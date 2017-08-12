当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 七龙珠孙悟空代言东京奥运？

近日，一些外媒网站上流传的消息称，“七龙珠孙悟空”或将成为2020东京奥运会的形象大使之一。对此，1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。
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“孙悟空”要被日本抢走了？
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在该报道配图中，“七龙珠孙悟空”高举起奥运五环，像是要发射“元气弹”（漫画中的一种武艺）。报道称，这并不是个笑话，而是会让鸟山明骄傲的真实一幕：七龙珠孙悟空（英文名SONGOKU）击败了皮卡丘，成功地与漩涡鸣人（《火影忍者》）、水冰月 （《美少女战士》）、路飞（《海贼王》）、马里奥等日本著名动漫人物一同成为东京奥运会形象大使。
消息传到中国互联网后，有网友担心：如果此事成真，中国的“孙悟空”就要被日本抢走了。但也有一些网友说，日本的这个“悟空”并非中国人家喻户晓的孙悟空，英文名都不同。
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那不是中国传统孙悟空
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对于“七龙珠孙悟空”代言东京奥运，媒体采访了1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童。后者表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。 本文来自进入日本网
六小龄童表示，日本人承认这个漫画形象从中国的孙悟空身上借鉴了很多，比如造型、武器以及性格特点，但《七龙珠》的“孙悟空”不是中国的孙悟空。“我们希望孙悟空能成为国与国、民族与民族之间一个友好的桥梁，首先要有信心。不过，这也提醒我们要重视中国传统文化艺术形象。”
六小龄童表示，孙悟空是中国传统文化中的偶像人物，最早来自于文学形象和戏曲，国外很多人都认为孙悟空是中华文化的一种图腾。“今天我看到这则消息也很感慨，在2008北京奥运会举办的时候，我最早提出要用孙悟空作为奥运吉祥物，当时也参与做了很多的设计，因为我觉得孙悟空身上体现了很多奥运精神，比如拼搏、进取、不屈不挠，乐观向上。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn
“有些人认为孙悟空是不是过于好斗？其实孙悟空的朋友遍天下，如果觉得美猴王手里拿着大棒的形象不妥，换成拿着鲜花也可以啊！”六小龄童说，孙悟空形象雅俗共赏、老少皆宜，“他在中国所有的神话人物中可以说是名气最大的，所以我作为一个饰演过孙悟空的普通公民，希望2022年北京-张家口冬奥会能很好地利用这个契机，向世界传播中国传统文化，也希望大家一起呼吁让孙悟空能成为冬奥会的吉祥物。”
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七龙珠孙悟空 进入日本网（www.wokou.net.cn）
在鸟山明的故事中，主人公“孙悟空”本名卡卡罗特，是战斗民族赛亚人后裔，他在很小的时候以“下级战士”的身份被送到地球。被武道家孙悟饭收养并取名为 “孙悟空”，，幼年时失控变身踩死悟饭后独自生活在深山，结识了少女布尔玛，从而踏上收集龙珠的大冒险。旅程中，悟空遇到了不少来自地球或地球外的朋友以及敌人，为保卫地球，不断与强敌战斗，先后成为拯救地球乃至拯救全宇宙的英雄。环球网
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