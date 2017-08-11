当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？

海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？

时间: 2017-08-11 14:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：对于我而言，如果非要用一句话形容罗宾，那便是极暗处的光芒。 1. 你可以在她身上看到世界上全部的残酷：虐待暂且不提，从8岁起，她的敌人，就是全世界。 全世界意味着什么？ 意味着普天之下，无一处可以安寝，无一人可以信任，无一船航向相同，无一刻能够喘息。 理由？没有理由。匹夫无罪，怀璧其罪。 在世界政。。。

海贼王漫画825话内容分析 路飞妈妈竟是红发妹妹？

2016-05-05 10:46:14 中国日报网

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问：可是革命军不是刚刚缴获了德雷斯罗萨多弗的大量武器吗? 答：黑胡子现在是四皇, 武器哪儿搞不到, 随便去攻打一个国家夺其军火库就可以了. 一个普通王国,一个是有龙以及萨博的革命军, 怎么想也是前者容易 copyright 进入日本

黑团与革命军的矛盾源头很简单——私仇, 在巴吉斯第一次遭遇萨博的时候, 他曾经说过：“被碍我事,我不跟革命军浪费时间!!!”

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但是在萨博秀出自己火焰能力的时候, 巴吉斯意识到了是萨博夺走了他中意的烧烧果实, 这下萨博便跟他结下私仇了!

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而他被萨博打败后纯粹因为面子放不下, 不甘心就这样伤痕累累地空手而归, 好歹他也是黑团一队队长,这么狼狈回去他情何以堪?于是他潜入革命军的船只来到巴尔迪哥

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什么大量的武器啊, 这只是巴吉斯找的一个借口, 用来掩饰他惨败的事实,而黑团的人又不是傻子, 必然知道革命军的敌人是谁, 所以他们肯定会呼叫世界政府的 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这就是为什么报纸左上角会有世界政府的Logo, 因为黑团通知了世界政府来帮忙, 目前黑团已知的参战人员有二队希留, 五队拉斐特以及死神Q, 巴吉斯重伤 内容来自进入日本

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由于是突袭+围歼, 所以龙肯定会选择突破后转移阵地, 不会恋战, 因为一旦陷入阵地战后会被政府军团团围住后围点打援, 最终全灭, 所以及时撤退/转移是对的 本文来自进入日本网

我倒是很好奇革命军会不会对世界会议出手呢?

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其实我是很不愿意这样去想的, 因为我觉得毛皮族挺团结和谐的, 特别是整个毛皮族一起隐瞒真相欺骗杰克那里 本文来自进入日本网

哪怕断手断脚, 整个种族陷入灾难也不会吐露出伙伴的所在地, 这种义气真是让人佩服

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然而却有个很现实的问题, 杰克是怎么找到象岛的? 波克慕斯是因为他本来就是毛皮族, 所以他应该有父母亲人的生命卡, 用生命卡就能找到了

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那么杰克找到象岛就有如下几种可能：

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a. 杰克开了见闻色霸气 copyright 进入日本

雷利曾经用见闻色感知鲁斯卡伊那整个岛上的野兽, 艾尼路也能用见闻色感知整个国家的情况, 可知见闻色高手是可以通过气来感知/寻找对方的, 有点像猎人里面的圆 进入日本网（www.wokou.net.cn）

b. 四皇庞大的情报网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

此前四皇大妈已经向我们展示过她强大的情报能力了, 把山治的来龙去脉查的一清二楚, 不仅是海上餐厅,连人妖王国都调查清楚了, 可见其情报力有多强悍, 那杰克找到卓武也不足为奇 本文来自进入日本网

c. 毛皮族有内鬼

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假如说毛皮族里面真有奸细的话, 我认为可能性最大的是犬岚三枪手除了西西里安的另外两枪手, 这两位从头到尾都没给出过名字

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OP里面的卧底/内奸有个共同规律——沉默寡言，路奇卧底水之七都的时候就装哑巴, 克拉松卧底唐吉可德家族的时候也装哑巴, 而那两位火枪手从头到尾几乎都没有台词 进入日本，www.wokou.net.cn

毛皮族里面各种动物都有其动物特性：犬的嗅觉;喵的怪异;狮子大嗓门;兔子擅跳跃;猩猩臂力好......那么请问狐狸擅长什么呢? 进入日本，www.wokou.net.cn

