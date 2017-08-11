当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 《柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉

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《柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉

时间:2017-08-11 17:15来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文海贼王漫画875情报预测 海贼王875剧情分析【图】介绍：海贼王漫画874话中我们可以看到的就是大妈依然对路飞穷追不舍，这是要致路飞于死地的意思吗?在大妈发病的情况下竟然还能够这样做也是杠杠的，而布琳会反水吗? 海贼王漫画874话中，路飞一伙成功乘着巴姆大人逃了出来，BIGMOM却骑着雷云宙斯一直在后面追杀，大妈已经进入了狂暴的状态。追上路飞的大妈用了一。。。

　　

柯南》官网出考题了 答中×条才算是真粉

­　　《名侦探柯南：唐红的恋歌》的票房已破65亿日元（约合人民币3.88亿元）大关，不少粉丝都为此感到高兴。TV动画官网近日也推出新活动“动画版《名侦探柯南》侦探测试”，这项活动为期四周，从7月8日至8月26日结束。官方的目的是考察大家对于TV动画的理解能力，并从回答正确者中抽出幸运儿送礼物。 本文来自进入日本网

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­　　这场活动是跟据7月8日至8月26日期间播出的TV动画内容为题目，从灵光一闪的能力、灵活的视点、观察力、密码解读能力对读者进行测试。今晚开播的便是《口出恶言的九官鸟》，从7月15日至7月29日分别播出《背叛的舞台（前篇）》、《背叛的舞台（后篇）《听得到汽笛声的旧书店》》。

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­　　测试是由密室逃脱游戏《逃出伦敦警察厅》的制作团队所设计，每周都会为读者提供一个问题。只有揭开4个谜题的人才能参加最终测试，，测试从7月8日下午6点开始。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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