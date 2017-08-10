当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 大海冒险记《哆啦A梦：大雄的宝岛》将于明年3月上映

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大海冒险记《哆啦A梦：大雄的宝岛》将于明年3月上映

时间:2017-08-10 17:26来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文明年上映 第38部剧场版为《哆啦A梦：大雄的宝岛》介绍：明年上映 第38部剧场版为《哆啦A梦：大雄的宝岛》 分享 《哆啦A梦》是由日本漫画家藤子F不二雄创作的漫画作品，自1970年1月开始在《小学1-4年级生》杂志中开始连载后就大受欢迎。目前第37部剧场版《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》正在电影院热映。今天官方公开了第38部剧场版的消息，我们就一起。。。

　　

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　　【环球网综合报道】据日本oricon网站6月14日报道，1980年首次上映的哆啦A梦系列，又推出了第38部新作《哆啦A梦：大雄的宝岛》，预计将于2018年3月与大家见面。

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　　今年3月上映的《哆啦A梦： 大雄的南极冰冰凉大冒险》获得了男女老少各个观影层的广泛支持与喜爱。这第37部作品也不断刷新着哆啦A梦系列电影的最高票房收入。(上一次的最高票房是由现声优原班人马制作、于2006年公映的《哆啦A梦：大雄的恐龙2006》) 本文来自进入日本网

　　今年的这第38部新作继续转换大自然舞台，以南极为背景。同时挣脱现实世界束缚，展现在观众眼前的是波光粼粼的大海，令人印象深刻、无边无际的蓝天白云，如海盗船的船舶，以及哆啦A梦、大雄、静香、刚田武(胖虎)、小夫一行人充满追梦和希望的笑靥。 本文来自进入日本网

　　日本的哆啦A梦电视剧动画是每周五晚7点在朝日电视台播出的系列动画。影片导演是在很多集剧版动画亲自工作，参与第一场系列电影制作的今井一晓先生，本次作品也是他公开剧场作品的第二部。剧本作者则是以《你的名字》《怪物之子》等知名电影制片人身份而闻名于世，《假如猫从世界上消失了》《如至四月她将如何》的原作者、著名小说家川村元气先生。

　　今井导演是这样介绍《宝岛》这部作品的。在一望无际水平线的另一端究竟是什么？原作者史蒂文森想要讲给孩子们听的故事，过去一直超越国界、跨越时间鼓舞着全世界的人去探索。然而如今，偌大地球已成孩童们的掌中之物，可以滴溜溜翻来覆去，尽享其愿。《宝岛》引人入胜的魔力是否已经消散？

　　2018年3月，让我们与哆啦A梦和大雄一道，去探索那座宝岛吧!(实习编译：李琢斐 审译：马丽)

责编：王清妍 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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