路飞的妈妈身份是谁呢? 进入日本，www.wokou.net.cn

在很多平台，我们通过漫画还有各种分析，路飞的家族被描述成为海贼王的最强家族!相信各位海贼迷从贴吧和很多平台上都说海贼王各种背景深厚，黑白通吃之类的!但是不知道大家幼儿米有注意过，路飞的奶奶和妈妈始终没有出现!小编在这里为大家分析下路飞的妈妈是谁! 进入日本，www.wokou.net.cn

1、波特卡斯·D·露玖的姐妹 本文来自进入日本网

也就是艾斯妈妈的姐妹，这种猜测主要是因为政府对艾斯家族的重视和同为D的关联，路飞小时候是被藏起来养的，出生年龄跟艾斯不是特别大，所以路飞出生时候面临的政府压力会有些相似，因为罗杰死后政府要抹杀所有相关人员，所以如果路飞的母亲是波特卡斯·D·露玖的妹妹的话也会逃匿，于是就有多拉格反政府，红发苦苦寻找“船长的亲戚”，路飞被藏起来养。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这种猜测的不足之处也很明显：刻意将D联系在了一起;多拉格反世界政府的原因错误;路飞被藏起来养不是因为罗杰事件，而是因为跟多拉格一样的鲜为人知。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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2、红发香克斯的姐妹

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这种猜测主要是因为路飞长得像红发，而红发又对路飞特别照顾，再加上路飞家族的地位显赫，如果路飞的母亲是红发的姐妹并且在三大势力中有身份，那就很符合观众的胃口了。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这种猜测的不足之处：紧紧凭外貌相似度来推测说服力不够，另外假如路飞的妈妈真的在三大势力中有地位，那就不会等到后面才公布了，毕竟海贼王已经连载了近800话。

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3、克罗克达尔 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这种猜测主要是觉得克罗克达尔以前是女人，又跟人妖王很熟悉，那他很可能就是革命军的人，进一步的也许就是多拉格的老婆，再加上下图说到的伤痛也许是指失去亲人，所以很多人猜测路飞的妈妈就是以前的克罗克达尔。

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这种猜测的不足之处：1.并没有真正说过克罗克达尔以前是女人;2.就算他以前是革命军的人，也不能说明他就是革命军老大的女人;他以前多次差点结果了路飞。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

所以综合分析，上面几个人物都不太可能是路飞的妈妈。那究竟路飞的母亲会不会出现，什么时候出现，会是谁呢?在我们猜测路飞妈妈的时候，不的不考虑的就是路飞的奶奶(不是海军本部的那个鹤)，同样也是一个没有出现过的人物，两者应该是具有一些共性的。

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各自的丈夫都是风云人物，但自身鲜为人知;

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是D的一族的妇女(自身的名字是否带D未知); 本文来自进入日本网

所以很容易给人一种感觉：因为D的一族的特殊性，作为D族妻子的他们消失了。

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那就毫无疑问了，这是由D的意志引起的。在海贼王的大环境下(空白的历史、三大势力抗衡)，结合多弗朗明哥提到的国宝(能够控制世界)，D的一族的女人被特殊处理了。 本文来自进入日本网

比如世界政府为了阻止D的一族繁衍，势力扩大，他们会将所有的这些D族妇女捕杀，于是路飞的母亲、奶奶为了躲避捕杀，藏起来了。这也是为什么卡普在水之都第一次提到多拉格时，，很多人并不知道卡普是有儿子和孙子的。另外从多拉格革命军的身份来讲，她妻子也该躲起来。

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解决上面的几个问题：

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路飞的妈妈会不会出现?从外人不知道卡普有儿子和孙子来看，世界政府并没有捕杀到路飞的奶奶和妈妈，她们只是藏起来了，所以最后她们是可能出现的。

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什么时候出现?至少要等到D的真正含义公布的时候，世界政府要垮台的时候。 内容来自进入日本

是谁?其实路飞妈妈是不是一个厉害的人物根本不重要，后面的剧情也不合适花篇幅去刻画她，不然《海贼王》应该改名叫《路飞的一家了》 内容来自进入日本

综上所述：路飞的妈妈是一个为了躲避世界政府灭口的普通人，会在最后世界政府被革命军打败的时候出现，涉及到她的故事不会太多。不然，就和隔壁的那谁一样了是吧(笑)。 copyright 进入日本

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