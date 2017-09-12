当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> “智慧的牛首 聪明的一休”主题展将在南京牛首山开展

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“智慧的牛首 聪明的一休”主题展将在南京牛首山开展

时间:2017-09-12 06:44来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文平次病毒?日本网友：看完「柯南」剧场版就会变成和叶介绍：平次病毒?日本网友：看完「柯南」剧场版就会变成和叶 分享到微信朋友圈 打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 作者：阿三叔 2017-04-17 虽然说《名侦探柯南》的剧场版每年都会引发不少动漫迷的关注。但或许是因为这次以“恋爱”作为主线的关系，再加上平次和叶的CP。。。

　　

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后文漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（下）童谣叙事还原机智小和尚 倾情配音塑造一代人美好回忆导读：漫域说丨暑期聊经典动画之聪明的一休（下）童谣叙事还原机智小和尚 倾情配音塑造一代人美好回忆 2017年07月05日 14:07:56 作者：快乐鸡 《聪明的一休》拍摄于1975年，那时，日本动画界掀起了一股注重土本民俗文化题材的风潮，而作为领军人物的东映动画自然当仁不让。在桃太郎等多个童谣版的历史。。。
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