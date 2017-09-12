当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（上） 一生癫狂识真心谁能解吾意

漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（上） 一生癫狂识真心谁能解吾意

时间: 2017-09-12 07:57 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（下）童谣叙事还原机智小和尚 倾情配音塑造一代人美好回忆 2017年07月05日 14:07:56 作者：快乐鸡 《聪明的一休》拍摄于1975年，那时，日本动画界掀起了一股注重土本民俗文化题材的风潮，而作为领军人物的东映动画自然当仁不让。在桃太郎等多个童谣版的历史。。。

漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（上） 一生癫狂识真心谁能解吾意 2017年07月04日16:07:33 作者：快乐鸡 暑期将至，归心似箭，作为学生可以在悠长的假期中尽情的放松自己真的是一件惬意的事情哦。快乐鸡秉承以往假期怀旧谈经典的传统，准备再次为各位读者聊一聊曾经在国内留下深刻记忆的那些日本动画。在2016年的暑期中，我们曾经聊到了《银河英雄传说》，《超时空要塞》。这一次我们稍微松弛一下神经，聊一部国内80后记忆犹新的传记式动画《聪明的一休》。 本文来自进入日本网 【漫域网专稿，商业转载请联系获得授权 , 非商业转载请务必标示本文原始链接并注明出处。】 进入日本网（www.wokou.net.cn） 暑期将至，归心似箭，作为学生可以在悠长的假期中尽情的放松自己真的是一件惬意的事情哦。快乐鸡秉承以往假期怀旧谈经典的传统，准备再次为各位读者聊一聊曾经在国内留下深刻记忆的那些日本动画。在2016年的暑期中，我们曾经聊到了《银河英雄传说》，《超时空要塞》。这一次我们稍微松弛一下神经，聊一部国内80后记忆犹新的传记式动画《聪明的一休》。 copyright 进入日本 本文来自进入日本网

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《聪明的一休》是一部以日本室町时代初期的特立独行的禅宗僧人一休童年为主角的日本动画，由东映动画出品，于1975年10月15日到1982年6月28日于日本NET电视台播出，共296集，播出时间长达8年之久。中央电视台曾经引进并配音成中文，这部动画成为当时风靡内地家喻户晓的优秀动画。《聪明的一休

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》虽为动画片，但是其中的众多角色都是日本室町幕府历史中真实存在的，究竟这些角色在历史中的真实表象与动画中又有怎样的差距和关联呢？下面，快乐鸡就为大家揭开一休哥等角色的历史众生相。 进入日本，www.wokou.net.cn

关键词：一休哥（一休宗纯）

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一休宗纯（1394-1481）。是日本室町时代禅宗临济宗的著名奇僧，也是著名的诗人、书法家和画家。从小就很聪明。“一休”是他的号，“宗纯”是讳，通常被称作一休。乳名千菊丸，后来又名周建，别号狂云子、瞎驴、梦闺等。 进入日本，www.wokou.net.cn

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一休出身显贵却有个不幸的童年。一休的父亲是后小松天皇，母亲出自世家藤原氏，世间相传其母为藤原照子。由于一休的母亲是被击败的南朝权臣藤原氏人，足利义满逼迫后小松天皇将其逐出宫廷。足利义满令一休从小就在京都安国寺出家，一则避免其有后代，二则表示永不反叛幕府的忠心。一休从未受过皇子的待遇，也从未以皇子自居，其父亲在位期间曾数次召其入宫。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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正是因为害怕南朝余党以一休为簇拥对象进行复辟，足利义满将军无时无刻不在派人监视着一休，而动画中的蜷川新佑卫门就是担任此职位的武士。幼童都渴望盘绕在母亲身旁，但是，为了能让一休在室町幕府统治下活着，藤原照子也就是伊羽夫人数次闭门不让一休回家探望，即使是阴雨连绵或是大雪纷飞的坏天气，也坚持让他回到安国寺。华丽的身份却要骨肉分离，一休降生在天皇家不但没有锦衣玉食，反而要在寺庙艰苦修行，不能不说是一种童年的不幸了。

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1405年，一休十二岁时，到壬生宝幢寺学习维摩经，兼学诗法。十六岁的一休住进了京都建仁寺，这里是幕府御用禅寺，即“五山十刹”之一。1415年离开禅宗正统的建仁寺后，一休曾师事于林下妙心寺的谦翁宗为。谦翁死后，于1415年，二十三岁的一休又得知禅宗非正统的大德寺派名僧华叟宗昙正隐居近江坚田某小庵，遂慕名前往，决心寻求纯洁的信仰。1418年，一休二十五岁，经过重重考验，华叟授其一休法号，并收其为唯一弟子。1428年华叟病故，34岁的一休开始在民间云游，而一休利用聪明才智和禅心帮助百姓的故事都是发生在这一时期。1471年，一休78岁时遇到盲女艺人森而与之相爱，之后一直照顾她。 进入日本，www.wokou.net.cn

1474年一休81岁时，受後土御门天皇的诏令，任大德寺第四十七代住持，以修缮因应仁之乱而荒废的寺院。他晚年住在今天京都府京田边市的酬恩庵。1481年12月12日卯时，一休因高烧不退病逝，享年88岁。

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纵观历史中的一休宗纯，因为身份的特殊而被动接近佛法。在修禅的过程中不断领悟，开始主动的一心向佛放弃杂念。但一休修禅却不默守陈规，在民间云游期间屡屡扶良惩恶，甚至还在78岁时爱上了一位盲女艺人。正像华叟禅师评价那样：一休虽癫狂，却识他人真心。

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