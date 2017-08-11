当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁

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话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁

时间:2017-08-11 17:22来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识介绍：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识 2017-07-10 21:48 来源:生活中的化学 化学 原标题：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识 俗话说柯南有“三好”：麻醉、卖萌、死不了 那么，当柯南遇上化学， 会碰撞出怎样的火花 首先就是备受关注的氰化物～ 氰化物是坊间传言的“毒药之王。。。

　　

不知不觉，《名侦探柯南》已经连载了20多年，并且漫画也即将到达1000话了。之前网上有人调侃说《柯南》当中的日常案件就是“死人了——犯人在我们之中——犯人被柯南揭穿时死不承认——没办法抵赖了开始痛哭流涕自曝黑历史”。不过尽管说套路是这么回事，但在整部作品当中，也有一些犯人的遭遇确实令人同情。那么在今天的话题当中，就让我们一起聊聊吧。 内容来自进入日本

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后文七龙珠孙悟空代言东京奥运？导读：近日，一些外媒网站上流传的消息称，“七龙珠孙悟空”或将成为2020东京奥运会的形象大使之一。对此，1986版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空”。 “孙悟空”要被日本抢走了？ 在该报道配图中，“七龙珠孙悟空”高举。。。
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