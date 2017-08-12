当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《名侦探柯南》连载后经过22年，粉丝支持度不减

《名侦探柯南》连载后经过22年，粉丝支持度不减

时间: 2017-08-12 10:23 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：名侦探柯南10年播放2亿次，可你真的看懂了吗？ 根据日本著名漫画家青山刚昌创作的侦探漫画《名侦探柯南》改编的同名推理动画自2006年在中国上映以来已经累积播放数亿次，尤其是第一集，相信很多朋友都看过不止一次，但是你真的看懂了吗？ 整部剧集以八零银行总经理山崎在朋友家参加聚会的时候被人在密室中杀死为。。。

目前正在上映的剧场版第21作《名侦探柯南 唐红的恋歌》自从4月15日上映后，刚过第8个星期，观众人数已达500万人，票房突破65亿日元。自第17作《绝海的侦探》（2013年）以来，连续5年刷新了系列作品的最高票房。这背后热销的原因在哪里呢。参与过电视版动画和剧场版以及同系列作品的读卖电视台的诹访道彦制片人谈了他的看法。 copyright 进入日本

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在系列作品第6作、第10作、第17作上发生了转机

从同系列的第1作《引爆摩天楼》（1997年／票房收入11亿日元）开始回顾，2年后的第3作《世紀末的魔术师》（1999年／票房收入26亿日元）的票房收入已经超过最初的1倍以上，，突破20亿日元。第6作《贝克街的亡灵》（2002年／33.8日元）达到了30亿日元。

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之后每年4月都会公布新作，票房一直保持在20亿日元到30亿日元之间。第13作《漆黒的追跡者》（2009年）凭借35亿日元刷新了历代最高记录，从2013年的第17作《绝海的侦探》（36.3亿日元）开始到第18作《异次元的阻击手》（41.1亿日元）、第19作《业火的向日葵》（44.8亿日元）、第20作《纯黑的恶梦》（63.3亿日元），再到目前的作品，已经连续5年刷新了系列作品的最高票房。 本文来自进入日本网

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关于进展如此之快，诹访制片人这样回顾说「之前的每部作品都做了新的挑战，所以每次都在发生转机，但我个人认为第6作《贝克街的亡灵》和第10作《侦探们的镇魂歌》以及第17作《绝海的侦探》的转机比较大。这些是克服多少困境后制作的作品，所以印象最深刻。内容上也是根据各自的年代进行过挑战」。 本文来自进入日本网

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第1作开始已过去20年。这期间毎年4月都会公布新片，可以说完全成为了春季的一道风景，在谈到认知度为何扩大的原因时，诹访说「关于电影的宣传方式和电视系列是有所不同的，毎年按照主题用独特的手法寻找窍门。这样每年一次电影发布的时候就可以营造出隆重的节日感」。从这一长期积累的经验中可以看到制片人的自信。 内容来自进入日本

周年纪念作品的票房收入超过预期的理由

去年的第20部作品，票房为60亿日元，远远超过了之前的40日元，树立了系列作品的最高票房收入。起初认为这部作品是很难刷新记录的，结果超出了预想，而且连续5年刷新了最高票房。

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关于目前正在上映的这部作品，诹访制片人还透露了一些制作细节，「不管怎么样，目标先是“回归原点”。很早以前就将第21作的主题设定为《平次和叶之间的恋爱喜剧和百人一首相关的案件的故事》。舞台为大阪和京都，风格上保持了人气投票第1位的第7作《迷宫的十字路》的风格，同时又展现了本作的不同之处。仓木麻衣的主题歌「渡月桥～君想～」也反应出了这部作品的特点」。

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连载后经过了22年的《名侦探柯南》，其人气度都是随着每次出现新作而上涨。诹访认为「《名侦探柯南》内容上即包含了爱情喜剧也包含悬疑推理，成年人也会感兴趣观看，当初就是以此为目标制作的。如今各方便都体现了这一点，从小就喜欢看的人，长大以后对作品的支持度仍然不减。这也是人气持续上涨的主要原因」。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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