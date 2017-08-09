当前位置：进入日本-> 政治-> 法令条文-> 人民周刊

人民周刊

时间: 2017-08-09 03:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：美国世界政治评论网站5月30日发表美国外交学会国际问题研究员J伯克希尔米勒的文章《安倍晋三企图修改日本宪法的赌博要面临多大风险》称，日本首相安倍晋三计划到2020年完成修宪是一场豪赌，虽有一定优势，但绝非万无一失，并将给其剩余首相任期带来高风险。 宪法70周年强推修宪 文章称，本月早些时候，安倍晋。。。

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日本宪法：十字路口抉择

本刊记者 屈一平 《 人民周刊 》（）

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70年的日本宪法将何去何从？日本迂回修宪的企图能否得逞呢？ copyright 进入日本

日本宪法第9条——“永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。”这条规定像一枚定海神针，将日本社会定在了和平发展经济的路上。但是这一条，多年来被日本休宪势力视为实现军事大国的“绊脚石”。

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2017年，日本宪法施行70周年之际，有关修宪还是护宪的争论再次出现，日本正处在十字路口。

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据日本NHK电视台5月3日报道，以国民主权、基本人权、和平主义为三大原则的日本宪法至今已施行70周年。5月3日是日本和平宪法实施70周年纪念日，这本是宣扬和平的日子，却成了日本国内修宪势力撕开封印，掀起修宪舆论的“大好时机”。

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5月1日，在一个推动修宪的超党派议员集会上，日本首相安倍晋三再次向世人展现了他强烈的修宪欲望，安倍表示“修宪的时机已经愈发成熟，现在只需要一个具体的提案，今年必须迈出历史性的一步”。日本前首相中曾根康弘也以99岁高龄出席集会，为修宪势力站台，声称“在国民参与的基础上，根据国民全体的意见，让国民亲手制定宪法”。

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随着安倍政府不断升级与美军的军事演练，深入日本民心的和平宪法眼下正面临前所未有的危机。《朝日新闻》5月3日发表社论说，造成和平宪法陷入危机的根源是安倍政权否定日本战后道路的思想，“安倍政权缺乏日本历代内阁坚守的谦虚和对宪法本身的敬意”。 内容来自进入日本

那么，70年的日本宪法将何去何从？日本迂回修宪的企图能否得逞呢？

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2017，修宪元年？ 内容来自进入日本

安倍及其领导的自由民主党正大力谋求修宪，特别针对禁止日本参加战争的宪法第9条。不过，在中国现代国际关系研究院日本研究所副研究员霍建岗看来，今年很难成为日本的“修宪元年”。

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5月3日，日本首相安倍晋三提议修改宪法，提出自卫队明文入宪和教育无偿化，再次引起轩然大波。日本宪法规定，日本不能拥有自己的武装力量，然而事实是现在的日本自卫队规模达到了24万人，，海陆空纵向发展成熟，每年的军费约500亿美元。 copyright 进入日本

中国现代国际关系研究院日本研究所副研究员霍建岗对《人民周刊》记者表示，如此大规模的军队力量，可自卫队在宪法中却没有明确地位，此前日本对宪法解释后才勉强给自卫队上了户口，不过这个户口被很多人认为是黑户。这对安倍晋三为总裁的自民党为核心的修宪势力是一个心结。这个心结能不能解开？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍晋三是强烈的修宪派，为了完成修宪“大业”，他所在的自民党也在为他铺路。 进入日本，www.wokou.net.cn

2016年举行的参议院选举中，以自民党为核心的修宪势力控制了参议院三分之二以上绝对多数议席，从而满足了修改宪法的重要条件，即在众参两院都占据三分之二以上议席。另一方面，安倍晋三有望长期执政。此前，日本自民党将现行总裁任期连任不得超过“两届6年”，修改为“连任三届共9年”。按照“两届6年”，安倍晋三应该在明年也就是2018年下台。然而根据“连任三届9年”的新规，他有可能执政到2021年。为安倍晋三争取了时间。修宪是安倍的夙愿，也是他父亲安倍晋太郎和外祖父岸信介前首相的梦想，安倍的长期掌权或许可为其修宪提供充足的时间。

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看起来天时、地利、人和，修宪一蹴而就。

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但是现实是怎样呢？中国现代国际关系研究院日本研究所副研究员霍建岗表示，安倍想修改宪法很难。因为自日本宪法诞生以来到现在，宪法一个字没有改动过。是没有人提出要修改宪法吗？修宪派是最近才出现的吗？恰恰相反，从上世纪50年代开始，日本主张修宪的势力就一直在试图修改宪法，结果是他们从没有成功过。针对宪法第9条，曾做过一次民调，结果显示52%反对，25%赞同。

