当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了

2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了

时间: 2017-08-10 17:21 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：前一段时间，所有人都对桃之助依靠小孩身份对娜美和罗宾进行胸袭的可恶行径发出过深恶痛绝的呐喊：桃之助必须死！ 可大家有没有意识到，除了桃之助之外，其实还有其他人也对娜美进行过胸袭呢？这些人里似乎还包括着一些让人想不到的角色虽然有些人是被动的，但是依然是那么让人羡慕 乌索普 说起来，其实乌索普并不是什。。。

2018年《哆啦A梦》剧场版主题公布 航海王我当定了

­ 继近期上映的第37部剧场版《大雄的南极冰冰凉大冒险》刷新票房纪录后，《哆啦A梦》官方于近期公布了2018年最新剧场版的消息，这次的主题是航海与宝藏。 本文来自进入日本网

­ 根据介绍，，《哆啦A梦》2018年新剧场版名为《哆啦A梦：大雄的宝岛》，将于明年3月在日本上映，目前宣传图已经公布。从画面上可以看到，身穿船长、水手、冒险家服装的哆啦A梦、大雄、静香、胖虎和小夫绽放出灿烂的表情，在他们身后则是碧波荡漾的大海和澄澈的天空。此外，画面左侧的一艘大船同样吸引眼球——难道这次主角们要踏上海盗船了吗？

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­ 《哆啦A梦》2018年剧场版《大雄的宝岛》宣传图 copyright 进入日本

­ 另据安排，曾参与过《哆啦A梦》动画制作的今井一晓将担任《大雄的宝岛》剧场版导演一职，对于这部全新主题的作品，今井先生表示将把“宝岛”、“魔法”、“梦想”等元素融合进故事中，让观众们与哆啦A梦一起探索未知的地平线。 本文来自进入日本网

­ 此外，担任《大雄的宝岛》剧本工作的将是业界著名人士川村元气。接受采访的川村表示，在之前撰写作品的时候他便经常以藤子·F·不二雄老师为榜样，而不久之前他看到电视上报道太平洋诞生新岛屿之后突然迸发出灵感，决定以这个主题描写哆啦A梦与伙伴们的新故事。

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­ 相比于之前的剧场版《大雄与恐龙》，《大雄的宝岛》标题同样短小精悍，似乎预示着其中会爆发激烈的王道剧情。在集结了最强的工作人员之后，这部将于明年春季问世的作品会带给大家怎样的惊喜？让我们一起期待吧！

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