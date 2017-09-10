当前位置：进入日本-> 政治-> 法令条文-> 安倍晋三正式启动修宪，日本和平宪法第9条还能活多久？

安倍晋三正式启动修宪，日本和平宪法第9条还能活多久？

时间: 2017-09-10 14:44 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：参考消息网5月30日报道 英国广播公司网站5月28日刊登题为《日本对中国的海军力量越发不安》的文章，作者为英国国际战略研究所香格里拉对话高级研究员亚历山大内尔。文章称，在多国官员准备出席在新加坡举行的年度香格里拉对话会之际，日本海上自卫队的出云号将在未来数月在南海展开一段史无前例的航程。这是日本首。。。

日本共同网6月5日早间消息称，在日本首相安倍晋三（自民党总裁）关于2020年施行新宪法的目标确定后，执政的日本自民党内关于修改宪法、尤其是关于《宪法》第九条修改提案的讨论或将加速。在野党方面则批评称，明确写进日本自卫队的存在等条款，将使自卫队“在海外行使武力不受限制成为可能”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍晋三此次修改宪法的核心，是要明确写入日本有国防自卫的权力，有对外交战的权力，可以拥有军队，让日本成为普通国家（或正常国家）。但是这样的表述与原来被称为和平宪法的战后日本宪法，差别太大、争议也太大，目前的民意支持也不高，很难通过。

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

自从1993年首次当选为众议员以来，安倍晋三就把“制定自主宪法”奉为政治信条。在其2012年出版的《建设美丽的国家》一书中，安倍称“我无论如何也不能接受（战后由美国人主导完成的日本宪法）。”

日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍晋三为修改宪法第九条绞尽脑汁：废国防军、写自卫队

进入日本，www.wokou.net.cn

争议核心是宪法第九条。目前的《日本宪法》第二章第九条被称为是“放弃战争，战争力量及交战权的否认“。其内容有两条：

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。 copyright 进入日本

为达到前项目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍晋三此次修改宪法的策略要点是，不改动第九条的前两个条款，而是加入第三条，写明日本可以拥有自卫队。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

5月3日，安倍晋三在日本举行的一个呼吁修宪的集会上发表视频讲话称，“保留第九条第一、二款，明文写进自卫队的观点值得进行国民讨论”。提出在维持规定“放弃战争”的第一款以及“不保持战力”的第二款的同时，明确写进自卫队。

进入日本，www.wokou.net.cn

安倍还主张称，不能认为写进了自卫队存在的内容就“可能违宪”。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

此前，自民党2012年汇总的修宪草案中，曾提出“保持国防军”，并修改条款称“不妨碍发动自卫权”，并使集体自卫权的行使成为可能。但此案因争议太大而胎死腹中。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

但是安倍提出的折衷方案，仍然受到社会批评。 内容来自进入日本

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

据日本媒体报道，以长谷部恭男等宪法学者等组成的“立宪民主会”5月22日发表声明，指出安倍通过修改第九条的解释解禁了集体自卫权；日本共产党领导人强调，安倍此举“其本质上最大目的是使第九条第二款成为空文”。

copyright 进入日本

安倍的修宪大计：今年党内提案，明年国会讨论，2019年完成修宪，2020年正式实施 内容来自进入日本

分析称，日本自民党拟最快本月内开始党内讨论，年内汇总修宪方案。还将推进与公明党的协调，希望最快在2018年1月召集的例行国会期间向众参两院的宪法审查会提交。如果考虑到在野党的干扰和阻挠，也要力争在2019年前作为修宪原案由国会提议。 进入日本，www.wokou.net.cn

据悉，目前自民党成立了由干事长二阶俊博等领导层成员进入的执政党“宪法修改推进总部“，举全党之势加快讨论。 本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

但是，最大在野党民进党已经明确表示，反对在安倍执政期间修宪。

内容来自进入日本

目前，自民党在日本众参两院拥有多数席位。自民党方面宣称，对安倍修宪表示赞成的，已经超过确保国会提议所需的三分之二以上议席。 内容来自进入日本

问题是，现任众院议员任期到2018年12月，之前将举行下届众院选举。自民党内有担心称，新的国会选举可能让执政的自民党“失去三分之二的优势”。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

图：日本国会各政党对修宪的态度

本文来自进入日本网

因此，对安倍晋三来讲，加快推动修宪案，则必遭在野党指责和顽强阻挠；如果不强力推动，就可能要等到下届日本国会成立再启动审议，万一失去目前的国会主导优势呢？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

延伸阅读： 进入日本，www.wokou.net.cn

在日本出生的3只大熊猫前往中国寻亲，能否如愿怀上中国娃？ 进入日本，www.wokou.net.cn

美日韩防长首次新加坡会晤，尴尬面对萨德议题

内容来自进入日本

本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯新闻的观点和立场 copyright 进入日本

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

此新闻来源于腾讯新闻app要闻频道

https://view.inews.qq.com/a/20170605A033ZS00 内容来自进入日本

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。