当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《名侦探柯南》漫画996话图文情报 高中女生挑逗死神

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2017-06-09 16:47:18
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《名侦探柯南》漫画第996话先行图及文字情报已公布。作为事件的解决篇，，本话内柯南也将获悉小兰旅行的秘密，而这个结果恰恰是他没有考虑到的那个答案…… 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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由于专注于思考小兰的问题，因此柯南在案发现场表现得很“乖巧”，不过对于凶手和作案手法他的心中早就有了结果。在世良的帮助下，两位侦探开始解开这桩看起来有些诡异的密室杀人案件，指出了行凶的方式。
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案件顺利解决，柯南再次被小兰称赞是“天才”，不过死神小学生的表情似乎在宣告着他内心的不爽。当着三位高中女生的面，他将心中的疑惑坦陈出来，却被三人嗤笑。
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要说到高中生活必不可少的远足行动，那当然是经常可见的修学旅行啦！原本工藤新一应该和她们一起享受高中这场美好时光，然而在变小之后他却渐渐忘记了高中生活应有的样子。随后，好事的园子再次提及了关于新一“是否也会一同前往”的事情，对此当事人的内心非常激动，表示“绝对要去”。 进入日本，www.wokou.net.cn
距离漫画1000话越来越近，在这个重要的时刻，工藤新一能否再次恢复高中生形象呢？然而根据结尾的信息来看，接下来漫画又要休刊三周，原因是大家心照不宣的“取材”，不知道这个1000话什么时候才能问世…… 本文来自进入日本网
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