当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

时间: 2017-08-11 17:19 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：《柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉 《名侦探柯南：唐红的恋歌》的票房已破65亿日元（约合人民币3.88亿元）大关，不少粉丝都为此感到高兴。TV动画官网近日也推出新活动“动画版《名侦探柯南》侦探测试”，这项活动为期四周，从7月8日至8月26日结束。官方的目的是考察大家对于TV动画的理解能力，并。。。

趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

2017-07-10 21:48 来源:生活中的化学 化学

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原标题：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识

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俗话说柯南有“三好”：麻醉、卖萌、死不了

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那么，当柯南遇上化学，会碰撞出怎样的火花

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首先就是备受关注的氰化物～

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氰化物是坊间传言的“毒药之王”，柯南经常一闻死者嘴里的味道，苦杏仁味！然后一道白闪电劈过：马萨卡！…

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其实，有剧毒的氰化物常见的只有三种：氰化钾（KCN）氰化钠（NaCN）和氰化氢（HCN）

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米花之狼杀人事件 本文来自进入日本网

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在这一集中提到了有机磷酸化合物，如三磷酸腺苷（ATP）,二磷酸腺苷（ADP）等等。误食会造成一定伤害，如果是轻微中毒的话，只会让人作呕或流口水而已，如果大量服用的便会出现呼吸困难和脱水症

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走投无路的名侦探！连续两大杀人事件 进入日本，www.wokou.net.cn

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乌头硷，是一种麻痹神经的毒药，是从一种叫山乌根的植物的根中提取出来的，两毫克就足以使人致死，当毒素开始进入体内后，很快便能致命，，是强力毒物。 copyright 进入日本

有氧潜水杀人事件

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丹宁酸（Tannic acid)，又名鞣酸。茶水中的丹宁能抑制蛇毒蛋白的活性，对眼镜蛇等毒素有一定的抑制作用（可用于毒蛇咬伤时的伤口清洗），但还是需要及时送医。

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此外， 口腔中的细菌分泌糖苷转移酶，促进蔗糖合成不碚葡聚糖，细菌粘于牙齿表面。青柿子粉单宁能阻止细菌生长，抑制糖苷转移酶的活性及糖苷的合成从而减少龋齿的形成。 进入日本，www.wokou.net.cn

二十年的杀意 新佛尼号连续杀人事件

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《名侦探柯南》174集中提到热僵硬现象。热僵硬指生物存在的环境温度上升至极限温度中的最高温度，引起生物酶系统中蛋白质变性或变质，酶的活性遭到破坏，导致肢体不能活动，热昏迷甚至导致生物死亡。 本文来自进入日本网

尸体遇火的时候，骨骼肌肉在热力的作用下会产生热凝固而收缩，引发热僵硬现象，手脚弯曲后的肌肉要比伸展开的肌肉力量大上许多。所以关节部分全部会呈现弯曲状态，呈现出来的，就是这种有点类似拳击选手的样子，也就是说，被火焚烧的尸体都会自然的呈现这个样子。

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克罗尼，无色或白色结晶，通常用来消毒皮肤和杀菌什么的，还有一个其他的用途，克罗尼有很强的毒性，通常用来除鼹鼠，做鼹鼠丸用的，鼹鼠丸的原料就是土豆、洋葱、牛肉、面粉、砂糖，再混合克罗尼制作而成,人吃了鼹鼠丸以后会全身麻痹，无法行动。 内容来自进入日本

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剧中提到塑胶炸弹。塑胶炸弹（plastique）全称为C4塑胶炸要，简称C4或塑胶炸弹。其主要成分是聚异丁烯，用火要混合塑料制成，塑胶咋蛋是一种可塑型黏土状炸要配方可依需要捏成各种形状，混合塑化剂和氯酸钾可以做成塑胶炸弹。 内容来自进入日本

世纪末的魔术师

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分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源，通过系列分光装置，从而产生特定波长的光源，光源透过测试的样品后，部分光源被吸收，计算样品的吸光值，从而转化成样品的浓度，样品的吸光值与样品的浓度成正比。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

瞳孔中的暗杀者

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剧中提到硝烟反应。去除硝烟反应简而言之就是把附着在身上的火药弄掉，换衣服，擦鞋都可以达到效果 如果不采取相应的措施，火药残留物会一直留在身上。

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至于检查硝烟反应，一般警方临检的时候都配备有测试硝烟反应的试纸，原理很简单，用比硝更活泼的金属化合物取代硝产生颜色的变化，所以检查硝烟反应是一件很容易的事情。 内容来自进入日本

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