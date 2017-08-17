进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 山寨《海贼王》手游被罚3000W！然而这钱却不归集英社

山寨《海贼王》手游被罚3000W！然而这钱却不归集英社

时间:2017-08-17 00:38来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文并惩罚金293703日本资讯30.99元介绍：山寨《海贼王》手游被罚三千万 版权方集英社却无法维权 顾福昌 2017-08-14 15:13:25 DoNews互娱8月14日消息（记者顾福昌）近日，北京市工商局对外发布了部分侵犯商标权的案例，其中《口袋海贼王》和《街机海贼王》两款手游涉嫌侵犯“海贼王”商标被处罚款近3000万元。尴尬的是，《O。。。

　　

山寨海贼王手游被罚3000W！然而这钱却不归集英社

2017年8月15日 来源：游迅网 编辑：沐沐祈 进入日本网（www.wokou.net.cn）

[有偿投稿]

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

   最近，两款名为《口袋海贼王》和《街机海贼王》手游涉嫌侵犯“海贼王”商标，被北京市工商局重拳出击，处罚款近3000万元！ 内容来自进入日本

游迅网

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

   根据“海贼王”商标权利人提供的线索，工商局发现某游戏商开发的《口袋海贼王》和《街机海贼王》在未经过授权的情况下就在各大应用商店上架，按照《商标法实施条例》的处罚规定，工商局责令当事人立即停止侵权行为，并处罚金29370330.99元。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

   不过此次事件还有另一面值得注意，就是前文提到的“海贼王”商标权利人，这个“海贼王”商标权利人是并不是《ONE PIECE》版权方。这是怎么回事呢？原来《ONE PIECE》的版权方集英社在2007年7月4日申请注册了“航海王ONE PIECE”的各类商标，但并没有注册“海贼王”的商标。而最初官方的译名为《航海王》，但后来人们却把《海贼王》逐渐叫开了。《ONE PIECE》版权方在开拓中国市场时，偏偏正好漏掉这个最具知名度的商标注册，这也让另外一家公司抢先下手，在2007年8月24日成功注册申请了“海贼王”商标。当《海贼王》的影响力远比《航海王》更大时，集英社还想再申请“海贼王”商标就被驳回了。

内容来自进入日本

游迅网

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

   集英社就遇到了一个很尴尬的问题，当授权别人可以开发自己IP的时候，只能用“航海王”，，无法用“海贼王”，而“海贼王”却要比“航海王”更容易被玩家接受。但凡有“海贼王”的侵权时，集英社也无法上诉，只能看着手握“海贼王”商标的某游戏公司去维权索赔。

进入日本，www.wokou.net.cn

   像这种恶意抢注商标的事件一直都在发生，这次事件再次给产业界的人士敲响了警钟，尤其是游戏公司。在游戏上线前一定要注意重视商标布局，要不然就是“哑巴吃黄连，有苦说不出”了。

copyright 进入日本

游迅网 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

海贼王：冒险的黎明专题:

copyright 进入日本

更多+海贼王：冒险的黎明

海贼王：冒险的黎明

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

海贼王：冒险的黎明你感兴趣吗？

0人感兴趣

copyright 进入日本

0人没兴趣 copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

看完这篇文章有何感觉？

  • 0

    copyright 进入日本

      雷囧

  • 0 内容来自进入日本

      恶心

  • 0 进入日本，www.wokou.net.cn

      期待

  • 0

    本文来自进入日本网

      难过

  • 0 进入日本，www.wokou.net.cn

      超赞

  • 0 进入日本网（www.wokou.net.cn）

      路过

  •  

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    0

    •   本文来自进入日本网

    copyright 进入日本

    日本最新动态-www.wokou.net.cn

     

    内容来自进入日本

    进入日本，www.wokou.net.cn

    文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

    PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

    ------分隔线----------------------------
    后文哆啦A梦引领观影热潮 老少皆宜暖心合家欢导读：腾讯娱乐讯 动画电影《哆啦A梦：大雄的南极冰冰大冒险》正在全国院线热映中，作为同期亲子合家欢的热门电影，该片成为众多家庭的观影首选，上映首日票房突破3000万。适逢端午假期，除了家长带着孩子观看外，不少粉丝也齐聚影城欢迎哆啦A梦归来，观众纷纷表示，哆啦A梦魅力不减，仍然是大家的最爱。相信哆啦A梦在。。。
    相关文章
    推荐内容
    • 名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗

      名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析 难怪卖座如此惊人，有朋友去看说比不可能的任务还要好看，柯南办案至今上了电影院之后，之前几...

    • 大海冒险记《哆啦A梦：大雄的宝岛》

      【环球网综合报道】据日本oricon网站6月14日报道，1980年首次上映的哆啦A梦系列，又推出了第38部新作《哆啦A梦：大雄的宝岛》，预计将于2018年3月与...

    • 2018年《哆啦A梦》剧场版主题公

      2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了 继近期上映的第37部剧场版《大雄的南极冰冰凉大冒险》刷新票房纪录后，《哆啦A梦》官方于近期公布了2018年...

    • 《我们的征途》“大哥”陆毅解锁新技

      《我们的征途》“大哥”陆毅解锁新技能：暖心担当获赞真人版“哆啦A梦”(二) 2017-07-22 13:53:04 来源：网友投稿 编辑：张菊 核心提示 “大哥...

    • 葡萄科技2017战略产品发布，哆啦

      7月21日，国内知名儿童科技品牌葡萄科技在上海发布2017战略产品，儿童智能硬件产品葡萄积木、PaiGo以及自制年度动画系列剧《百变布鲁可》等在此次发布会上逐一...

    • 《名侦探柯南》灰原哀只有18岁！毒

      我们知道在许多动漫作品中作者经常会埋下伏笔引发粉丝们的猜测和争论，而《名侦探柯南》在这一点做的就非常的出色，因为在这部作品中有许多谜团还未解开。现在在最新一期《...

    ﻿

    网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

    Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有