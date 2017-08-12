当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《名侦探柯南》漫画997话什么时候出？青山刚昌休刊三期！

作为一部连载已经超过20年的国民级作品，，我们已经不需要对《名侦探柯南》有什么特别的介绍了。而近年来，很多的网友都在诟病作品的剧情发展实在是太过于缓慢，20多年的连载时间只让原作时间轴过去了半年，这种事情显然是太慢了一点。而剧情缓慢也就罢了，作者青山刚昌休刊起来也是毫不含糊。近日根据偷跑图片消息：原作漫画将休刊三期！ 本文来自进入日本网
从偷跑图片上可以看到，在最新的连载当中，小兰她们表示要去修学旅行了，而柯南也是非常想去的样子。不过如果你作为新兰党想要快点看到接下来的剧情，那么一定会被下方那句“30号到32号杂志，因为作者取材的关系休刊”的字样弄得非常无语。实际上就在前段时间，官方也以连载《魔术快斗》的名义，停更了好几周的时间，当时就让不少粉丝崩溃了。 本文来自进入日本网
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对此，很多网友吐槽说：“青山你赶紧写个结局退圈打舰娘吧。”“啊啊啊，难道新一要变回去然后接受小兰的告白吗？我要看啊啊啊！青山你不能休刊啊！”“《柯南》按照这样的速度，30年内有可能结局吗？”那么各位动漫迷，你们又是怎么看呢？
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