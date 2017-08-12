当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 七龙珠孙悟空代言东京奥运？

七龙珠孙悟空代言东京奥运？

时间: 2017-08-12 01:19 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：不知不觉，《名侦探柯南》已经连载了20多年，并且漫画也即将到达1000话了。之前网上有人调侃说《柯南》当中的日常案件就是“死人了犯人在我们之中犯人被柯南揭穿时死不承认没办法抵赖了开始痛哭流涕自曝黑历史”。不过尽管说套路是这么回事，但在整部作品当中，也有一些犯人的遭遇确实令人同情。那么在今天的话题当。。。

近日，一些外媒网站上流传的消息称，“七龙珠孙悟空”或将成为2020东京奥运会的形象大使之一。对此，1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。

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“孙悟空”要被日本抢走了？

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在该报道配图中，“七龙珠孙悟空”高举起奥运五环，像是要发射“元气弹”（漫画中的一种武艺）。报道称，这并不是个笑话，而是会让鸟山明骄傲的真实一幕：七龙珠孙悟空（英文名SONGOKU）击败了皮卡丘，成功地与漩涡鸣人（《火影忍者》）、水冰月 （《美少女战士》）、路飞（《海贼王》）、马里奥等日本著名动漫人物一同成为东京奥运会形象大使。

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消息传到中国互联网后，有网友担心：如果此事成真，中国的“孙悟空”就要被日本抢走了。但也有一些网友说，日本的这个“悟空”并非中国人家喻户晓的孙悟空，英文名都不同。

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那不是中国传统孙悟空

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对于“七龙珠孙悟空”代言东京奥运，媒体采访了1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童。后者表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。 本文来自进入日本网

六小龄童表示，日本人承认这个漫画形象从中国的孙悟空身上借鉴了很多，比如造型、武器以及性格特点，但《七龙珠》的“孙悟空”不是中国的孙悟空。“我们希望孙悟空能成为国与国、民族与民族之间一个友好的桥梁，首先要有信心。不过，这也提醒我们要重视中国传统文化艺术形象。”

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六小龄童表示，孙悟空是中国传统文化中的偶像人物，最早来自于文学形象和戏曲，国外很多人都认为孙悟空是中华文化的一种图腾。“今天我看到这则消息也很感慨，在2008北京奥运会举办的时候，我最早提出要用孙悟空作为奥运吉祥物，当时也参与做了很多的设计，因为我觉得孙悟空身上体现了很多奥运精神，比如拼搏、进取、不屈不挠，乐观向上。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“有些人认为孙悟空是不是过于好斗？其实孙悟空的朋友遍天下，如果觉得美猴王手里拿着大棒的形象不妥，换成拿着鲜花也可以啊！”六小龄童说，孙悟空形象雅俗共赏、老少皆宜，“他在中国所有的神话人物中可以说是名气最大的，所以我作为一个饰演过孙悟空的普通公民，希望2022年北京-张家口冬奥会能很好地利用这个契机，向世界传播中国传统文化，也希望大家一起呼吁让孙悟空能成为冬奥会的吉祥物。”

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知多D

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七龙珠孙悟空 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在鸟山明的故事中，主人公“孙悟空”本名卡卡罗特，是战斗民族赛亚人后裔，他在很小的时候以“下级战士”的身份被送到地球。被武道家孙悟饭收养并取名为 “孙悟空”，，幼年时失控变身踩死悟饭后独自生活在深山，结识了少女布尔玛，从而踏上收集龙珠的大冒险。旅程中，悟空遇到了不少来自地球或地球外的朋友以及敌人，为保卫地球，不断与强敌战斗，先后成为拯救地球乃至拯救全宇宙的英雄。环球网

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