当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 名侦探柯南巡回展引热捧 大IP助力龙湖北城天街引领商业潮流

名侦探柯南巡回展引热捧 大IP助力龙湖北城天街引领商业潮流

时间: 2017-08-12 09:21 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：近年来，尽管说大家都在吐槽剧场版的剧情越来越夸张，但谁都不能否认《名侦探柯南》的票房却是一年比一年高了。而作为一部国民级的作品，《柯南》的影响力也是不言而喻的。那么这部作品到底因为什么火起来的，今后又有怎样的计划呢？近日，有日本媒体专访了柯南迷都非常熟悉的制作人诹访道彦，听听他是怎么说吧。（有节选。。。

名侦探柯南巡回展引热捧 大IP助力龙湖北城天街引领商业潮流

2017-06-18 20:11:54 中国财经观察网· 原文来源：重庆商报 本文来自进入日本网

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上游财经—重庆商报记者 程红 进入日本，www.wokou.net.cn

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近两年来，国内由商业主导的IP活动风起云涌，引进IP，打造购物主题，成为购物中心的共识。2017年4月28日至6月18日，为纪念超人气作品《名侦探柯南》而举办的官方大型巡回展《名侦探柯南巡回展-重庆站》在重庆北城天街购物广场举行，截止目前，已有近20000人次购票参与观展，单天最高观展人数近2000人，创造了重庆购物中心售票类IP展览的销售记录。柯南巡回展所在的北城天街中心广场客流更是同比增长了28.6%。

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大IP成关注焦点

北城天街巧妙地运用了《名侦探柯南》发行20余年拥有一批跨年代铁粉的属性，通过占地1000余平米的逼真搭建，让柯南粉能身临其境重温动画中的经典场景。并提出了“天真做少年”的生活态度，以“永不长大的柯南”寄语“归来仍是少年”的万千人群，引发情感共鸣。

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展出期间，北城天街还与不同业态的品牌跨界合作，通过资源整合，吸引同频率的顾客。并结合节假日适时推出了“樱花树下的秘密”、“彩色泡泡屋”等多档活动，进一步诠释着“天真做少年”的青年生活主张。

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引领重庆商业潮流

开业14载，作为重庆年轻人最爱逛的生活中心和时尚地标，，北城天街一直引领重庆商业潮流趋势，也成为重庆商业“注意力经济”的主要阵地。选择在全球范围拥有铁杆粉丝，在多年龄层中保持很高人气的《名侦探柯南》做为展览主题，是北城天街购物广场开启蜕变之旅的核心策略。

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据悉，北城天街7月1日还将全新开业B1层区域，届时将成为专为青年打造的潮流新世界，目前已引入多个重庆甚至西南首进的潮流品牌店与特色餐饮店。

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