当前位置：进入日本-> 政治-> 法令条文-> 安倍晋三正式启动修宪，日本和平宪法第9条还能活多久？

日本共同网6月5日早间消息称，在日本首相安倍晋三（自民党总裁）关于2020年施行新宪法的目标确定后，执政的日本自民党内关于修改宪法、尤其是关于《宪法》第九条修改提案的讨论或将加速。在野党方面则批评称，明确写进日本自卫队的存在等条款，将使自卫队“在海外行使武力不受限制成为可能”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
安倍晋三此次修改宪法的核心，是要明确写入日本有国防自卫的权力，有对外交战的权力，可以拥有军队，让日本成为普通国家（或正常国家）。但是这样的表述与原来被称为和平宪法的战后日本宪法，差别太大、争议也太大，目前的民意支持也不高，很难通过。
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自从1993年首次当选为众议员以来，安倍晋三就把“制定自主宪法”奉为政治信条。在其2012年出版的《建设美丽的国家》一书中，安倍称“我无论如何也不能接受（战后由美国人主导完成的日本宪法）。”
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安倍晋三为修改宪法第九条绞尽脑汁：废国防军、写自卫队
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争议核心是宪法第九条。目前的《日本宪法》第二章第九条被称为是“放弃战争，战争力量及交战权的否认“。其内容有两条：
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日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。 copyright 进入日本
为达到前项目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。
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安倍晋三此次修改宪法的策略要点是，不改动第九条的前两个条款，而是加入第三条，写明日本可以拥有自卫队。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
5月3日，安倍晋三在日本举行的一个呼吁修宪的集会上发表视频讲话称，“保留第九条第一、二款，明文写进自卫队的观点值得进行国民讨论”。提出在维持规定“放弃战争”的第一款以及“不保持战力”的第二款的同时，明确写进自卫队。
安倍还主张称，不能认为写进了自卫队存在的内容就“可能违宪”。
此前，自民党2012年汇总的修宪草案中，曾提出“保持国防军”，并修改条款称“不妨碍发动自卫权”，并使集体自卫权的行使成为可能。但此案因争议太大而胎死腹中。
但是安倍提出的折衷方案，仍然受到社会批评。 内容来自进入日本
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据日本媒体报道，以长谷部恭男等宪法学者等组成的“立宪民主会”5月22日发表声明，指出安倍通过修改第九条的解释解禁了集体自卫权；日本共产党领导人强调，安倍此举“其本质上最大目的是使第九条第二款成为空文”。
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安倍的修宪大计：今年党内提案，明年国会讨论，2019年完成修宪，2020年正式实施 内容来自进入日本
分析称，日本自民党拟最快本月内开始党内讨论，年内汇总修宪方案。还将推进与公明党的协调，希望最快在2018年1月召集的例行国会期间向众参两院的宪法审查会提交。如果考虑到在野党的干扰和阻挠，也要力争在2019年前作为修宪原案由国会提议。 进入日本，www.wokou.net.cn
据悉，目前自民党成立了由干事长二阶俊博等领导层成员进入的执政党“宪法修改推进总部“，举全党之势加快讨论。 本文来自进入日本网
但是，最大在野党民进党已经明确表示，反对在安倍执政期间修宪。
目前，自民党在日本众参两院拥有多数席位。自民党方面宣称，对安倍修宪表示赞成的，已经超过确保国会提议所需的三分之二以上议席。 内容来自进入日本
问题是，现任众院议员任期到2018年12月，之前将举行下届众院选举。自民党内有担心称，新的国会选举可能让执政的自民党“失去三分之二的优势”。
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图：日本国会各政党对修宪的态度
因此，对安倍晋三来讲，加快推动修宪案，则必遭在野党指责和顽强阻挠；如果不强力推动，就可能要等到下届日本国会成立再启动审议，万一失去目前的国会主导优势呢？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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