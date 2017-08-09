当前位置：进入日本-> 政治-> 法令条文-> 美国专家：日本首相安倍修宪豪赌绝非万无一失

美国专家：日本首相安倍修宪豪赌绝非万无一失

时间: 2017-08-09 02:55 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：美国世界政治评论网站5月30日发表美国外交学会国际问题研究员J？伯克希尔？米勒的文章《安倍晋三企图修改日本宪法的赌博要面临多大风险》称，日本首相安倍晋三计划到2020年完成修宪是一场豪赌，虽有一定优势，但绝非万无一失，并将给其剩余首相任期带来高风险。 宪法70周年强推修宪 文章称，本月早些时候，安。。。

­ 美国世界政治评论网站5月30日发表美国外交学会国际问题研究员J·伯克希尔·米勒的文章《安倍晋三企图修改日本宪法的赌博要面临多大风险》称，日本首相安倍晋三计划到2020年完成修宪是一场豪赌，虽有一定优势，但绝非万无一失，并将给其剩余首相任期带来高风险。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 宪法70周年强推修宪

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­ 文章称，本月早些时候，安倍晋三在他备受争议的修宪计划上亮出了底牌，要求到2020年将日本和平主义宪法修改完毕。安倍选在日本宪法纪念日当天宣布此事，绝非巧合。日本宪法制定于二战后的美国占领时期，今年恰逢其颁布70周年。安倍推动修宪在日本国内引起很大争议，因为修宪关注的是宪法第九条的一项条款，即日本完全“放弃以战争”作为解决国际争端的手段。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 具体来讲，安倍希望在宪法第九条里提到日本军队，即所谓的“自卫队”，通过宪法正式承认自卫队的职能。自卫队已经在事实上被宪法承认了几十年，可是安倍政府认为应该通过修改宪法第九条，更加明确具体地说明自卫队的存在。

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­ 文章称，迄今为止，安倍一直声称不会触碰宪法第九条的已有内容，这么做很可能是为了避免在国内引起更大的争议和抵制。从理论上讲，在宪法中添加有关军队的语句属于合情合理且影响不大的改动。但鉴于日本战后的政治文化，对宪法进行任何改动都具有极大的象征意义，未来恐怕会消耗安倍的政治资本。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 心机算尽欲趁热打铁

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­ 文章称，，修宪同样招致许多反对党的批评，因为安倍选择以执政党自民党总裁的身份推动修宪，堪称明智，甚至狡猾。钻这样的空子是为避免以首相的名义推动修宪，因为日本宪法不允许除立法机构以外的任何部门提出修宪建议。另一个引起关切的问题是安倍选择公布修宪时间表的地点——臭名昭著的右翼团体“日本会议”的集会现场。安倍本人及其他许多内阁成员与日本会议有着千丝万缕的联系。

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­ 修宪争议可能给初生的日本政坛反对派注入一些活力。但主要反对党的立场仍然存在疑问。未来几个月，反对派在修宪问题上的态度很可能出现分裂，这对安倍是有利的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 不过，安倍达到目标的可能性究竟有多大？首先，我们应当从宏观层面审视修宪内容。真实情况是，日本对宪法的解释一直在变化发展。近期的明显案例是，安倍政府在2014年重新解释宪法第九条，允许有限行使集体自卫权。这在本质上意味着如果有盟友遭到袭击，日本自卫队可以伸出援手。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 宪法第九条得到重新解释之后，首次真正考验于本月早些时候来临：日本最大军舰“出云”号执行护航美军补给舰的任务。此次演练同样旨在落实经过修订的日美防卫合作指针。新指针于2015年达成，包含了新的“同盟协调机制”，有助于简化战时危机管理流程。

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­ 文章称，“同盟协调机制”取代了旧指针里缺乏效果和便利性的“双边协调机制”。“双边协调机制”的激活门槛过高，导致日美两国从未落实其内容。相比之下，新版“同盟协调机制”意味着美日交流始终处于活跃、全面的状态下，便于迅速应对各种挑战。

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­ 安倍未必能笑到最后 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 文章称，从解释宪法到修改宪法代表了很大的跨越，在日本很难轻易实现。眼下，安倍在修宪问题上占据历史性优势，但绝非万无一失。

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­ 他目前在立法机构的支持度建立在自民党与公明党的长期联盟之上。两党联盟以及其他修宪派盟友目前控制着日本参众两院绝对多数席位。这将在理论上有助于安倍跨过修宪要求的立法障碍，即两院赞成票都超过三分之二。但这绝不意味着稳操胜券，因为修宪要经历激烈的辩论。不仅如此，安倍还将被迫在立法上对联盟伙伴公明党作出妥协。公明党对于军队的作用持鸽派态度，传统上支持日本的和平主义立场。任何修宪的最终方案若想获得通过，都必须经历严格的审查和谈判。 内容来自进入日本

­ 其次，为使任何立法变动成为现实，安倍将必须扫清最大的障碍：在全民公投中获得多数日本民众的支持。许多日本人严重质疑修宪的必要性。据自由派报纸《朝日新闻》近期调查，52%的受访者不支持将2020年设定为修宪期限。另有民调显示，日本民众对修宪的态度基本上一分为二，正反相当，然而多数人质疑是否应当修改宪法第九条，因为第九条被许多人日本人视为“宪法核心”。

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­ 最后，东亚地缘战略环境进一步干扰了日本的安全立场。

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­ 文章称，安倍豪赌一场，为预计在2021年结束的剩余首相任期选定了一条高风险的道路。他在国内的日子会更好过一些，但他的修宪方案有可能使已然脆弱的地区形势变得更加紧张。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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