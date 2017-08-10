当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 动漫快讯：冰雪奇缘番外发首预告 哆啦A梦欲明年再战大银幕！

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动漫快讯：冰雪奇缘番外发首预告 哆啦A梦欲明年再战大银幕！

时间:2017-08-10 17:29来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文大海冒险记《哆啦A梦：大雄的宝岛》将于明年3月上映介绍：【环球网综合报道】据日本oricon网站6月14日报道，1980年首次上映的哆啦A梦系列，又推出了第38部新作《哆啦A梦：大雄的宝岛》，预计将于2018年3月与大家见面。 今年3月上映的《哆啦A梦： 大雄的南极冰冰凉大冒险》获得了男女老少各个观影层的广泛支持与喜爱。这第37部作品也不断刷新着哆啦A。。。

　　

冰雪奇缘》番外短片《雪宝的冰雪大冒险》发布首支预告片； 第38部剧场版正式定名为《哆啦A梦：大雄的宝岛》并发布了最新剧照…… 内容来自进入日本

 　　《冰雪奇缘》番外短片发首预告 续集定档2019年

 

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　　《冰雪奇缘》番外短片《雪宝的冰雪大冒险》发布首支预告片。艾莎女王、安娜公主、克里斯托夫、雪宝、奥肯大叔和驯鹿集体回归，该短片长达21分钟，包括4首新歌，将贴片皮克斯力作《寻梦环游记》，于2017年11月22日公映。
 

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　　《冰雪奇缘2》确定上映日期：2019年11月27日，锁定感恩节档期。前作的配音演员伊迪娜·门泽尔、克里斯汀·贝尔等主要角色演员已确定回归。 copyright 进入日本

 

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　　哆啦A梦又来啦！第38部剧场版预计明年上映！

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　　第37部剧场版《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》还在热映，官方就已公开了第38部剧场版的消息。

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       最新剧场版正式定名为《哆啦A梦：大雄的宝岛》并发布了最新剧照，影片预计将于2018年3月在日本上映。
 

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　　《哆啦A梦》是由日本漫画家藤子·F·不二雄创作的漫画作品，自1970年开始在《小学1-4年级生》杂志中开始连载后就大受欢迎。 进入日本，www.wokou.net.cn

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　　《抢劫坚果店2》曝角色海报 内地有望引进

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　　动画电影《抢劫坚果店2》定档今年8月11日北美上映，近日再度曝光一组角色海报和一支新预告。预告片中，各种动物登场实力卖萌，与人类斗智斗勇，画面惊险刺激，欢乐无穷！

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　　《抢劫坚果店2》延续了前作的设定，松鼠塞利和他的小伙伴们遇到了新的威胁，邪恶的市长要拆掉公园建筑游乐场，塞利这次必须团结起来拯救家园。影片由《逃离地球》导演Callan Brunker执导，杰夫·敦哈姆、威尔·阿奈特和成龙等人配音。

        《抢劫坚果店》斩获了全球票房1.2亿美元，创下了独立动画电影的开画纪录，曾在中国内地上映，续集极有可能再度引进。

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　　新版《蜘蛛侠》将有三部曲 进入日本，www.wokou.net.cn

 

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　　超级英雄电影《蜘蛛侠：英雄归来》将于今年7月7日北美上映，内地有望引进。影片时间线接续《美国队长3》，由新锐导演乔·沃茨执导，讲述小蜘蛛在钢铁侠的帮助下与终极大反派秃鹫斗智斗勇的故事。汤姆·赫兰德成为最年轻蜘蛛侠，小罗伯特·唐尼、迈克尔·基顿、赞达亚等人联袂主演。
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　　此前一直没有透露该片是否有续集计划，，但主演汤姆·赫兰德近日透露，确认该片将有两部续集，接下来会有《蜘蛛侠2》、《蜘蛛侠3》。 本文来自进入日本网

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　　超级英雄宇宙再添新人“夜影侠” copyright 进入日本

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　　有消息称，勇士娱乐的首部超级英雄电影《夜影侠》已确立导演人选。《塞勒姆》的编剧亚当·西蒙将根据J. Michael Straczynski的原版漫画重新编写剧本，《被解救的姜戈》的制片人雷吉纳·哈德林将直接导演该片。
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《夜影侠》漫画
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　　勇士旗下的超级英雄夜影侠在1992年的漫画《夜影侠 No.1》中首次作为主角登场，他本是新奥尔良的一位黑人音乐家，在受到感染之后拥有超强的敏捷、力量、快速治愈、夜视能力以及巫毒力量，并以“夜影侠”的身份在新奥尔良出没，打击犯罪以及各种怪物、僵尸和死灵法师。

       综合整理：Mtime时光网、腾讯娱乐

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后文《七龙珠》主角孙悟空或将成东京奥运形象大使导读：《七龙珠》主角孙悟空或将成东京奥运形象大使 发稿时间：2017-02-04 10:28:00 来源：扬子晚报 中国青年网 漫画《七龙珠》里的孙悟空 或将成东京奥运形象大使 近日，有消息称日本漫画家鸟山明的作品《七龙珠》中的主角孙悟空或将成为2020东京奥运会的形象大使。86版《西游记》孙悟空扮演者。。。
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