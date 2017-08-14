当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 是“哆啦A梦”还是“终结者”？

是“哆啦A梦”还是“终结者”？

时间: 2017-08-14 02:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：《名侦探柯南》漫画997话什么时候出？青山刚昌休刊三期！ 作为一部连载已经超过20年的国民级作品，我们已经不需要对《名侦探柯南》有什么特别的介绍了。而近年来，很多的网友都在诟病作品的剧情发展实在是太过于缓慢，20多年的连载时间只让原作时间轴过去了半年，这种事情显然是太慢了一点。而剧情缓慢也就罢了，。。。

内容摘要：是“哆啦A梦”还是“终结者”？杨明川说，人工智能今后要像“人一样工作”必然涉及伦理、道德等问题，相关部门还应围绕这些社会问题提前展开调研，让今后这些有别于人类的“智能人”办事服务时也“有法可依”。

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关键词：亲密伴侣;人工智能;生活;玩转;智能 进入日本，www.wokou.net.cn

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喜欢看小品的人肯定对“喜剧皇后”蔡明的《机器人趣话》不陌生。节目中她扮演的名叫“菜花”的智能机器人时而能说会笑，把“主人”郭达逗得“团团转”，，时而程序失控，毫无“套路”地又将主人打倒在地，让人啼笑皆非。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

如今，面对AlphaGo多次战胜围棋高手、服务机器人“小胖”伤人等事件，人们不禁要问，昔日荧屏上“双重人格”的人工智能会否成为现实？未来，人工智能究竟是“哆啦A梦”还是“终结者”？

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“玩转”生活的“亲密伴侣”

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刚刚闭幕的2017中国国际大数据产业博览会上，记者看到，近6万平方米的展厅犹如“智能嘉年华”，包括BAT在内的近300家参展商带来的各类信息化、智能化设备“同台竞技”“各显神通”，让人目不暇接。

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“你好！我是晓曼，很高兴认识你！”记者路过科大讯飞公司的展台时，一个白色的智能机器人竟主动打起“招呼”。除了回答问题外，“她”还唱歌、转圈，主动向人“示好”，甜美的声音和智能的对答让人倍感亲密。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“晓曼是一款陪护机器人，能与独居老人‘聊天’，陪儿童‘玩耍’。”该公司工作人员王竹梅告诉记者，“她”的智能表现是对语音识别、大数据以及基于“深度学习”的算法等人工智能技术的综合应用。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

此外，当王竹梅对着话筒朗读一段文字时，一旁的屏幕上立马实时转写出对应的中文，让转瞬即逝的语音留下了痕迹。“这叫‘讯飞听见’，能‘听懂’中文，还能翻译成日、英、韩等语言，转写准确率高达95％以上。”她说，出国带着它就像有个“随身翻译”陪着。

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据了解，在此次数博会开幕式上，“讯飞听见”还给中国科学院院长白春礼担任“同声传译”。然而，这些只是人工智能具体应用一个缩影，当前包括快递分拣、高考改卷等更多工作，人工智能正帮助人们更加便捷地生活。 进入日本，www.wokou.net.cn

科大讯飞执行总裁胡郁说，近年来，正是有大数据、云计算等强大支撑，人工智能“成长”越来越快，并逐渐在各行业中具体应用，给全球传统产业、市场消费等带来了“智能化革命”。

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届时，生活中将出现更多像“哆啦A梦”一样智能的“亲密伴侣”。 内容来自进入日本

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