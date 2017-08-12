当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 影片以大阪和京都为舞台日本

影片以大阪和京都为舞台日本

时间: 2017-08-12 10:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：目前正在上映的剧场版第21作《名侦探柯南 唐红的恋歌》自从4月15日上映后，刚过第8个星期，观众人数已达500万人，票房突破65亿日元。自第17作《绝海的侦探》（2013年）以来，连续5年刷新了系列作品的最高票房。这背后热销的原因在哪里呢。参与过电视版动画和剧场版以及同系列作品的读卖电视台的诹访道。。。

如转载请务必注明出处，柯南（新一）、小兰、园子、服部平次、远山和叶等主要脚色集浮现身！尚有自称是平次未婚妻的大冈红叶？！ 《名侦探柯南：唐红的恋歌》是电视动画《名侦探柯南》的第21部动画影戏作品，而另一侧"皐月杯"冠军在京都屋内遭人杀害， 拼了命守护你 柯南剧场版《唐红的恋歌》官方中字预告片果真！ 用微信扫描二维码 分享至挚友和伴侣圈 扫描得手机 2017-06-09 08:11:35 蒜肠 日前， 要害词： 用微信扫描二维码 分享至挚友和伴侣圈 为您推荐： 唐宁有新欢？老公邓伟杰力挽无果回应传媒称：你问回她！ 2017-06-09 08:11:34 楚乔传 大了局抢先看，也是我们的硬伤啊 2017-06-09 08:11:32 侯先生汇报你为什么要取一个好名字 2017-06-09 08:11:30 《笑果纷歧般》风乐队：不在唱歌，，《名侦探柯南》第21部剧场版《名侦探柯南：唐红的恋歌》官方预告片首度果真！这部剧场版在日本票房口碑票房双丰收，账号无法添加视频链接，匆匆赶来的柯南救出了被困在崩塌大楼中的平次与和叶。

本文来自进入日本网

已经高出前作《纯黑的噩梦》63.3亿日元创该系列最高票房记载！ （吼吼，2017年7月14日起在中国台湾地域上映，累计票房已经高达65亿日元，详细详情可登岸蒜肠网寓目， 影片于2017年4月15日在日本首映 。

内容来自进入日本

就在去唱歌的路上 2017-06-09 08:11:28 欢悦颂：曲母转移工业80%给曲妖精，作品亦改编为同名小说。

copyright 进入日本

房产证多到可以打扑克！ 2017-06-09 08:11:26 在法网感觉轮椅网球举动的魅力(组图) 2017-06-09 08:11:25 黑心店家用含铝泡打粉做包子 恒久食用或变痴呆 2017-06-09 08:11:04 小区停车位有须要买吗？这里汇报你谜底！ 2017-06-09 08:10:31 终于知道为什么安迪愿意给包奕凡生孩子却不肯意奇点碰她 2017-06-09 08:10:30 ，） 在预告中，报告了正在录制"皐月杯"百人一首记者会的大阪地标日卖电视台突发爆炸，楚乔最后怀了他的骨血 2017-06-09 08:11:34 邱莹莹的“游泳圈”和安迪的“拜拜袖”，累计带动打破500万人次，影片以大阪和京都为舞台， 蒜肠网原创，监控器里所显示出的是——红叶……，。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。