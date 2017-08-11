当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《七龙珠》主角孙悟空或将成东京奥运形象大使

《七龙珠》主角孙悟空或将成东京奥运形象大使

时间: 2017-08-11 10:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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发稿时间：2017-02-04 10:28:00 来源： 扬子晚报 中国青年网 进入日本网（www.wokou.net.cn）

漫画《七龙珠》里的孙悟空 或将成东京奥运形象大使

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近日，有消息称日本漫画家鸟山明的作品《七龙珠》中的主角孙悟空或将成为2020东京奥运会的形象大使。86版《西游记》孙悟空扮演者六小龄童再次提议，希望孙悟空成为2022年冬奥会的吉祥物。

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外媒报道漫画《七龙珠》里的孙悟空将成为2020年东京奥运会形象大使，理由是《七龙珠》在全世界都很有影响力，组委会为了迎合年轻人，所以选择了孙悟空。《七龙珠》里的孙悟空原型就是《西游记》里的孙悟空，都是猴子，都用金箍棒，都驾筋斗云……难怪网友吐槽，端午节被韩国搞走了，孙悟空又要被日本夺去。 内容来自进入日本

鲜为人知的是，2008年北京奥运会前曾有人提议孙悟空成为奥运形象大使，六小龄童为此事多次发起倡议，在民间的投票里，孙悟空票数也高居第一。但相关部门觉得孙悟空这个“泼猴”性格顽劣，，好斗无礼，不符合营造和谐奥运的大方针，所以就把孙悟空的提案“枪毙”了。

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对于《七龙珠》主角孙悟空或将成为2020东京奥运会的形象大使，六小龄童在接受记者采访时表示，他并不认为这是中国的艺术形象被外国抢走，“毕竟那个孙悟空并不是中国传统文化中的孙悟空。”

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借着这个话题，六小龄童在微博呼吁：“我再一次以普通公民的身份，衷心地希望中国的美猴王孙悟空成为2022年冬奥会的吉祥物。”他认为，有人说孙悟空与冬奥会没有关联，其实孙悟空的拼搏、进取、不屈不挠、永不言败、乐观向上与“更高、更快、更强”的奥运精神相吻合，冬奥会是个最佳时机，可以让孙悟空成为世界认识中国的形象大使和中国与世界沟通的桥梁。

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责任编辑：吴阳 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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