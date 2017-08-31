当前位置：进入日本-> 国际-> 非洲外交-> 美国亚裔的U型发展：从淡化美国人差异变成强调

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撰稿／金 姬(记者)
自美国众议院2005年底通过打击非法移民的改革法案以来，移民的抗议活动就此起彼伏，但示威者主要是第一代拉美裔移民。相比之下，亚裔更愿意默默融入美国社会，尤其
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“1965后”移民
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美籍亚裔的这种特殊身份，主要形成于1965年。当时，《民权法》正式生效。约翰逊总统又签署了《移民与国籍法修订案》。纽约大学社会学家吉勒米娜·杰索表示，在19世纪初通过的一些排斥性法案，将亚裔移民减到很少，1965年的法案“废除了移民法里种族主义的因素”。大部分亚裔国家的移民配额从100人增加到2万。
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这一法案无疑为美国吸收了大量亚洲人才。截至1980年，超过19万的印度人(90%拥有大学文凭)在美国安家落户。1.3万的韩国医生、药剂师和护士拿到绿卡。美籍菲律宾人在这15年间呈5倍增长，达到50万人，大量医药专业人员移民美国。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
移民在美国的奋斗史大多千篇一律。但1965年之后的亚洲移民和之前的犹太、爱尔兰和意大利移民不同：明显的亚洲人长相不太容易让他们融入主流社会，而高学历和高技术水平又让这些亚裔比其他移民更快进入中产阶级。此外，这批亚洲移民并没有“抱成团”似地生活在市中心，他们往往散居在郊区，显得更加孤立。33岁的华裔格雷斯·张·卢凯利所在的小镇很少有亚洲人，所以人们常常取笑她。
如今，第一代亚洲移民的子女年龄在20至40岁左右，在两个世界中成长：在家中，是父母努力维持的亚洲传统范围；在门外，是迅速改变的西方文化社会。25岁的孟加拉裔移民莫娜·拉赫曼抱怨自己超级严厉的父母从来不让她在朋友家过夜。
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但纽约大学移民历史学家大卫·瑞墨斯表示，1965年后的亚裔一代同化的过程更快，形成“模范少数族裔”，这一代亚裔更认同高教育的成就，反映出家长的教导成功。这种成功也有“遗憾”。32岁的韩裔美国人苏泽特·文·哈斯有时觉得自己只是“美籍亚裔”(Asian-American)这个词中的连接符“-”而已。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
美籍韩裔作家李昌来曾写道，穿梭在亚裔传统和西方文化两个不同的世界，第二代美籍亚裔无法完全融入其中任何一个，“他们不得不创造自己的圈子”。为此，他们必须改变人们对旧移民的印象，在混合的状态下塑造一个全新的美籍亚裔身份：个性鲜明的美国人。
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U型发展 内容来自进入日本
传统的移民发展模式可能显示一种稳定的转变，在2到3代间慢慢美国化。但第二代美籍亚裔的发展模式如同回旋镖的飞行路线：早期受到孤立，而后更快融入美国和被同化，再凸显自己族裔的价值。 进入日本，www.wokou.net.cn
24岁的巴基斯坦裔少女法勒哈·阿哈麦德在新泽西州的潘宁顿长大，孩童时代喜欢看印度宝莱坞电影，也积极参加每年在纽约市举行的“巴基斯坦独立日”游行活动。但进入中学以后，她希望自己“漂白”：染了金发，戴上淡褐色的隐形眼镜，甚至抱怨母亲端上的印度炒饭。
这种情况直到她进入费城的维拉诺瓦大学才改变。法勒哈和来自不同背景的同学成为朋友，他们欢迎多样性并且帮她在东西方之间找到一个平衡点。如今，法勒哈“选择拥抱各种节日，而不是把自己隔离”。她会和同学们一起庆祝穆斯林的开斋节，基督教的圣诞节，这些都是她父母从不庆祝的节日。 本文来自进入日本网
美籍亚裔认为他们心理上难以达到平衡的部分原因，，是他们被视作“永远的外国人”。亚洲人的外貌使之一生都被问及“你来自哪个国家？”这样的问题。26岁的菲律宾裔女孩凡妮莎·德吉亚就是一例。她从小生活在伊利诺伊州的芝加哥郊区，那里几乎都是白人。她总是被当作外国人，即便她生于斯，长于斯，英语是她的母语，但她从未感到属于这片土地。
