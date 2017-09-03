当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《圣斗士圣域传说》影评：新瓶老酒同样爆发小宇宙

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《圣斗士圣域传说》影评：新瓶老酒同样爆发小宇宙

时间:2017-09-03 01:02来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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《圣斗士圣域传说》影评：新瓶老酒同样爆发小宇宙 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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圣域传说

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　　信息：日本／93分钟／2016年2月26日上映（中国大陆）

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　　导演：佐藤敬一

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　　主演：石川界人/ 赤羽根健治 / 小野贤章 / 冈本信彦　　

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　　类型：动画 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　一直以来，内地上映的日本动画电影都面临一个十分尴尬的窘境。虽然主打情怀牌，但情怀的有些过晚，常常是日本本土上映一年多以后，我们才引进内地公映，可这时的高清资源早已经在网上漫天飞了，这部《圣斗士圣域传说》也不例外。说起这部改头换面的圣斗士能够顺利出生，，还是要感谢下13年上映的《龙珠：神与神》。13年的龙珠新剧场版动画延续了老版的结局，让粉丝倍感亲切，打了一手好的情怀牌。金钱至上的东映自然不会放过同为一代人记忆的《圣斗士》，于是这部剧情重置的3DCG圣斗士应运而生。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　虽然剧情重置，但整体的剧情框架没有大的改动，但情节改动还是很大的，毕竟电影的容量只有90分钟，还得进行一些铺垫，真正留给闯关战斗的时间很有限，是可以理解的。 进入日本，www.wokou.net.cn

　　人物造型改动较大，如果80年代的审美如果延续至今，实在太落伍。观众也不一定会去接受。原作中的天蝎座黄金圣斗士由男性改为女性，毕竟女性才符合天蝎座这个形象，也算弥补了黄金圣斗士中全是男人的单调感。

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　　画面方面因为是3DCG的缘故，招式华丽无比，眼花缭乱。战斗场面也犹如好莱坞大片一样，爆炸火花四起，视觉效果相当不错。战斗的时候也自带钢铁侠一样的面罩了，看着时髦感倍增。当然这部电影不是没有缺点，90分钟的时间想交代黄金12宫、4青铜小强、雅典娜女神，以及叛逆的双子座实在是太仓促了，对于圣斗士的老粉丝们来说，可能之前的故事依然有些印象，所以观看下来感觉会不错，但是如果是之前没有接触过圣斗士作品的人来说实在是太空洞了。 copyright 进入日本

　　从娱乐电影的角度来说本片非常值得一看，虽然它与老版相比形式大变，但它还是具有星矢原作的精神内涵的，原作老粉丝也不要抱着固有的陈见，觉得和老版不同就无法接受，毕竟时代的审美在往时尚、精致、复杂的方向发展，完全回到80年代的风格也不现实（即使真的照搬，现在的你也不一定就能接受的～类似现如今时尚界的复古，也绝对不仅仅是照搬过去），一定程度上的创新带来的颠覆是无法回避的，但高水准、负责任的创新也会让这部动画焕发出新的生命力，让一代又一代的人喜爱它并接受它所传达的精神价值～

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阅读题要：圣域传说 信息：日本／93分钟／2016年2月26日上映（中国大陆） 导演：佐藤敬一 主演：石川界人/ 赤羽根健治 / 小野贤章 / 冈本信彦 类型：动画 一直以来，内地上映的日本动画电影都面临一个十分尴尬的窘境。虽然主打情怀牌，但情怀的有些过晚，常常是日本本土上映一年多以后，我们才引进内地公映，。。。
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