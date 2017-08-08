当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 肌肤尊享温柔呵护 日本进口『乐而雅F透气棉柔系列』新升级

肌肤尊享温柔呵护 日本进口『乐而雅F透气棉柔系列』新升级

时间: 2017-08-08 02:46 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道 记者 余鹏飞】日本岐阜市保健所21日宣布，该市食品商稻叶花生销售的中国产花生制品被检测出黄曲霉超标，正在从全国各地的27个都府县回收大约5.2万袋花生制品。稻叶花生在给环球网记者的回复中称，出现问题的花生从原料生产到加工都在中国山东省内完成，进口的花生在经过两国出入境检验检疫局(CI。。。

日本进口『乐而雅F透气棉柔系列』 内容来自进入日本

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【上市目标】

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「乐而雅」自1996年上市以来，坚持以满足中国女性需求为目标，成功开发上市了「乐而雅」卫生巾系列，并且备受广大女性的拥护和喜爱。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

「乐而雅」发现，越来越多的女性开始关注生理期中私密处肌肤的感受。如何在生理期期间保持私密处肌肤的透气，减轻肌肤的压力，更成为了广大女性消费者关注的重中之重。为满足消费者的新需求，此次「乐而雅」全新升级的日本进口『F透气棉柔系列』产品，能帮助女性在生理期赶走闷湿，肌肤尊享温柔呵护，，更加舒爽地度过生理期。

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【产品介绍】 内容来自进入日本

根据花王调查数据显示，70%以上的女性在生理期中担心私密处的肌肤问题。而事实上在生理期间，肌肤也更易敏感。量多的日子里，肌肤接触大量经血或汗液，卫生巾隔离了空气，总会感觉闷闷湿湿，十分不舒服…… 本文来自进入日本网

全新升级的日本进口『乐而雅F透气棉柔系列』，采用了新研发的空气感柔点表层，有效减少肌肤接触面积，温柔轻触呵护肌肤；并且能瞬间吸收大量经血，表层干爽不黏腻，肌肤干爽舒适。同时配合全面透气底膜，帮助持续呼出湿气，自在透气。 copyright 进入日本

『乐而雅F透气棉柔系列』，在生理期让闷湿出局，娇嫩肌肤尊享温柔呵护。

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【产品特点】

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-新空气感柔点表层，吸收再多，蓬蓬柔柔，好舒爽！ 内容来自进入日本

-减少肌肤接触面积！舒缓摩擦，黏腻带来的不适感。

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-瞬间吸收，肌肤干爽舒适。

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-赶走闷湿不适，自在透气。 本文来自进入日本网

【产品名称/容量】

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产品名称片数 日本最新动态-www.wokou.net.cn

乐而雅F透气棉柔超丝薄日用护翼型卫生巾（22.5cm） 20片

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乐而雅F透气棉柔超丝薄特长日用护翼型卫生巾（25cm）17片 本文来自进入日本网

乐而雅F透气棉柔纤巧日用护翼型卫生巾（22.5cm） 22片 copyright 进入日本

乐而雅F透气棉柔纤巧特长日用护翼型卫生巾（25cm） 18片 进入日本网（www.wokou.net.cn）

乐而雅F透气棉柔纤巧超长夜用护翼型卫生巾（34cm） 9片 进入日本，www.wokou.net.cn

乐而雅F透气棉柔纤巧超特长夜用护翼型卫生巾（40cm）7片

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【上市日期／上市地区】 本文来自进入日本网

2016年12月19日／（部分渠道） 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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乐而雅官网：

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乐而雅官方微博： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

乐而雅天猫旗舰店：https://laurier.tmall.com/ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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