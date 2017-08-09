当前位置：进入日本-> 政治-> 法令条文-> 美专家：安倍修宪豪赌绝非万无一失

美专家：安倍修宪豪赌绝非万无一失

时间: 2017-08-09 02:54 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道 驻日本特约记者 米灏】据日本新华侨报网5月3日消息，5月3日是日本法定的国家假期。日本法律规定这一天为“宪法日”以纪念日本现行的和平宪法的颁布。2013年是日本现行宪法颁布实施66周年，但今年的“宪法日”却被一片“修改宪法”阴霾所笼罩，几家在野党纷纷表示有必要修改宪法。 据日本《读卖。。。

美国世界政治评论网站5月30日发表美国外交学会国际问题研究员J？伯克希尔？米勒的文章《安倍晋三企图修改日本宪法的赌博要面临多大风险》称，日本首相安倍晋三计划到2020年完成修宪是一场豪赌，虽有一定优势，但绝非万无一失，并将给其剩余首相任期带来高风险。

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宪法70周年强推修宪

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文章称，本月早些时候，安倍晋三在他备受争议的修宪计划上亮出了底牌，要求到2020年将日本和平主义宪法修改完毕。安倍选在日本宪法纪念日当天宣布此事，绝非巧合。日本宪法制定于二战后的美国占领时期，今年恰逢其颁布70周年。安倍推动修宪在日本国内引起很大争议，因为修宪关注的是宪法第九条的一项条款，即日本完全“放弃以战争”作为解决国际争端的手段。 进入日本，www.wokou.net.cn

具体来讲，安倍希望在宪法第九条里提到日本军队，即所谓的“自卫队”，通过宪法正式承认自卫队的职能。自卫队已经在事实上被宪法承认了几十年，可是安倍政府认为应该通过修改宪法第九条，更加明确具体地说明自卫队的存在。 copyright 进入日本

文章称，迄今为止，，安倍一直声称不会触碰宪法第九条的已有内容，这么做很可能是为了避免在国内引起更大的争议和抵制。从理论上讲，在宪法中添加有关军队的语句属于合情合理且影响不大的改动。但鉴于日本战后的政治文化，对宪法进行任何改动都具有极大的象征意义，未来恐怕会消耗安倍的政治资本。 copyright 进入日本

心机算尽欲趁热打铁 内容来自进入日本

文章称，修宪同样招致许多反对党的批评，因为安倍选择以执政党自民党总裁的身份推动修宪，堪称明智，甚至狡猾。钻这样的空子是为避免以首相的名义推动修宪，因为日本宪法不允许除立法机构以外的任何部门提出修宪建议。另一个引起关切的问题是安倍选择公布修宪时间表的地点——臭名昭著的右翼团体“日本会议”的集会现场。安倍本人及其他许多内阁成员与日本会议有着千丝万缕的联系。

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修宪争议可能给初生的日本政坛反对派注入一些活力。但主要反对党的立场仍然存在疑问。未来几个月，反对派在修宪问题上的态度很可能出现分裂，这对安倍是有利的。 copyright 进入日本

不过，安倍达到目标的可能性究竟有多大？首先，我们应当从宏观层面审视修宪内容。真实情况是，日本对宪法的解释一直在变化发展。近期的明显案例是，安倍政府在2014年重新解释宪法第九条，允许有限行使集体自卫权。这在本质上意味着如果有盟友遭到袭击，日本自卫队可以伸出援手。 内容来自进入日本

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