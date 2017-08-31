当前位置：进入日本-> 国际-> 非洲外交-> 美国亚裔的U型发展：从淡化美国人差异变成强调

美国亚裔的U型发展：从淡化美国人差异变成强调

时间: 2017-08-31 10:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：瑞士移民部门近期投资45万美元，拍摄一部有关非洲非法移民和难民的电视剧，并计划在尼日利亚播出。该剧主要讲述一名非洲非法移民者在瑞士避难不成而被遣返的不堪境遇，以此告诫潜在非洲难民和移民，瑞士并非避难“天堂”。 当地时间2017年2月6日，希腊雅典，当地警察试图驱散生活在废弃的Hellenikon机。。。

许多亚裔美国人从淡化他们与美国人的差异，变成强调这种差异。

本文来自进入日本网

撰稿／金 姬(记者)

进入日本，www.wokou.net.cn

自美国众议院2005年底通过打击非法移民的改革法案以来，移民的抗议活动就此起彼伏，但示威者主要是第一代拉美裔移民。相比之下，亚裔更愿意默默融入美国社会，尤其

内容来自进入日本

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

对于第二代移民而言，改革后的移民法案对他们毫无影响。但据《时代》周刊报道，这批人也有自己的苦恼：作为出生在美国、带有亚洲传统的移民后代，第二代美籍亚裔不得不寻找自己的“身份”。

“1965后”移民

本文来自进入日本网

美籍亚裔的这种特殊身份，主要形成于1965年。当时，《民权法》正式生效。约翰逊总统又签署了《移民与国籍法修订案》。纽约大学社会学家吉勒米娜·杰索表示，在19世纪初通过的一些排斥性法案，将亚裔移民减到很少，1965年的法案“废除了移民法里种族主义的因素”。大部分亚裔国家的移民配额从100人增加到2万。

内容来自进入日本

这一法案无疑为美国吸收了大量亚洲人才。截至1980年，超过19万的印度人(90%拥有大学文凭)在美国安家落户。1.3万的韩国医生、药剂师和护士拿到绿卡。美籍菲律宾人在这15年间呈5倍增长，达到50万人，大量医药专业人员移民美国。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

移民在美国的奋斗史大多千篇一律。但1965年之后的亚洲移民和之前的犹太、爱尔兰和意大利移民不同：明显的亚洲人长相不太容易让他们融入主流社会，而高学历和高技术水平又让这些亚裔比其他移民更快进入中产阶级。此外，这批亚洲移民并没有“抱成团”似地生活在市中心，他们往往散居在郊区，显得更加孤立。33岁的华裔格雷斯·张·卢凯利所在的小镇很少有亚洲人，所以人们常常取笑她。

内容来自进入日本

如今，第一代亚洲移民的子女年龄在20至40岁左右，在两个世界中成长：在家中，是父母努力维持的亚洲传统范围；在门外，是迅速改变的西方文化社会。25岁的孟加拉裔移民莫娜·拉赫曼抱怨自己超级严厉的父母从来不让她在朋友家过夜。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

但纽约大学移民历史学家大卫·瑞墨斯表示，1965年后的亚裔一代同化的过程更快，形成“模范少数族裔”，这一代亚裔更认同高教育的成就，反映出家长的教导成功。这种成功也有“遗憾”。32岁的韩裔美国人苏泽特·文·哈斯有时觉得自己只是“美籍亚裔”(Asian-American)这个词中的连接符“-”而已。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

美籍韩裔作家李昌来曾写道，穿梭在亚裔传统和西方文化两个不同的世界，第二代美籍亚裔无法完全融入其中任何一个，“他们不得不创造自己的圈子”。为此，他们必须改变人们对旧移民的印象，在混合的状态下塑造一个全新的美籍亚裔身份：个性鲜明的美国人。

本文来自进入日本网

U型发展 内容来自进入日本

传统的移民发展模式可能显示一种稳定的转变，在2到3代间慢慢美国化。但第二代美籍亚裔的发展模式如同回旋镖的飞行路线：早期受到孤立，而后更快融入美国和被同化，再凸显自己族裔的价值。 进入日本，www.wokou.net.cn

24岁的巴基斯坦裔少女法勒哈·阿哈麦德在新泽西州的潘宁顿长大，孩童时代喜欢看印度宝莱坞电影，也积极参加每年在纽约市举行的“巴基斯坦独立日”游行活动。但进入中学以后，她希望自己“漂白”：染了金发，戴上淡褐色的隐形眼镜，甚至抱怨母亲端上的印度炒饭。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

这种情况直到她进入费城的维拉诺瓦大学才改变。法勒哈和来自不同背景的同学成为朋友，他们欢迎多样性并且帮她在东西方之间找到一个平衡点。如今，法勒哈“选择拥抱各种节日，而不是把自己隔离”。她会和同学们一起庆祝穆斯林的开斋节，基督教的圣诞节，这些都是她父母从不庆祝的节日。 本文来自进入日本网

