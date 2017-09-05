当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《名侦探柯南》将推衍生漫画 小黑人翻身当主角

提到《名侦探柯南》里的凶手小黑人，很多读者一定印象深刻。而根据官方情报显示，一部以小黑为主角的衍生搞笑漫画即将与大家见面，其名为《犯人的犯泽桑》。 内容来自进入日本
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根据预告图显示，这部将于5月开启连载的《犯人的犯泽桑》取用了日语中“犯人（はんざい）”和“犯泽（はんざわ）”的谐音，虽然两者只相差了一个音节，但小黑终于有了正式的名字。当这位性别、长相和身份都是谜团，，仅露出五官的家伙当上主角之后，莫非也预示着又有新的案件将要发生了？ copyright 进入日本
作为主打搞笑元素的漫画，《犯人的犯泽桑》将一改小黑在《名侦探柯南》里狡诈恐怖的样子，而是描述TA的日常故事。此外，《柯南》作者青山刚昌还担任了《犯泽桑》的原案设定，这是否意味着死神小学生等正篇角色也有机会在衍生漫画中客串登场？更多精彩内容让我们拭目以待吧。 日本最新动态-www.wokou.net.cn进入日本网（www.wokou.net.cn） 相关阅读:
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