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近半个世纪的修宪派企图，一直没有得逞，不是没有原因的，霍建岗认为，日本“修宪”“损人不利己”。日本在二战后迅速成为经济强国，正是得益于和平宪法的保障，和平宪法对日本经济崛起功不可没。随着日美同盟向全球化方向发展，失去了和平宪法约束的日本被卷入战争冲突的可能性将大大增强，这对原本低迷的日本经济来说，无疑是雪上加霜。其次，日本修宪违背世界和平发展的主流，势必对地区的和平与发展带来不利影响。军国主义曾给广大亚洲国家带来沉重灾难的历史不容忘记。 copyright 进入日本

体验式修宪的意图

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尽管短期内难有修宪的实质性动作，但安倍并没有就此停打“小算盘”。譬如，他提出的“体验式修宪”论调，就是在当前形势下采取的一种折中策略。

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中国外交学院教授周永生告诉记者，所谓“体验式修宪”，是要把日本民众诱入到修宪的框架当中，无疑带有某种欺骗性。“尝尝修宪滋味”会给人一种仅仅是小打小闹略作调整、不会对宪法实施大规模修改的错觉。然而，一旦进入修宪的轨道，日本民众最终将无法把控安倍政权对宪法修改的幅度。

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安倍在5月3日的视频致辞中将东京奥运会和修宪用“未来”这一关键词串联了起来，实际上，这两者毫无关联。安倍之所以希望在2020年实现修宪大计，无非是为了个人的政治私心。安倍的自民党总裁任期将在明年9月结束，即使其再次当选连任，在自民党总裁和日本首相的位置上最长也只能待到2021年9月。安倍如果坚持要在任期内完成修宪，就只能在未来三年多内寻找机会。 内容来自进入日本

民众拥护和平宪法

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据日媒报道，日本朝日新闻社于5月13日、14日以电话形式实施了全国民意调查，就日本首相安倍晋三提议修改宪法一事展开了询问。

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结果显示，关于安倍欲在2020年施行新宪法的发言，52%的受访者认为“不应该拘泥于时间”；26%认为“没必要改宪”；13%认为“应该以2020年施行为目标”。

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关于是否有必要将日本自卫队的存在明文写入第9条内，41%的受访者认为“有必要”，与回答“没必要”的44%势均力敌。 copyright 进入日本

关于作为日本自民党党首的安倍在当前提出改宪一事，47%的受访者“不给予好评”；35%“给予好评”。关于选出1项希望安倍投入最大力度的政策，回答“社会保障”的最多，占29%，依次排在其后的包括22%的“景气·雇佣”等，“修改宪法”仅为5%。

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中国现代国际关系研究院原院长陆忠伟告诉记者，日本和平宪法自生效迄今，整整70年过去，弹指一挥间。这部宪法实乃日本朝野对二战期间军国主义在亚洲各国烧杀掳掠战争罪行之深刻忏悔的产物。据回忆，当年在众参两院以压倒多数票通过。宪法第9条规定放弃国家主权发动的战争或使用武力解决国际争端——“永不再战”成为日本对世界的庄严承诺，表达了“真诚渴望世界和平的愿望”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

战后很长一段时期，日本高举和平主义旗帜，以涵养国家品格，扮演“东洋瑞士”角色，使之与经济实力和文化魅力三位一体，提升国际政治地位。“安得壮士挽天河，净洗甲兵长不用”。日本朝野主流为此不懈努力，赢得周边乃至世界各国赞誉。据日本《朝日新闻》4月下旬所作的民调显示，89%的受访者认为“和平宪法对日本有益”。

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70年的日本宪法将何去何从？日本迂回修宪的企图能否得逞呢？

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日本宪法第9条——“永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。”这条规定像一枚定海神针，将日本社会定在了和平发展经济的路上。但是这一条，多年来被日本休宪势力视为实现军事大国的“绊脚石”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2017年，日本宪法施行70周年之际，有关修宪还是护宪的争论再次出现，日本正处在十字路口。

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据日本NHK电视台5月3日报道，以国民主权、基本人权、和平主义为三大原则的日本宪法至今已施行70周年。5月3日是日本和平宪法实施70周年纪念日，这本是宣扬和平的日子，却成了日本国内修宪势力撕开封印，掀起修宪舆论的“大好时机”。 本文来自进入日本网

5月1日，在一个推动修宪的超党派议员集会上，日本首相安倍晋三再次向世人展现了他强烈的修宪欲望，安倍表示“修宪的时机已经愈发成熟，现在只需要一个具体的提案，今年必须迈出历史性的一步”。日本前首相中曾根康弘也以99岁高龄出席集会，为修宪势力站台，声称“在国民参与的基础上，根据国民全体的意见，让国民亲手制定宪法”。

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