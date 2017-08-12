当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 真相只有一个！柯南背后的男人，今天生日了！

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真相只有一个！柯南背后的男人，今天生日了！

时间:2017-08-12 09:23来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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真相只有一个柯南背后男人今天生日了！

2017-06-22 12:05 来源:《看电影》

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原标题：真相只有一个！柯南背后的男人，今天生日了！

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名侦探柯南背后的青山刚昌——影人小档案

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性别：

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生日：1963.6.21

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出生地：日本鸟取县

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代表作：《等我一下》(1986)、《魔术快斗》(1987)、《剑勇传说》(1988)、《名侦探柯南》(1994)

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纪念原因：诞辰54周年

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小学的时候

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你和柯南一样大 进入日本网（www.wokou.net.cn）

如今你都毕业工作了 本文来自进入日本网

柯南还是万年小学生 本文来自进入日本网

这么厉害的

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除了青山刚昌

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大概只有致力于挖坑

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几十载不填的 进入日本，www.wokou.net.cn

富坚“老贼”了(笑) 进入日本，www.wokou.net.cn

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《名侦探柯南》漫画 日本最新动态-www.wokou.net.cn

已经连载了23年 日本最新动态-www.wokou.net.cn

动画出了900多集

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剧场版出了21部 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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也知道劳模青山和富坚义博 内容来自进入日本

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“我想画私人侦探的漫画” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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▲青山1963年出生在鸟取县的由良宿，，排行第二，哥哥是发电所的技术人员，弟弟是医生，家中经营着加油站 copyright 进入日本

小时候，三兄弟经常组成少年侦探队，到处去探险，还像那个阶段的孩子一样，在老家的汽车废工场设置了秘密基地。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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▲这样的经历成为漫画里“少年侦探团”的灵感来源，元太、光彦、步美和柯南，这群看着不大鬼点子倒不少的小孩经常成为案件发现者

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当然，青山可能也借鉴了江户川乱步小说中的少年侦探团，也或者是福尔摩斯身边的流浪儿小队。 copyright 进入日本

毕竟，青山从小就是江户川乱步和福尔摩斯的迷弟。从很小时候就开始孜孜不倦地阅读，沉浸在推理小说中，横沟正史、内田康夫都是童年回忆。

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漫画也是，他曾一个劲地画喵咯咪(赤塚不二夫漫画中的角色)，还因为喜欢千叶彻弥的《我是铁兵》，加入了剑道部。

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▲于是，青山小学毕业时，作文写的就是“我想画私人侦探的漫画”。想想后来真的实现了小时候的梦想，着实是一件幸福的事(图为青山手绘) 进入日本，www.wokou.net.cn

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“这是我的自由”

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在大学之前，青山都是偷偷看漫画的。因为父母的反对，在高中时候青山甚至一度放弃了漫画家之梦。

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▲大学时候加入了漫研社，在那里认识了校友阿部丰，阿部丰问青山“你小子想不想真正地画漫画？”，成为一切的转折点(图为青山在作画)

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那时候，父母都以为青山当了教师，所以当青山突然跟他们说要当漫画家，果不其然遭到了反对。

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但是这一次，青山宣布说“我已经是成年人了，这是我的自由”，然后就拿着作品去出版社投稿了。

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▲投稿的三部作品中的《等我一下》(1986)入选了，刊登在了小学馆的少年漫画杂志《少年Sunday》上。青山终于以该作品正式出道(图为《少年Sunday》角色图)

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那之后，他很快又开始了在同一杂志的《魔术快斗》(1987)的连载，然后是《剑勇传说》(1988)、然后是《名侦探柯南》(1994)。

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“名侦探柯南”

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有意思的是，关于“名侦探柯南”的定名也有一段小趣事。

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▲总编辑认为，因为宫崎骏的动画《未来少年柯南》(1978)太出名了，那么青山的连载不如叫《名侦探道尔》更好

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青山很执拗地说，“我一定会超越《未来少年柯南》的”。但是新连载通知报导的标题却写着《侦探少年柯南》，青山当时就想，不不，这下糟了啊。 copyright 进入日本

真的幸亏青山坚持用“柯南”的名字，想想“名侦探道尔”怎么都觉得和万年小学生不搭。

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▲柯南虽然名字来自于“柯南道尔”，但其实这个角色的灵感来源却是赤川次郎的推理小说《三色猫福尔摩斯》中的三色猫(图为同名剧剧照) 内容来自进入日本

青山自己说“柯南就是三色猫福尔摩斯会说话的形象。”总是能碰到案件，寻找证物来指引证据，让事件得到解决。 copyright 进入日本

柯南这么多年了，我觉得不长大挺好的，长大多没意思的。现实已经够无趣了，银幕造梦、一直浪漫着挺好的。返回搜狐，查看更多 内容来自进入日本

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