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对想要得到认同的孩子而言，感觉被疏离是最大的痛苦，他们会做任何事来融入主流。31岁的韩裔青年马克·洪曾是其中之一。在爱荷华州的达文波特的童年时代，他故意避开当地唯一认识的亚裔孩子。“我反抗一切和亚裔有关的事，例如功夫或在亚洲餐馆打工。”如今，马克是一名工程师，不再有青春期的叛逆想法。 进入日本，www.wokou.net.cn
族裔的疏离和种族的嘲笑对移民孩子来说是司空见惯的事。哈佛大学社会学家玛丽·沃特斯表示，上世纪30年代的意大利和犹太移民也经历过这一阶段。但以前几代的移民孩子和长相、饮食和宗教相同的人生活在一起。而许多1965年以后来到美国的亚裔移民的子女，在念大学之前都生活在白人为主的社区里。 内容来自进入日本
住在纽约州东北港的28岁华裔雷蒙德·杨，高中时是420名同级学生中的3名亚裔之一，他说：“我总感觉处于两个世界之间。”直到他1995年进入布朗大学，学校里有另外854名亚裔学生，占本科生总数的15%。“这是种文化冲击，我从未遇到像我一样的孩子，我们有同样的成长背景，挣扎于要成为亚裔和成为美国人之间。”雷蒙德在大四时和5个华裔住在一起，他的好朋友包括日裔、泰裔、菲律宾裔、印度裔和韩裔移民后代。 内容来自进入日本
这种社交经常燃起对文化的觉醒，许多亚裔美国人从淡化他们与美国人的差异，变成强调这种差异。 copyright 进入日本
35岁的格雷斯·刘长在加州，曾经只和白人男孩约会。她的文化觉醒始于谭恩美的《喜福会》，这本小说描述中国母亲和女儿之间的复杂关系。她而后在加州大学桑塔·克鲁兹分校进修了普通话和中国历史。目前格雷斯是演员兼节目制作人，最新制作的节目是儿童电视秀Bakaboo，旨在教在美国出生的华人说普通话。 进入日本，www.wokou.net.cn
移民“代沟”
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第一代和第二代亚裔移民不仅仅是代沟问题，文化差异尤为显著。 内容来自进入日本
26岁的韩裔青年萨姆·张在亚利桑那州的凤凰城长大。他高中时参加学生会，这让他的父母担心课外活动会影响他进入一流大学。法律专业的萨姆大一时当上亚利桑那大学学生会主席，父母对此却毫无概念。而其他父母一定会表示祝贺。“他们只希望我顺利毕业，然后去哈佛升造。”萨姆抱怨道。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
印度裔美国女小说家裘帕·拉希莉在2004年的作品《同名人》(The Namesake)中，描写了一个印度家庭两代人在美国的生活。“亚裔孩子并不是选择另一种行为方式”，拉希莉说，“他们是在选择完全不同的文化表述。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）
这种“难以兼容性”随处可见。大多数移民父母鼓励孩子在自己的族裔中寻找伴侣，这的确很有益处。29岁的韩裔女子琼·金是费城的一名广告文案撰稿人，和另一名韩裔美国人谢恩·金订婚，原因之一就是“你无需解释很多事，例如文化差异，家中角色等”。
然而，在25至34岁的已婚亚裔美国人中，40%的配偶不是亚裔，这一比例在非洲裔中只有12%。33岁的华裔格雷斯·张·卢凯利和她的妹妹都嫁给了白人，尽管她们的父母一开始并不同意，但在当地遇到华裔的概率很低。
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25岁的印度裔女孩妮希·库拉那现在正和一个印度裔美国人约会。但在过去3年，她一直和一个非洲裔美国人交往。“这让我父母很不高兴。”妮希说，“他们难以理解。”她的父亲苏尼尔是一名胃肠病学专家，1977年来到美国，坦承接受跨种族之间的婚姻“非常困难”。
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当然，这种紧张关系在移民两代人之间非常普遍。但纽约大学亚太裔美国人研究中心主任杰克·陈表示，这些第二代移民开始寻找一个中间立场，从现代亚裔的模式中界定一个新的现代模式，又不完全和现代美国人的模式相同，这是社会学家所称的“身份建立”。对第二代亚裔美国人来说，它不是建立在共同的种族、信仰或语言煶英语外牐而是建立在共同分享的经验。- 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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