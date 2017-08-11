当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析

名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析

时间: 2017-08-11 11:33 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：《七龙珠》主角孙悟空或将成东京奥运形象大使 发稿时间：2017-02-04 10:28:00 来源：扬子晚报 中国青年网 漫画《七龙珠》里的孙悟空 或将成东京奥运形象大使 近日，有消息称日本漫画家鸟山明的作品《七龙珠》中的主角孙悟空或将成为2020东京奥运会的形象大使。86版《西游记》孙悟空扮演者。。。

名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析

­ 难怪卖座如此惊人，有朋友去看说比不可能的任务还要好看，柯南办案至今上了电影院之后，之前几部都有动作电影大过刑侦推理内容多，而这次真正兼顾了两项，在推理的过程中处处惊喜，而结局也绝对意想不到，融入日本文化竞技歌牌的传统游戏，使得整部片的文化质感提升，很好看说。

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­ ▲大冈红叶（前）向远山和叶（后）挑战，赢者就可以去向服部平次告白。 内容来自进入日本

­ 竞技歌牌的游戏规则：将和歌分成上下两个部分，由读手念上半部、选手再从榻榻米上抢夺正确的下半部。通常双方会使用100首和歌中的50首，，各挑25首依各自喜好排成三排，自己为”自阵”、而对方为“敌阵”， 竞技歌牌通常只能使用一只手来抢牌，无论左右手都可以、但就是不能两只手一起用，这是以前是日本宫廷的游戏，但现在已经成为日本学生社团的重要项目活动之一。俨然成为日本正统文化。

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­ ▲原来平次小时候曾经与红叶约定一件大事，红叶对平次念念不忘。

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­ 柯南不论之于大人小孩都是具有一定地位的存在意义，我们是看柯南长大的，长大后带着孩子一起去看柯南，所以柯南永远不会长大也不会恢复，跟小叮当一样，跃升大银幕的这次内容编写得最丰富，毕竟给孩子看得不能只是猜到凶手是谁，而是看完能有所获，这次的剧本写得非常好，导演的镜头设计上加入后制概念的动画安排，相当惊喜，反正很好看就是了。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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­ ▲平次和和叶是青梅竹马及暧昧关系。

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­ 结局后还有彩蛋，过程中看到许多电影中采用的日本风景照片，不但优美的能刺激观光，对于电影本身也相当有意义，这次整部柯南的设计都处处惊艳，电影要看到字幕下完最后还有内容，非常精制。

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责任编辑：苏仕颖 内容来自进入日本

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