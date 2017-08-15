当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 为热爱呐喊《圣斗士星矢—圣域传说》等你来战

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为热爱呐喊《圣斗士星矢—圣域传说》等你来战

时间:2017-08-15 16:24来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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为热爱呐喊 《圣斗士星矢—圣域传说》等你来战

编辑：厂商提供2016-02-26

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大电影《圣斗士星矢》将于今日在国内各大影院首映，同期《圣斗士星矢ol》也将开启影游新服“圣域传说”，与电影上市时间相呼应。《圣斗士星矢OL》游戏主题服务器“圣域传说”将于02月26日12：00震撼上线，登录游戏一起探索圣域大战未解之谜。 copyright 进入日本


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《圣斗士星矢》雅典娜女神Coser与玩家合影 进入日本网（www.wokou.net.cn）


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为热爱呐喊，为初心呐喊。《圣斗士星矢》陪伴我们走过童年，给我们留下美好记忆，经典重临，，你我都应该去回顾，看看过去的热爱、看看过去的记忆、看看过去的自己，初心不改方能一路前行。 copyright 进入日本


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影游新服“圣域传说”今日12点盛大开启，携友共进，为圣域而战，遵循本心守护信仰，新的天地等你来战，雄踞一方、傲视群雄，热爱等你来战！

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《圣斗士星矢》典藏版手办现场照片 进入日本，www.wokou.net.cn

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《圣斗士星矢》是日本著名漫画家车田正美的代表作之一，1985年12月起开始在集英社的《周刊少年Jump》上连载，至今已有30年历史，被无数动漫迷奉为经典。

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《圣斗士星矢》典藏版手办现场照片
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此次大电影将讲述圣斗士攻打黄金十二宫的精彩片段，吸引海量动漫迷的关注，同时，完美世界旗下大型3D热血动漫战斗网游《圣斗士星矢ol》也将如约同时开启影游新服“圣域传说”，让圣战的战火点燃所有的玩家热情，玩家呼声高涨、人气爆棚。

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《圣斗士星矢》典藏版手办现场照片

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