美籍亚裔认为他们心理上难以达到平衡的部分原因，，是他们被视作“永远的外国人”。亚洲人的外貌使之一生都被问及“你来自哪个国家？”这样的问题。26岁的菲律宾裔女孩凡妮莎·德吉亚就是一例。她从小生活在伊利诺伊州的芝加哥郊区，那里几乎都是白人。她总是被当作外国人，即便她生于斯，长于斯，英语是她的母语，但她从未感到属于这片土地。

copyright 进入日本

对想要得到认同的孩子而言，感觉被疏离是最大的痛苦，他们会做任何事来融入主流。31岁的韩裔青年马克·洪曾是其中之一。在爱荷华州的达文波特的童年时代，他故意避开当地唯一认识的亚裔孩子。“我反抗一切和亚裔有关的事，例如功夫或在亚洲餐馆打工。”如今，马克是一名工程师，不再有青春期的叛逆想法。 进入日本，www.wokou.net.cn

族裔的疏离和种族的嘲笑对移民孩子来说是司空见惯的事。哈佛大学社会学家玛丽·沃特斯表示，上世纪30年代的意大利和犹太移民也经历过这一阶段。但以前几代的移民孩子和长相、饮食和宗教相同的人生活在一起。而许多1965年以后来到美国的亚裔移民的子女，在念大学之前都生活在白人为主的社区里。 内容来自进入日本

住在纽约州东北港的28岁华裔雷蒙德·杨，高中时是420名同级学生中的3名亚裔之一，他说：“我总感觉处于两个世界之间。”直到他1995年进入布朗大学，学校里有另外854名亚裔学生，占本科生总数的15%。“这是种文化冲击，我从未遇到像我一样的孩子，我们有同样的成长背景，挣扎于要成为亚裔和成为美国人之间。”雷蒙德在大四时和5个华裔住在一起，他的好朋友包括日裔、泰裔、菲律宾裔、印度裔和韩裔移民后代。 内容来自进入日本

这种社交经常燃起对文化的觉醒，许多亚裔美国人从淡化他们与美国人的差异，变成强调这种差异。 copyright 进入日本

35岁的格雷斯·刘长在加州，曾经只和白人男孩约会。她的文化觉醒始于谭恩美的《喜福会》，这本小说描述中国母亲和女儿之间的复杂关系。她而后在加州大学桑塔·克鲁兹分校进修了普通话和中国历史。目前格雷斯是演员兼节目制作人，最新制作的节目是儿童电视秀Bakaboo，旨在教在美国出生的华人说普通话。 进入日本，www.wokou.net.cn

移民“代沟”

copyright 进入日本

第一代和第二代亚裔移民不仅仅是代沟问题，文化差异尤为显著。 内容来自进入日本

26岁的韩裔青年萨姆·张在亚利桑那州的凤凰城长大。他高中时参加学生会，这让他的父母担心课外活动会影响他进入一流大学。法律专业的萨姆大一时当上亚利桑那大学学生会主席，父母对此却毫无概念。而其他父母一定会表示祝贺。“他们只希望我顺利毕业，然后去哈佛升造。”萨姆抱怨道。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

印度裔美国女小说家裘帕·拉希莉在2004年的作品《同名人》(The Namesake)中，描写了一个印度家庭两代人在美国的生活。“亚裔孩子并不是选择另一种行为方式”，拉希莉说，“他们是在选择完全不同的文化表述。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这种“难以兼容性”随处可见。大多数移民父母鼓励孩子在自己的族裔中寻找伴侣，这的确很有益处。29岁的韩裔女子琼·金是费城的一名广告文案撰稿人，和另一名韩裔美国人谢恩·金订婚，原因之一就是“你无需解释很多事，例如文化差异，家中角色等”。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

然而，在25至34岁的已婚亚裔美国人中，40%的配偶不是亚裔，这一比例在非洲裔中只有12%。33岁的华裔格雷斯·张·卢凯利和她的妹妹都嫁给了白人，尽管她们的父母一开始并不同意，但在当地遇到华裔的概率很低。

进入日本，www.wokou.net.cn

25岁的印度裔女孩妮希·库拉那现在正和一个印度裔美国人约会。但在过去3年，她一直和一个非洲裔美国人交往。“这让我父母很不高兴。”妮希说，“他们难以理解。”她的父亲苏尼尔是一名胃肠病学专家，1977年来到美国，坦承接受跨种族之间的婚姻“非常困难”。

本文来自进入日本网

当然，这种紧张关系在移民两代人之间非常普遍。但纽约大学亚太裔美国人研究中心主任杰克·陈表示，这些第二代移民开始寻找一个中间立场，从现代亚裔的模式中界定一个新的现代模式，又不完全和现代美国人的模式相同，这是社会学家所称的“身份建立”。对第二代亚裔美国人来说，它不是建立在共同的种族、信仰或语言煶英语外牐而是建立在共同分享的经验。- 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

相关专题：新民周刊

内容来自进入日本

内容来自进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。