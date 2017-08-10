当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 明年上映 第38部剧场版为《哆啦A梦：大雄的宝岛》

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明年上映 第38部剧场版为《哆啦A梦：大雄的宝岛》

时间:2017-08-10 17:24来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了介绍：2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了 继近期上映的第37部剧场版《大雄的南极冰冰凉大冒险》刷新票房纪录后，《哆啦A梦》官方于近期公布了2018年最新剧场版的消息，这次的主题是航海与宝藏。 根据介绍，《哆啦A梦》2018年新剧场版名为《哆啦A梦：大雄的宝岛》，将于明年3月在日本上映，。。。

　　

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《哆啦A梦》是由日本漫画家藤子·F·不二雄创作的漫画作品，，自1970年1月开始在《小学1-4年级生》杂志中开始连载后就大受欢迎。目前第37部剧场版《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》正在电影院热映。今天官方公开了第38部剧场版的消息，我们就一起来看看吧。 copyright 进入日本

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《哆啦A梦》系列的第38部剧场版正式定名为“大雄的宝岛（のび太の宝島）”，预计将于2018年3月在日本上映。与前作《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》不同的是，故事发生的舞台背景将从冰冷南极转移到至广阔的大海。在这次公开的剧照中，我们除了可以哆啦A梦、大雄等主要角色外，还能看见蔚蓝的大海，而海面上漂浮着的海盗船也非常醒目。这样一看，颇有一点《航海王》的感觉。

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据悉，《大雄的宝岛：大雄的宝岛》将由《哆啦A梦》TV动画导演今井一晓担任导演，《你的名字。》《怪物之子》等电影的制作人川村元气担任编剧。喜欢该系列的网友们可以关注一下，还没有观看过《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》的粉丝们也可以走进电影院与哆啦A梦一起冒险喔。

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对于新作我们就来看看网友们的看法吧。“才刚把2017年的剧场版看了，居然马上又出了新剧场版。果然不论年纪多大，都喜欢哆啦A梦和大雄啊！”“童年果然就是童年。”“最爱的日本动漫就是《哆啦A梦》。”“说好的《哆啦A梦：伴我同行》是最后一部呢，都是来骗票房的。把的眼泪还给我！” 进入日本，www.wokou.net.cn

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