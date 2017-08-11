当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

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秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

时间:2017-08-11 17:19来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文《柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉介绍：《柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉 《名侦探柯南：唐红的恋歌》的票房已破65亿日元（约合人民币3.88亿元）大关，不少粉丝都为此感到高兴。TV动画官网近日也推出新活动“动画版《名侦探柯南》侦探测试”，这项活动为期四周，从7月8日至8月26日结束。官方的目的是考察大家对于TV动画的理解能力，并。。。

　　

趣谈| 秒杀众多警察柯南还是得靠化学知识

2017-07-10 21:48 来源:生活中的化学 化学

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原标题：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

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俗话说柯南有“三好”：麻醉、卖萌、死不了

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那么，当柯南遇上化学，会碰撞出怎样的火花

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首先就是备受关注的氰化物～

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氰化物是坊间传言的“毒药之王”，柯南经常一闻死者嘴里的味道，苦杏仁味！然后一道白闪电劈过：马萨卡！…

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其实，有剧毒的氰化物常见的只有三种：氰化钾（KCN）氰化钠（NaCN）和氰化氢（HCN）

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米花之狼杀人事件 本文来自进入日本网

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在这一集中提到了有机磷酸化合物，如三磷酸腺苷（ATP）,二磷酸腺苷（ADP）等等。误食会造成一定伤害，如果是轻微中毒的话，只会让人作呕或流口水而已，如果大量服用的便会出现呼吸困难和脱水症

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走投无路的名侦探！连续两大杀人事件 进入日本，www.wokou.net.cn

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乌头硷，是一种麻痹神经的毒药，是从一种叫山乌根的植物的根中提取出来的，两毫克就足以使人致死，当毒素开始进入体内后，很快便能致命，，是强力毒物。 copyright 进入日本

有氧潜水杀人事件

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丹宁酸（Tannic acid)，又名鞣酸。茶水中的丹宁能抑制蛇毒蛋白的活性，对眼镜蛇等毒素有一定的抑制作用（可用于毒蛇咬伤时的伤口清洗），但还是需要及时送医。

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此外， 口腔中的细菌分泌糖苷转移酶，促进蔗糖合成不碚葡聚糖，细菌粘于牙齿表面。青柿子粉单宁能阻止细菌生长，抑制糖苷转移酶的活性及糖苷的合成从而减少龋齿的形成。 进入日本，www.wokou.net.cn

二十年的杀意 新佛尼号连续杀人事件

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《名侦探柯南》174集中提到热僵硬现象。热僵硬指生物存在的环境温度上升至极限温度中的最高温度，引起生物酶系统中蛋白质变性或变质，酶的活性遭到破坏，导致肢体不能活动，热昏迷甚至导致生物死亡。 本文来自进入日本网

尸体遇火的时候，骨骼肌肉在热力的作用下会产生热凝固而收缩，引发热僵硬现象，手脚弯曲后的肌肉要比伸展开的肌肉力量大上许多。所以关节部分全部会呈现弯曲状态，呈现出来的，就是这种有点类似拳击选手的样子，也就是说，被火焚烧的尸体都会自然的呈现这个样子。

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危险的食谱 进入日本，www.wokou.net.cn

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克罗尼，无色或白色结晶，通常用来消毒皮肤和杀菌什么的，还有一个其他的用途，克罗尼有很强的毒性，通常用来除鼹鼠，做鼹鼠丸用的，鼹鼠丸的原料就是土豆、洋葱、牛肉、面粉、砂糖，再混合克罗尼制作而成,人吃了鼹鼠丸以后会全身麻痹，无法行动。 内容来自进入日本

引爆摩天楼 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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剧中提到塑胶炸弹。塑胶炸弹（plastique）全称为C4塑胶炸要，简称C4或塑胶炸弹。其主要成分是聚异丁烯，用火要混合塑料制成，塑胶咋蛋是一种可塑型黏土状炸要配方可依需要捏成各种形状，混合塑化剂和氯酸钾可以做成塑胶炸弹。 内容来自进入日本

世纪末的魔术师

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分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源，通过系列分光装置，从而产生特定波长的光源，光源透过测试的样品后，部分光源被吸收，计算样品的吸光值，从而转化成样品的浓度，样品的吸光值与样品的浓度成正比。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

瞳孔中的暗杀者

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剧中提到硝烟反应。去除硝烟反应简而言之就是把附着在身上的火药弄掉，换衣服，擦鞋都可以达到效果 如果不采取相应的措施，火药残留物会一直留在身上。

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至于检查硝烟反应，一般警方临检的时候都配备有测试硝烟反应的试纸，原理很简单，用比硝更活泼的金属化合物取代硝产生颜色的变化，所以检查硝烟反应是一件很容易的事情。 内容来自进入日本

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后文话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁导读：不知不觉，《名侦探柯南》已经连载了20多年，并且漫画也即将到达1000话了。之前网上有人调侃说《柯南》当中的日常案件就是“死人了犯人在我们之中犯人被柯南揭穿时死不承认没办法抵赖了开始痛哭流涕自曝黑历史”。不过尽管说套路是这么回事，但在整部作品当中，也有一些犯人的遭遇确实令人同情。那么在今天的话题当。。。
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