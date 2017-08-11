当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁

话题：《柯南》里最让人同情的犯人是谁

时间: 2017-08-11 17:22 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识 2017-07-10 21:48 来源:生活中的化学 化学 原标题：趣谈| 秒杀众多警察，柯南还是得靠化学知识 俗话说柯南有“三好”：麻醉、卖萌、死不了 那么，当柯南遇上化学， 会碰撞出怎样的火花 首先就是备受关注的氰化物～ 氰化物是坊间传言的“毒药之王。。。

不知不觉，《名侦探柯南》已经连载了20多年，并且漫画也即将到达1000话了。之前网上有人调侃说《柯南》当中的日常案件就是“死人了——犯人在我们之中——犯人被柯南揭穿时死不承认——没办法抵赖了开始痛哭流涕自曝黑历史”。不过尽管说套路是这么回事，但在整部作品当中，也有一些犯人的遭遇确实令人同情。那么在今天的话题当中，就让我们一起聊聊吧。 内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

【版权声明：本文是腾讯动漫独家稿件，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。】 日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

更多最新最热漫画，尽在腾讯动漫APP

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。