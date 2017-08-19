当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 哆啦A梦引领观影热潮 老少皆宜暖心合家欢

哆啦A梦引领观影热潮 老少皆宜暖心合家欢

时间: 2017-08-19 08:48 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：山寨《海贼王》手游被罚3000W！然而这钱却不归集英社 2017年8月15日 来源：游迅网 编辑：沐沐祈 [有偿投稿] 最近，两款名为《口袋海贼王》和《街机海贼王》手游涉嫌侵犯海贼王商标，被北京市工商局重拳出击，处罚款近3000万元！ 根据海贼王商标权利人提供的线索，工商局发现某游戏商开发的《口袋。。。

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腾讯娱乐讯 动画电影《哆啦A梦：大雄的南极冰冰大冒险》正在全国院线热映中，作为同期亲子合家欢的热门电影，该片成为众多家庭的观影首选，上映首日票房突破3000万。适逢端午假期，除了家长带着孩子观看外，不少粉丝也齐聚影城欢迎哆啦A梦归来，观众纷纷表示，哆啦A梦魅力不减，仍然是大家的最爱。相信哆啦A梦在带领了上映首周观影热潮后，会继续在周末的观影市场上引领新一轮的观影热潮。 本文来自进入日本网

哆啦A梦归来再引观影热 老少咸宜延续欢乐 copyright 进入日本

“哆啦A梦”系列动画作为延续了48年的超强IP，凭借着天马行空的想象力和富有感染力的故事情节，至今仍在全球保持着超高的人气。哆啦A梦今年再次回归，人气不减，不仅获得了小朋友们的热烈欢迎，也让很多成年人回忆起儿时和哆啦A梦有关的珍贵记忆。不少家长曾经都是看着哆啦A梦的动画长大的，如今带着孩子来看，更有与孩子一同分享观看哆啦A梦欢乐回忆之意，“我小时候有哆啦A梦的陪伴，现在我希望哆啦A梦也能陪着我的孩子长大”，“依然还是充满了想象力，南极部分非常美”，“希望哆啦A梦能给孩子的留下美好的回忆。”

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《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》讲述了五人组第一次去南极的奇幻冒险经历，在充满想象力的故事中带着一定的自然科学常识的科普。如开篇讲述的十万年前地球是全面冰冻状态的雪球地球假说，和南极冰山的来源等等，也是家长们最喜欢的部分：“能让孩子从中获得自然科学知识启蒙很开心”，“看动画片的同时还能增长知识，给孩子打开了一扇新世界的大门，大概这就是哆啦A梦的魅力吧。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

全新故事感动不减 粉丝热爱停不下来

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去年《哆啦A梦：新·大雄的日本诞生》虽然作为旧作重制版，但内容在内地也属首次曝光，票房成绩喜人，成为哆啦A梦系列动画在内地最卖座的2D剧场版电影，引发了一轮童年“回忆潮”。今年《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》则是以全新的剧场版故事强势登陆六一儿童节档期，备受广大大小朋友的欢迎。这是哆啦A梦系列动画第一次来到地球南极进行冒险，瑰丽的南极之美不仅让五人组惊叹，也让观众们一饱眼福。其中真假哆啦A梦的情节也成为了众人讨论的催泪点，“虽然外表一模一样，但蓝胖子就是蓝胖子，谁也不能替代”，“大雄和哆啦A梦的友情是永远不会变的，不管怎样都一定会认出他的”。

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哆啦A梦的每一次归来对于忠实粉丝来说是一场别开生面的狂欢，能够在银幕上看到这个充满了爱与勇气，用天真对抗一切困难的哆啦A梦，如同一次畅快的心灵按摩，“负能量太大了，只有哆啦A梦能化解”。不少才华满满的粉丝自发为电影绘制了很多精美的图片，，上映后更是有大批忠实粉丝第一时间和朋友家人一起来影院观看。对于他们来说，哆啦A梦不只是童年的记忆，故事中展现的那些情感、知识和梦想已经成为成长的一部分，到现在还影响着很多人的人生：“每年来看蓝胖子似乎已经成了习惯“，”哆啦A梦和大雄之间的真挚友情总能提醒我不忘初心”，“我们长大了，但哆啦A梦没有，他可以代替我们一直活在童年里，有无尽的充满想象力的冒险，真是太棒了！”

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动画电影《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》正在全国热映中，该片由中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，八一电影制片厂译制。 copyright 进入日本

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