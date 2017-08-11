当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 海贼王最关键人物 恶魔之子妮可·罗宾

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海贼王最关键人物 恶魔之子妮可·罗宾

时间:2017-08-11 12:28来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析介绍：名侦探柯南剧场版之唐红的恋歌好看吗？ 名侦探柯南唐红的恋歌剧情彩蛋解析 难怪卖座如此惊人，有朋友去看说比不可能的任务还要好看，柯南办案至今上了电影院之后，之前几部都有动作电影大过刑侦推理内容多，而这次真正兼顾了两项，在推理的过程中处处惊喜，而结局也绝对意想不到，融入日本文化竞技歌牌的传统游戏，使得。。。

　　

对于我而言，如果非要用一句话形容罗宾，那便是极暗处的光芒。

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　　1.

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你可以在她身上看到世界上全部的残酷：虐待暂且不提，从8岁起，她的敌人，就是全世界。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

全世界意味着什么？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

意味着普天之下，无一处可以安寝，无一人可以信任，无一船航向相同，无一刻能够喘息。

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理由？没有理由。匹夫无罪，怀璧其罪。 进入日本，www.wokou.net.cn

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在世界政府掩盖的真相被揭开前，在空白历史真正大白于天下前，罗宾就注定了只能做个黑暗中的恶魔之子，在她身上，任何的人格都会被遗忘和忽视，在剥开了她作为人类的所有表征后，留下的就只剩四个字： 内容来自进入日本

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如你所见，这就是罗宾的日常，求一丝曙光而不得，谓之极暗。

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如果我们再看看另一个人，或许感触会更加深刻：特拉法尔加·D·瓦铁尔·罗。 copyright 进入日本

五岁的罗在目睹了那场屠杀之后，把自己藏在了尸体中。

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他带着铂铅病和手雷，选择了疯狂。 进入日本，www.wokou.net.cn

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　　而罗宾，在看到了奥哈拉的覆灭与萨乌龙的冻结后，开始了自己的颠沛流离。

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可她仍记得感谢，在一无所有的时候，对着小狗发出萨乌龙教给她的，奇怪的笑声。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

对不起，我什么都没有，德莱嘻嘻嘻。 内容来自进入日本

幸运的罗遇到了克拉桑，绝望的人生才终于有了曙光。

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直到决裂之前，堂吉诃德家族对他不错。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而罗宾？等待她的只有通缉和利用，和日复一日的欺诈。

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她成了个精通于隐匿，暗杀和背叛的危险人物，整个人游走在黑暗中竟似要融化一般。

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可是她的梦想，依然还是历史。

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某些意义上，，很少有人能够和罗宾去比较心志之决绝。

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直到路飞来之前的黑暗里，她本身就是那抹曙光。这抹曙光里，有萨乌龙的援手和忠告，有奥哈拉的使命和信仰，罗宾把自己活成了符号，而生命，早就成了单纯的载体。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

而路飞到来之后，罗宾终于摆脱了黑暗的束缚，整个人洋溢的，是优雅与温暖，是毒舌与吐槽，是不经意间透露出的，少女情怀。

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正如你看到的德雷斯大妈的形象； 进入日本，www.wokou.net.cn

正如你看到的弗兰奇在乔巴身体上搞怪时罗宾的恼火；

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正如你看到的，对那条龙的欣赏。 copyright 进入日本

呐，如你所见，黑暗的只是环境，而罗宾的心，还是那么干净。

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如果说罗宾的遭遇是黑暗，那么在如今的世界政府统治下的世界，算不算黑暗呢？

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如果你记得天龙人的骄横,或者鱼人的惨状。 内容来自进入日本

如果你记得萨博的故乡如何让他作呕。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

如果你记的革命军怎么做到的星火燎原。 copyright 进入日本

你大概明白了，这个世界，也不见得多么光明。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

所以，谁才是解决这一切的核心因素呢？

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我记得偶然看到过一个人写的：onepiece的世界，实际上是废土世界。

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而在我们看到了如今的发展，看到了800年前的古代兵器能够这般毁天灭地，看到遗迹总要比现在的地方要奇伟瑰丽，我想是的吧，这个世界的文明也许被封存在了空白的一百年里，整个的现状，不是发展缓慢，而是从头起步。 copyright 进入日本

谁能改变着一切？妮可·罗宾。

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古代文字与onepiece，与古代兵器，与历史正文紧密的连接在一起。所以这里面有世界政府，有革命军，有四皇，有七武海，有超新星... 本文来自进入日本网

但是人人都需要妮可罗宾来揭开这个谜底，无论是什么样的目的，这个帷幕，终将由罗宾去揭开。

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届时，天将破晓。 内容来自进入日本

所以，对于如今的onepiece，罗宾才是那个绝对不容有失的最关键的人物，世界政府指望着靠她来维持统治，革命军视她为革命之灯。只要有古代文字的地方就需要罗宾，所以罗宾就是这抹黑暗的最关键所在。 copyright 进入日本

但罗宾是明亮的，所以她是光芒。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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后文海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？导读：海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？ 2016-05-05 10:46:14 中国日报网 问：可是革命军不是刚刚缴获了德雷斯罗萨多弗的大量武器吗?答：黑胡子现在是四皇, 武器哪儿搞不到, 随便去攻打一个国家夺其军火库就可以了. 一个普通王国,一个是有龙以及萨博的革命军,怎么想也是前者。。。
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