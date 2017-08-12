当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 孙悟空成2020年东京奥运吉祥物 卡卡罗特是《七龙珠》里的主角

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孙悟空成2020年东京奥运吉祥物 卡卡罗特是《七龙珠》里的主角

时间:2017-08-12 01:21来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文七龙珠孙悟空代言东京奥运？介绍：近日，一些外媒网站上流传的消息称，“七龙珠孙悟空”或将成为2020东京奥运会的形象大使之一。对此，1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。 “孙悟空”要被日本抢走了？ 在该报道配图中，“七龙珠孙悟空”高举。。。

　　

2020年东京奥运会的吉祥物出炉！不是皮卡丘，不是海贼王，不是柯南，而是孙悟空

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本名是卡卡罗特的孙悟空，是《七龙珠》里的主角，也是战斗民族赛亚人的后裔。

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当悟空成为2020年东京奥运会吉祥物的消息传出时，又炸出了很多动漫迷追看《七龙珠》时的情怀。据说选定悟空的理由是他在全球都享有知名度。 copyright 进入日本

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对于中国动画迷来说，提起孙悟空的第一反应就是1986年版西游记的形象。甚至有网友认为，中国的“孙悟空”就要被日本抢走了。

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