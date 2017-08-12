当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 制作人揭秘！《柯南》到底怎么火起来的

制作人揭秘！《柯南》到底怎么火起来的

时间: 2017-08-12 09:18 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：▲ 2017年5月16日,在宁波奇点机器人体验馆,一款机器人正在演示制作冰淇淋。当日,为期两天的第四届中国机器人峰会在浙江省余姚市开幕。 新华社资料照片 新华社贵阳电(记者骆飞)喜欢看小品的人肯定对“喜剧皇后”蔡明的《机器人趣话》不陌生。节目中她扮演的名叫“菜花”的智能机器人时而能说会笑,把“主人。。。

­ 近年来，尽管说大家都在吐槽剧场版的剧情越来越夸张，但谁都不能否认《名侦探柯南》的票房却是一年比一年高了。而作为一部国民级的作品，《柯南》的影响力也是不言而喻的。那么这部作品到底因为什么火起来的，今后又有怎样的计划呢？近日，有日本媒体专访了柯南迷都非常熟悉的制作人诹访道彦，听听他是怎么说吧。（有节选） 进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

­ Q：首先，今年的剧场版《名侦探柯南：唐红的恋歌》也取得了很棒的人气呢。本来因为去年的作品太有话题性了，导致很多人对今年的剧场版表现不太放心.但如今从评价跟票房上，都取得了很棒的成绩。

内容来自进入日本

­ A：去年《纯黑的噩梦》是第20部剧场版，因此我们也是相当投入的。当时目标是50亿日元的票房，并且为此采取了一些措施。例如说让黑衣组织以及相对比较新的角色——安室透有更多的戏份等等。并且也都考虑到了剧情的可看性以及角色的人气，在各方面下功夫，才有了最终的成功。 内容来自进入日本

­ 今年的《唐红的恋歌》在前两周的票房就已经超过了去年，这是出乎我们意料的，也是让人觉得开心的“失算”吧。而在我们分析原因时，也考虑到剧场版已经上映有20年了，TV动画是22年，原作连载都24年了呢。可即便如此，最初追《柯南》的粉丝，其实至今都还没有“毕业”。通常来说，我认为大家对一部童年向作品的热度能够维持10年左右，包括我也是如此。因此在第10部剧场版《侦探们的镇魂歌》的时候，我就想着要让初期的粉丝都回来看看，所以才让很多人气侦探登场的。

进入日本，www.wokou.net.cn

­ 不过后来发现，客人们都没有“毕业”呢。并且又有了很多小学生新群体加入。所以说每次让少年侦探团出现在海报上，也有着迎合这个年代小学生的意思。如此一来，没有毕业的粉丝跟新粉丝不断增加，这或许就是《名侦探柯南》的作品特征，也是受到欢迎的重要原因吧。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 另外，我看了观众问卷，发现今年的作品有7成左右是女性过来看的。尤其是不少人从小就在看《柯南》，即便现在早就不看其他动画了，每年还是会支持《柯南》这部作品。这些人也支撑了平次跟和叶的人气，导致了今年剧场版的大获成功呢。 内容来自进入日本

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ Q：在去年剧场版结尾，听到平次的声音时，电影院里都传来了欢呼声。看样子粉丝们也是非常期待平次的活跃表现。

进入日本，www.wokou.net.cn

­ A：第17部作品《绝海的侦探》当中，平次虽然登场了，但是并没有出现在主舞台。这次也是让他久违地有着活跃表现了。青山刚昌老师在谈到《柯南》的初衷时，曾经表示这是“杀人恋爱喜剧”，为此我们也想着回归原点了。不过本来都是以新兰的恋爱故事为主，这一次则将重心放在了平次跟和叶身上。另外也会在推理当中加入恋爱喜剧，从而让客人们感到满意。

进入日本，www.wokou.net.cn

­ 其实在《纯黑的噩梦》成功之前，我们就决定做平次跟和叶的恋爱故事了。这是因为之前进行的调查当中，最受欢迎的是第7部剧场版《迷宫的十字路口》。那也是以关西为舞台，讲述平次跟和叶的浪漫故事呢。因此，我们相信《唐红的恋歌》的成绩不会差。但没想到火到这种地步。

copyright 进入日本

­ Q：伴随着系列作品的深入，也有着非常多充满魅力的角色登场，那么诹访先生最喜欢的角色是？

进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ A：最初是毛利小五郎呢。我参与《柯南》的时候，正好跟小五郎一个年纪。他是学生时期就结婚了，并且在36、7岁的时候已经有了个上高中的女儿，这方面跟我不一样就是了。最近小五郎在剧场版里面没有活跃表现，每次都是很快就睡着了（笑），但确实是个讨人喜欢的角色。之前是神谷明先生配音的，，这或许也包含了我对常年相处的神谷先生的情谊吧。而目前配音的小山力也先生，也经常跟我一边喝酒一边谈小五郎呢。 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

­ Q：那么，《柯南》今后又有着什么样的战略呢？例如新战略之类的。

本文来自进入日本网

­ A：青山老师应该有他的想法吧。毕竟只有老师才懂自己的世界。我觉得会有解开安室透跟赤井秀一之间关于苏格兰之死的误会的剧情。

本文来自进入日本网

­ 另外也要考虑一些有趣的点子呢。毕竟这部作品是用来致敬夏洛克福尔摩斯的，所以说也会挑战一些解谜的内容。而我们今后的展望，就是带来更好的作品吧。 进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。