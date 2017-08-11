当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 海贼王漫画875情报预测 海贼王875剧情分析【图】

海贼王漫画875情报预测 海贼王875剧情分析【图】

时间: 2017-08-11 15:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？ 2016-05-05 10:46:14 中国日报网 问：可是革命军不是刚刚缴获了德雷斯罗萨多弗的大量武器吗?答：黑胡子现在是四皇, 武器哪儿搞不到, 随便去攻打一个国家夺其军火库就可以了. 一个普通王国,一个是有龙以及萨博的革命军,怎么想也是前者。。。

海贼王漫画874话中我们可以看到的就是大妈依然对路飞穷追不舍，这是要致路飞于死地的意思吗?在大妈发病的情况下竟然还能够这样做也是杠杠的，而布琳会反水吗?

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海贼王漫画874话中，路飞一伙成功乘着巴姆大人逃了出来，BIGMOM却骑着雷云宙斯一直在后面追杀，大妈已经进入了狂暴的状态。追上路飞的大妈用了一招“威国”将巴姆大人打伤，巴姆大人虽然不想反抗大妈但身体却很诚实，被爱情冲昏头脑的他带着路飞再次逃跑，狂暴的大妈依然穷追不舍。

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如果说布琳真的反水了那岂不是让路飞一行人再次陷入到绝境当中，而路飞和大妈的对战肯定是避不可免的，就看最后到底是谁胜谁负了，这样的一场决斗就要上线了，你们难道不会期待的吗? 进入日本，www.wokou.net.cn

在海贼王847话，big mom乘着宙斯，追击路飞，不成想宙斯被娜美的电气泡吸引，因为都是雷电，所以宙斯特别喜欢吃娜美的电气泡，可能是继承了big mom的吃货特性，从而只顾着吃。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

而娜美为了拖延住大妈，召唤出了能发出雷电的“黑球”。雷云宙斯不管大妈吃掉了娜美的“黑球”，正在释放“威国”大妈从宙斯身上摔了下来。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

宙斯被娜美的“黑球”迷惑，路飞一行人随即逃入诱惑森林，但宙斯也跟了上来。原来，他的目的不是阻拦路飞，而是要求娜美再次释放“黑球”给他吃(果然和大妈一样都是吃货)。

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娜美也要求宙斯成为她的仆人，宙斯面对娜美“黑球”的诱惑就要倒戈了，在加上娜美的花言巧语。就在这时，大妈赶到，要求诱惑森林拦住路飞，诱惑森林也出于对妈妈的恐惧再次顺从了妈妈。就在这危机的关头，，巴姆大人还是义无反顾的带着路飞他们冲进了诱惑森林。 进入日本，www.wokou.net.cn

但是大妈的另一个巨大战力普罗米修斯赶到，面对背叛妈妈的巴姆大王，普罗米修斯非常的愤怒。

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发威的普罗米修斯让诱惑森林燃烧了起来，镜头跳转到了首都甜蜜都市。大妈的儿女们正在召集军队和布置战术防线，绝不能让路飞一伙逃走。而镜头跳转到了蛋糕岛的西南海岸，这里停着桑尼号，将星卡塔库栗在这里准备伏击草帽一伙。

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变成城堡坦克人的贝吉也在往岸边逃跑，由于速度的优势，对方追不上。此时布琳也跟了上了，她并不是想和贝吉他们放生冲突而是想让戚风制作蛋糕来使发狂的大妈冷静下来，从而停止对路飞一伙人的追击。她想要救下山治。(果然是真爱) 进入日本，www.wokou.net.cn

最后卡塔库栗那边会怎么样，只能坐等剧情了。本周由于合刊暂时无漫画，所以大家且看且珍惜吧。 copyright 进入日本

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