品及机械设备的进口均出现正增长。
日本进口增速在3月因消费税调整而达到高点后仍然没有回到正常水平，环比增速降幅依然偏高。同时，由于出口不振，进口也因此受到影响。预计国内需求对进口的影响在一个季度内就会结束，但出口不振对进口的影响可能仍将持续。
贸易逆差扩大
5月贸易逆差达9090亿日元，季节调整后为8622亿日元，环比下降12%，同比下降8.3%。来自亚洲的贸易顺差同比大幅下降33.7%是贸易逆差同比及环比下降的重要原因，对西欧及中东的逆差也显着扩大，日本对东盟的逆差则大幅缩窄。
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由于欧洲央行加大宽松力度刺激需求，来自西欧的进口需求可能增加，不过欧元汇率贬值可能抵消需求增加对逆差的削减作用；来自中国的需求短期内不会显着改善，美国对日本产品的需求在短期内也没有更大的改善空间，因此预计日本贸易逆差下滑的趋势短期内仍会持续。 责任编辑：JoJo 进入日本网（www.wokou.net.cn）
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