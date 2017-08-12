当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 人工智能:是“哆啦A梦”还是“终结者”

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人工智能:是“哆啦A梦”还是“终结者”

时间:2017-08-12 09:08来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文孙悟空成2020年东京奥运吉祥物 卡卡罗特是《七龙珠》里的主角介绍：2020年东京奥运会的吉祥物出炉！不是皮卡丘，不是海贼王，不是柯南，而是孙悟空。 本名是卡卡罗特的孙悟空，是《七龙珠》里的主角，也是战斗民族赛亚人的后裔。 当悟空成为2020年东京奥运会吉祥物的消息传出时，又炸出了很多动漫迷追看《七龙珠》时的情怀。据说选定悟空的理由是他在全球都享有知名度。 对于中。。。

　　

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　　2017年5月16日,在宁波奇点机器人体验馆,一款机器人正在演示制作冰淇淋。当日,为期两天的第四届中国机器人峰会在浙江省余姚市开幕。 内容来自进入日本

新华社资料照片 本文来自进入日本网

　　新华社贵阳电(记者骆飞)喜欢看小品的人肯定对“喜剧皇后”蔡明的《机器人趣话》不陌生。节目中她扮演的名叫“菜花”的智能机器人时而能说会笑,把“主人”郭达逗得“团团转”,时而程序失控,毫无“套路”地又将主人打倒在地,让人啼笑皆非。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　如今,面对AlphaGo多次战胜围棋高手、服务机器人“小胖”伤人等事件,人们不禁要问,昔日荧屏上“双重人格”的人工智能会否成为现实?未来,人工智能究竟是“哆啦A梦”还是终结者”? 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“玩转”生活的“亲密伴侣” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　日前在贵州省贵阳市举办的2017中国国际大数据产业博览会上,记者看到,近6万平方米的展厅犹如“智能嘉年华”,包括BAT在内的近300家参展商带来的各类信息化、智能化设备“同台竞技”“各显神通”,让人目不暇接。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　“你好!我是晓曼,很高兴认识你!”记者路过科大讯飞公司的展台时,一个白色的智能机器人竟主动打起“招呼”。除了回答问题外,“她”还唱歌、转圈,主动向人“示好”,甜美的声音和智能的对答让人倍感亲密。 本文来自进入日本网

　　“晓曼是一款陪护机器人,能与独居老人‘聊天’,陪儿童‘玩耍’。”该公司工作人员王竹梅告诉记者,“她”的智能表现是对语音识别、大数据以及基于“深度学习”的算法等人工智能技术的综合应用。

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　　此外,当王竹梅对着话筒朗读一段文字时,一旁的屏幕上立马实时转写出对应的中文,让转瞬即逝的语音留下了痕迹。“这叫‘讯飞听见’,能‘听懂’中文,还能翻译成日、英、韩等语,转写准确率高达95%以上。”她说,出国带着它就像有个“随身翻译”陪着。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　据了解,在此次数博会开幕式上,“讯飞听见”还给中国科学院院长白春礼担任“同声传译”。然而,这些只是人工智能具体应用的一个缩影,当前在快递分拣、高考改卷等更多领域,人工智能正“帮助人们更加便捷地生活”。

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　　科大讯飞执行总裁胡郁说,近年来,正是有大数据、云计算等强大支撑,人工智能“成长”越来越快,并逐渐在各行业中具体应用,给全球传统产业、市场消费等带来了“智能化革命”。

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　　届时,生活中将出现更多像“哆啦A梦”一样智能的“亲密伴侣”。 copyright 进入日本

争抢“饭碗”的“智能杀手” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　“人工智能似乎理想很丰满,现实很骨感。”参加数博会的360人工智能研究院副院长韩玉刚说,当前不少行业与人工智能结合,但真正把人工智能用起来且用好的却不多,这其中既有技术缺陷,也有法规的不完善。 copyright 进入日本

　　韩玉刚举例说,之前在美国佛罗里达州的高速路上,一辆特斯拉Model　S在自动驾驶模式下,撞上并钻入一辆18轮大拖车底,车主当场死亡。“这样的情况也许只是智能技术试验中的个案,但当无人驾驶一旦普及,灾难来临时,人没有方向盘该怎么办?”他带着疑虑说,无人驾驶如果撞上了人,法律又该如何给出事故责任判决呢? 内容来自进入日本

　　中国电信股份有限公司北京研究院副总工程师杨明川说,对人工智能技术应用的通俗理解,就是让机器不停地学习人某个领域的大数据,然后代替人类在这个领域高效地完成工作,但机器学习后就能百分之百把工作做好吗? 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　“尽管AlphaGo战胜了李世石,但也输了一局。而如果这样的‘输’是体现在无人驾驶上,那后果不堪设想。”杨明川说,人工智能如在做手术时发生故障,瞬间就是冷血的“智能杀手”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　除了智能技术等缺陷可能导致“智能杀手”外,具体行业中的“机器换人”,也会让人工智能与人抢“饭碗”,也就是说今后很多行业和职业可能会消失,不少人可能失业。

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　　数博会上,阿里巴巴集团董事局主席马云说,未来30年将被重新定义,一个突出表现就是“机器换人”将使很多行业“大洗牌”。“未来30年,全球失去就业的速度会比增长新就业的速度快,反过来将到30年以后。”他预测。 本文来自进入日本网

　　据《科学》杂志估计,到2045年,人工智能将代替人类50%的工作岗位。而中国则是77%。有人认为,这个时间节点还将大幅度提前。

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应尽早给智能技术“立规矩” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　“未来,人工智能会造成失业,但也会产生新业态,增加就业机会。”胡郁说,目前的人工智能还处于弱智能状态,虽然智能,但没有像人一样的智慧。想让人工智能更好地服务人类,比起完善技术,还应尽早给智能技术“立规矩”。

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　　胡郁说,人工智能诞生至今有60年了,但其与具体行业的应用才刚开始,应加大政策支持和引导,尤其是打造更多技术开源平台,培育更多智能产业生态,让人工智能更好地推动传统产业转型升级。同时,面对行业结构变革带来的失业,国家还应提前做好更多政策保障。

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　　“大数据就好比人工智能的‘燃料’,决定其奔跑速度。”有业内专家表示,但智能应用越多,数据安全风险也越大,要加紧立法给数据安全应用划定“红线”,保障大数据应用安全。

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　　杨明川说,人工智能今后要像“人一样工作”必然涉及伦理、道德等问题,相关部门还应围绕这些社会问题提前展开调研,让今后这些有别于人类的“智能人”办事服务时也“有法可依”。  进入日本网（www.wokou.net.cn）

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后文制作人揭秘！《柯南》到底怎么火起来的导读：近年来，尽管说大家都在吐槽剧场版的剧情越来越夸张，但谁都不能否认《名侦探柯南》的票房却是一年比一年高了。而作为一部国民级的作品，《柯南》的影响力也是不言而喻的。那么这部作品到底因为什么火起来的，今后又有怎样的计划呢？近日，有日本媒体专访了柯南迷都非常熟悉的制作人诹访道彦，听听他是怎么说吧。（有节选。。。
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