当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁

不知不觉，《名侦探柯南》已经连载了20多年，并且漫画也即将到达1000话了。之前网上有人调侃说《柯南》当中的日常案件就是“死人了——犯人在我们之中——犯人被柯南揭穿时死不承认——没办法抵赖了开始痛哭流涕自曝黑历史”。不过尽管说套路是这么回事，但在整部作品当中，也有一些犯人的遭遇确实令人同情。那么在今天的话题当中，就让我们一起聊聊吧。 内容来自进入日本
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