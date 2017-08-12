当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 名侦探柯南10年播放2亿次，可你真的看懂了吗？

名侦探柯南10年播放2亿次，可你真的看懂了吗？

时间: 2017-08-12 09:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：真相只有一个！柯南背后的男人，今天生日了！ 2017-06-22 12:05 来源:《看电影》 原标题：真相只有一个！柯南背后的男人，今天生日了！ 名侦探柯南背后的 青山刚昌 ——影人小档案 性别： 男 生日： 1963.6.21 出生地： 日本鸟取县 代表作： 《等我一下》(1986)、《魔术快。。。

名侦探柯南10年播放2亿次，可你真的看懂了吗？

根据日本著名漫画家青山刚昌创作的侦探漫画《名侦探柯南》改编的同名推理动画自2006年在中国上映以来已经累积播放数亿次，尤其是第一集，相信很多朋友都看过不止一次，但是你真的看懂了吗？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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整部剧集以八零银行总经理山崎在朋友家参加聚会的时候被人在密室中杀死为开端，高中生侦探工藤新一协助东京警视厅破解了凶犯的杀人手法，将矛头直接指向了房屋的主人”老爷“，进而揭穿了他假装脚伤未愈的谎言，逼迫他承认了杀人罪行。

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但是，仔细想想就会发现工藤新一的推理存在着一个很大的漏洞！ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

工藤新一认为，凶犯是从隔壁房间的外窗爬过阳台进入了“密室”将山崎先生杀害的。然后再通过绑在阳台上的绳索离开。据此，他得出结论，凶犯一定是对房屋结构非常清楚并且可以任意走来走去的人。所以凶犯就是房屋的主人！

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因为在你家发生了凶杀案，你最清楚家里的构造，所以你是凶手！ 进入日本，www.wokou.net.cn

WTF？！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这个结论的草率程度简直令人发指！ 本文来自进入日本网

搞清楚通过隔壁房间阳台进入密室的方法和短时间内不被人注意的走动，难道不是每个有心的人都有机会做到的吗？在后面的几百集案件中，这样的例子更是比比皆是。这样的结论不止我不服，被指认是凶手的“老爷”肯定也是不服的。

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工藤新一指认的最大漏洞是什么？

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证据！

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他的一切推理都只是推理，他没有证据！ 本文来自进入日本网

尤其是最关键的证据！凶器！

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本来“老爷”是有很多证据可以证明自己清白的。

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但是他的愚蠢，最终葬送了自己。 本文来自进入日本网

根据日本著名漫画家青山刚昌创作的侦探漫画《名侦探柯南》改编的同名推理动画自2006年在中国上映以来已经累积播放数亿次，尤其是第一集，相信很多朋友都看过不止一次，但是你真的看懂了吗？

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有第一肯定就会有第二，甚至第三第四第五六七八！

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只是他首先拿出的是这个最不值得推敲的假证据，所以就再也没有机会讲出其他的证据了。因为他刚刚讲完，工藤新一就用一个花瓶打断了他的无罪辩护！ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这个时候他才意识到，他掉进了一个圈套，成了别人的替罪羊！

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他是愤怒的、不甘的！

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那么是谁陷害了他？

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这个答案我们就要从后面的剧情中寻找了。 内容来自进入日本

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在云霄飞车杀人事件中，黑衣人组织成员首次出场。

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但是这两个眼中闪着寒光似乎杀多少人都不在乎的冷血杀手为什么会去坐云霄飞车？

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别说是杀手，就是两个普通的男人一起去坐云霄飞车都是很奇怪的事情吧？搞基吗？ 内容来自进入日本

后来我们会知道，黑衣人出现在特洛比乐园附近是为了勒索赎金，可以说他们是带着任务出现的。可是在任务还没完成的时候，两个有任务在身的杀手居然会闲心去玩云霄飞车，想想都觉得违和吧？

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所以他们一定是有不得不这么做的理由。

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那么这个理由是什么呢？ copyright 进入日本

底片！

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没错，就是后面他们用来勒索董事长的走私军械的证据底片。 内容来自进入日本

这个在后面的剧情中也有点明。

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现在经过对剧情的梳理，我们的问题有两个。

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1.谁杀死了山崎？为什么？ copyright 进入日本

2.谁给了黑衣人底片？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这两个问题单独来看，似乎目前我们所掌握的信息都不足以给出答案。但是如果放在一起来看呢？ 本文来自进入日本网

下面让我们大胆的推（hu）测（shuo）一（ba）下（dao）!

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在第一集中，出现了两次涉及金钱交易的事件。一件是在山崎被杀案中，目暮警官提到的，“老爷”和山崎存在金钱往来。另外一件就是黑衣人勒索董事长的事件。这两个事件看起来没有联系，但别忘了，他们之间是有一个连结的纽带的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这个纽带就是——工藤新一！

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在山崎被杀案中，工藤新一出现在案发现场。但是剧情没有交代他是什么时候出现的。是案发前就在还是案发后赶到的？

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搞清楚这一点非常关键。

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这个在剧情中没有交代，但是看过的朋友们都知道，柯南（工藤新一）隐藏属性就是“死亡收割”，几乎是他走到哪里凶案就会发生到哪里。目前900多集的动画中，几乎绝大部分凶案发生的时候，他都恰好经历了案发。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

所以我们可以大胆推测，在这起案件中，工藤新一也不是事后赶到的，而是就在现场经历了凶案的发生。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这一点很重要！

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因为，如果案发时，工藤新一就在现场，那么他也是嫌！疑！人！之一。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

没错，工藤新一可能是凶手！工藤新一可能是凶手！工藤新一可能是凶手！重要的事情说三遍。

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因为他强大的控场能力和逻辑推理能力，这一点经常被大家忽视！

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那么他有作案动机吗？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这个还真可以有！ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

动机就是黑衣人用来勒索董事长涉嫌走私枪械的证据底片！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

现在让我们开启上帝视角，重新梳理一下剧情，认真分析（ chun cui hu che）一遍。

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“老爷”的公司涉嫌走私枪械被八菱银行的总经理山崎先生抓到把柄，并向“老爷”勒索。为拿回证据底片，“老爷”一边假装答应山崎的要求，一边准备伺机夺回底片。伪装脚伤未愈就是为了让山崎掉以轻心。没想到这一切被高中生侦探工藤新一偶尔发现了。工藤新一表面上的身份是被誉为“日本警察救世主”和“平成时代福尔摩斯”的高中生侦探，实际上却和日本最大的犯罪集团——黑衣人组织有着千丝万缕的联系。在山崎与“老爷”进行底片交易的当天，他混进了宴会，抢先杀害了山崎，夺走了证据底片并利用高中生侦探的身份将罪名嫁祸给“老爷”。“老爷”被嫁祸后有苦难言，因为一旦辩解就会暴露他走私军械的事情，不但自己无法脱罪，公司的巨额财产也将被查收。 本文来自进入日本网

成功将杀人罪名嫁祸给“老爷”后，工藤新一联系了黑衣人组织，让他们派人出面联系“老爷”公司的董事长，索取1亿日元的赎金，并约定将交易场所安排在特洛比乐园附近。这是工藤新一早就答应毛利兰要去的地方，他在云霄飞车上将底片传递给黑衣人，再由他们在附近跟董事长交易。

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福尔摩斯曾经说过“排除一切不可能的,剩下的即使再不可能,那也是真相。”

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现在，，我把真相都告诉你了。至于信不信，那就是你的事了。 本文来自进入日本网

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编辑： 陈冰青

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