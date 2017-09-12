当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 南京牛首山举办 《聪明的一休》主题展览

南京牛首山举办 《聪明的一休》主题展览

时间: 2017-09-12 14:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（上） 一生癫狂识真心谁能解吾意 2017年07月04日 16:07:33 作者：快乐鸡 暑期将至，归心似箭，作为学生可以在悠长的假期中尽情的放松自己真的是一件惬意的事情哦。快乐鸡秉承以往假期怀旧谈经典的传统，准备再次为各位读者聊一聊曾经在国内留下深刻记忆的那些日。。。

南京牛首山举办 《聪明的一休》主题展览

来源：中国江苏网 作者： 2017-08-15 15:44:00

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在成长中体会智慧，在回忆中找回童年。2017年8月15日-9月15日，牛首山文化旅游区经《聪明的一休之反斗公主》版权方正版授权，将在景区无忧广场举办为期一个月的主题展览，集互动体验性与娱乐趣味性于一体，上演一场“智慧与回忆的碰撞”。 内容来自进入日本

中国江苏网讯（交汇点南京晨报记者 端木）在成长中体会智慧，在回忆中找回童年。2017年8月15日-9月15日，牛首山文化旅游区经《聪明的一休之反斗公主》版权方正版授权，将在景区无忧广场举办为期一个月的主题展览，集互动体验性与娱乐趣味性于一体，上演一场“智慧与回忆的碰撞”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据介绍，《聪明的一休之反斗公主》是一部以日本禅宗僧人一休童年生活趣事为主线的日本动画，上个世纪曾风靡整个亚洲，故事借助佛教文化内涵和可爱的卡通形象深受观众喜爱，可以说是一代人经典的回忆。而南京牛首山文化旅游区是世界至高圣物释迦牟尼佛顶骨舍利的供奉地，佛顶骨舍利代表着至高无上的智慧。牛首山还是佛教禅宗牛头禅的发源地，佛教文化流传源远。禅宗文化对《聪明的一休之反斗公主》内容有着诸多影响，此次主题展在牛首山举办，会有更多的文化互动。 内容来自进入日本

为期一个月的主题展中活动众多，其中涵盖多项有趣的体验项目：《聪明的一休之反斗公主》动漫场景还原。再现动画中熟悉而经典的场景，让游客沉浸于动漫之中，和“一休”尽情合影留念，，体验感十足，趣味无穷；回味童年，“棋”乐无穷——真人版飞行棋。活动现场将设置真人飞行棋棋盘模型，让游客在游戏中进行智慧的竞技。获胜者还可获得精美礼品哦。“心灵手巧”——益智解环游戏。活动现场将设置九连环解环游戏，对于小朋友来说，既练脑又练手。比赛中获胜的小朋友还能获得精美奖品。活动期间，通过携程网购买景区门票可获得成人票优惠价78元/人，而所有半价票依然49元/人。

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