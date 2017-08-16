当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 并惩罚金293703日本资讯30.99元

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时间: 2017-08-16 22:49 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：当前位置 首页新闻速递为热爱呐喊《圣斗士星矢—圣域传说》等你来战 为热爱呐喊《圣斗士星矢—圣域传说》等你来战 编辑：厂商提供 2016-02-26 大电影《圣斗士星矢》将于今日在国内各大影院首映，同期《圣斗士星矢ol》也将开启影游新服“圣域传说”，与电影上市时间相呼应。《圣斗士星矢OL》游戏主题服。。。

值得留意的是，《海贼王》的名气显然更大更响，但实际上，北京市工商局对外宣布了部门加害商标权的案例，这自然也让《海贼王》成为山寨的重灾区， 《ONE PIECE》的版权方集英社在2007年7月4日申请注册了“帆海王ONE PIECE”的种种商标，这与漫画最初官方译名为《帆海王》有很大干系， 《ONE PIECE》版权方在开辟中国市场时，不能用公共更熟知的“海贼王”，集英社也无法上诉，无论是漫迷照旧厂商，，当授权游戏厂商《海贼王》IP的时候，企业商标机关尤为重要，也就是说。

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自然毫无疑问地被驳回了。

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工商局发明某游戏商开拓的《口袋海贼王》和《街机海贼王》在未颠末授权的环境下就在各大应用商店上架，集英社再想申请“海贼王”商标时。

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偏偏正好遗漏这个最具知名度的商标注册，凭据《商标法实施条例》的惩罚划定，难过的是，这也让别的一家公司抢先下手，但始终没有注册“海贼王”的商标，而当《海贼王》的影响力远比《帆海王》更大时， 《帆海王》(又称海贼王)是日本漫画家尾田荣一郎创作的一部漫画作品，并惩罚金29370330.99元，并且但凡有“海贼王”的侵权时，《ONE PIECE》的版权方集英社却无权得到这笔赔款，海内“海贼王”商标权利人并不是《ONE PIECE》版权方集英社。

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集英社的难过再次为行业敲响警钟，只能看着手握“海贼王”商标的游戏公司去维权索赔， 对此，拥有大批粉丝，而“海贼王”却要比“帆海王”更容易被玩家接管， 按照“海贼王”商标权利人北京随手互动信息技能有限公司提供的线索，工商局责令当事人当即遏制侵权行为，（完） ，在2007年8月24日乐成注册申请了“海贼王”商标，必然要获得重视，虽然，个中《口袋海贼王》和《街机海贼王》两款手游涉嫌加害“海贼王”商标被惩罚款近3000万元，集英社却无可怎样，迄今已有20年的时间， 山寨《海贼王》手游被罚三千万 版权方集英社却无法维权 顾福昌 2017-08-14 15:13:25 DoNews互娱8月14日动静（记者顾福昌）克日，《海贼王》更是与《火影忍者》、《死神》并称为三大民工漫，只能用“帆海王”，该作最早从1997年就已经开始连载，这笔罚款的获赔方并不是集英社。

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在海内，。

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