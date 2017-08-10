当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 上半年福建省外贸进出口同比增长16.4%

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上半年福建省外贸进出口同比增长16.4%

时间:2017-08-10 17:32来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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上半年福建省外贸进出口同比增长16.4%

2017-07-19 09:15:07　来源： 福建日报

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　　据福州海关统计，今年上半年，福建外贸进出口5728.1亿元，比去年同期增长16.4%。其中，出口3463亿元，同比增长4.9%；进口2265.1亿元，同比增长39.8%。

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　　对美外贸继续居首位，对澳大利亚进出口大增。今年上半年，福建省对美国进出口956.4亿元，增长20.6%；对东盟进出口897.7亿元，增长17.7%；对欧盟进出口791.7亿元，增长9.1%；对日本进出口337.6亿元，增长14.9%；对澳大利亚进出口268.4亿元，增长68.9%。

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　　机电产品出口增长较快，传统劳动密集型产品降幅收窄。今年上半年，福建省出口龙头产品之一的机电产品出口1227.8亿元，增长9.7%，占同期全省出口的35.5%。七大类传统劳动密集型产品则出口1280.5亿元，下降1.2%，降幅较前5个月收窄2.6个百分点，占37%。其中，服装出口412.1亿元，下降12.8%；鞋类出口355亿元，增长1.4%。此外，农产品出口288.5亿元，， 增长1.2%。

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　　国有企业进出口大幅增长，外商投资企业和民营企业进出口增长较快。今年上半年，全省国有企业进出口923.3亿元，增长35.1%，占同期福建省外贸总值的16.1%；外商投资企业进出口2128.7亿元，增长18.1%，占37.2%；民营企业进出口2675.9亿元。（记者 郑璜 通讯员 李丽）

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    ------分隔线----------------------------
    后文海外经济研究：日本出口增速下滑导读：出口环比降幅扩大 日本5月份出口同比下降2.7%，显着低于上月值的5.1%，也低于市场预期值-1.3%；环比下降7.6%，连续两个月显着负增长。分地区看，对大洋洲、中南美洲及非洲的出口出现了两位数的下降，对亚洲、北美、东欧的出口降幅也大于整体水平；对西欧及中东的出口增速仍保持了两位数的正增长。分商。。。
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