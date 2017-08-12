当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 孙悟空成2020年东京奥运吉祥物 卡卡罗特是《七龙珠》里的主角

2020年东京奥运会的吉祥物出炉！不是皮卡丘，不是海贼王，不是柯南，而是孙悟空。
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本名是卡卡罗特的孙悟空，是《七龙珠》里的主角，也是战斗民族赛亚人的后裔。
当悟空成为2020年东京奥运会吉祥物的消息传出时，又炸出了很多动漫迷追看《七龙珠》时的情怀。据说选定悟空的理由是他在全球都享有知名度。 copyright 进入日本
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对于中国动画迷来说，提起孙悟空的第一反应就是1986年版西游记的形象。甚至有网友认为，中国的“孙悟空”就要被日本抢走了。
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