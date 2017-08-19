当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 海贼王漫画875话情报鼠绘分析【图】

海贼王漫画875话情报鼠绘分析【图】

时间: 2017-08-19 23:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：腾讯娱乐讯 动画电影《哆啦A梦：大雄的南极冰冰大冒险》正在全国院线热映中，作为同期亲子合家欢的热门电影，该片成为众多家庭的观影首选，上映首日票房突破3000万。适逢端午假期，除了家长带着孩子观看外，不少粉丝也齐聚影城欢迎哆啦A梦归来，观众纷纷表示，哆啦A梦魅力不减，仍然是大家的最爱。相信哆啦A梦在。。。

海贼王漫画上周经历了合刊，各位吃瓜群众是不是等急了?海贼王875话情报预计本周三上线，鼠绘版隔日更新，大家敬请期待吧。

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海贼王漫画中我们看到了布琳的行动已经是很明显的反水了，但是从某个角度上来说她或许就是个定时炸弹一样。在上上周的海贼王874话结尾，布琳找到了戚风做蛋糕，而路飞依旧被大妈穷追不舍，随着布琳找到戚风，娜美疑似征服雷云宙斯，海贼王漫画大妈篇的剧情也接近完结。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

海贼王漫画第875话文字情报鼠绘汉化 女人的仁义

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在潜水艇内朝着桑尼号前进的乔巴和布鲁克 进入日本，www.wokou.net.cn

在路上乔巴发现了男人鱼在做着什么

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【诱惑之森】 进入日本，www.wokou.net.cn

在拼命的逃离big mom的路飞等人

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因为big mom本人就在旁边，所以生命卡根本不起作用 内容来自进入日本

娜美正在不断的让天候棒生产雷云 进入日本网（www.wokou.net.cn）

big mom想要叫被雷云吸引注意力的宙斯回来

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但娜美用天候棒弄出天候卵继续诱惑着宙斯 进入日本，www.wokou.net.cn

普罗米修斯想要过来把宙斯带回去 本文来自进入日本网

路飞想要帮巴姆大王报仇，用带了武装色的Jet加特林攻击普罗米修斯 进入日本网（www.wokou.net.cn）

但对普罗米修斯一点用都没有 本文来自进入日本网

甚平用枪波攻击普罗米修斯，这让普罗米修斯感觉很难受 本文来自进入日本网

甚平说普罗米修斯是炎的化身，就像是大火灾正在说话一样 copyright 进入日本

宙斯吃了天候卵，，因为太好吃了所以超开心的宙斯 进入日本，www.wokou.net.cn

而且因为吃了天候卵，身体膨胀的越来越大了 进入日本网（www.wokou.net.cn）

娜美发动了被宙斯吃下去的天候卵，从里面出现的雷直接打中了big mom 进入日本，www.wokou.net.cn

到了桑尼号然后从潜水艇里出来的乔巴和布鲁克，但是被佩罗斯佩罗他们给包围了

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乔巴他们为了夺回桑尼号准备应战 copyright 进入日本

另一半在诱惑之森上空的布林和戚风 内容来自进入日本

戚风说为了贯彻仁义所以要帮助身为罗拉的救命恩人的路飞他们 copyright 进入日本

在上空发现了山治的布林

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布林：姐姐，看到了!!山……山……山治先生他(心) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

然后又变成邪恶的脸的布林：山治那家伙在那啊!!

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完 进入日本，www.wokou.net.cn

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