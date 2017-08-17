当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 山寨《海贼王》手游被罚3000W！然而这钱却不归集英社

2017年8月15日 来源：游迅网 编辑：沐沐祈 进入日本网（www.wokou.net.cn）
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最近，两款名为《口袋海贼王》和《街机海贼王》手游涉嫌侵犯“海贼王”商标，被北京市工商局重拳出击，处罚款近3000万元！ 内容来自进入日本
根据“海贼王”商标权利人提供的线索，工商局发现某游戏商开发的《口袋海贼王》和《街机海贼王》在未经过授权的情况下就在各大应用商店上架，按照《商标法实施条例》的处罚规定，工商局责令当事人立即停止侵权行为，并处罚金29370330.99元。
不过此次事件还有另一面值得注意，就是前文提到的“海贼王”商标权利人，这个“海贼王”商标权利人是并不是《ONE PIECE》版权方。这是怎么回事呢？原来《ONE PIECE》的版权方集英社在2007年7月4日申请注册了“航海王ONE PIECE”的各类商标，但并没有注册“海贼王”的商标。而最初官方的译名为《航海王》，但后来人们却把《海贼王》逐渐叫开了。《ONE PIECE》版权方在开拓中国市场时，偏偏正好漏掉这个最具知名度的商标注册，这也让另外一家公司抢先下手，在2007年8月24日成功注册申请了“海贼王”商标。当《海贼王》的影响力远比《航海王》更大时，集英社还想再申请“海贼王”商标就被驳回了。
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集英社就遇到了一个很尴尬的问题，当授权别人可以开发自己IP的时候，只能用“航海王”，，无法用“海贼王”，而“海贼王”却要比“航海王”更容易被玩家接受。但凡有“海贼王”的侵权时，集英社也无法上诉，只能看着手握“海贼王”商标的某游戏公司去维权索赔。
像这种恶意抢注商标的事件一直都在发生，这次事件再次给产业界的人士敲响了警钟，尤其是游戏公司。在游戏上线前一定要注意重视商标布局，要不然就是“哑巴吃黄连，有苦说不出”了。
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