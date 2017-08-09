当前位置：进入日本-> 文化-> 动漫卡通-> 海贼王有多少人胸袭过娜美？其中有你想不到的人！

海贼王有多少人胸袭过娜美？其中有你想不到的人！

时间: 2017-08-09 05:58 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新闻新闻资讯 《新世纪福音战士OL》女神coser写真曝光泳装出镜尽显诱惑 0人参与 导读： 随着ACG文化越来越多的展现在大家面前，二次元文化开始逐渐成为国内不可或缺的一道独特的文化风景线，无数宅男腐女沉迷并追捧大量极其优秀的动漫作品，而大量动漫衍生产品也随之在国内开始逐渐盛行比如周边、cos。。。

前一段时间，所有人都对桃之助依靠小孩身份对娜美和罗宾进行胸袭的可恶行径发出过深恶痛绝的呐喊：桃之助必须死！ 内容来自进入日本

可大家有没有意识到，除了桃之助之外，其实还有其他人也对娜美进行过胸袭呢？这些人里似乎还包括着一些让人想不到的角色……虽然有些人是被动的，但是依然是那么让人羡慕…… 进入日本网（www.wokou.net.cn）

乌索普 内容来自进入日本

说起来，其实乌索普并不是什么好色之人。但他也是个正常男人啊！在顶上之战两年后，大家在香波地群岛集合时，娜美曾经在酒馆里受到了假草帽的调戏。这时乌索普登场，用两年间修炼的成果教训了对方，跟娜美聊了起来。娜美发现这个人是乌索普后，高兴地抱住了他。注意，抱的是乌索普的头，手一用力，直接就抱到自己胸前了…… copyright 进入日本

路飞 copyright 进入日本

在佐乌上，毛茸茸王国为了保护雷藏，牺牲了无数生命，没一个人肯开口出卖雷藏。当雷藏被放出来，看到毛茸茸王国为了保护自己所遭受的劫难、犬和猫的握手言和、光月家臣们的成功汇合，悲喜交加，所有人陷入狂欢的喜悦之中。这时的路飞不出所料地想要办个大宴会。可娜美却以拯救山治比较紧急为由，阻止了路飞。但这个阻止方法嘛……似乎有点过于福利了…… copyright 进入日本

桃之助

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这！个！熊！孩！子！还！用！我！说！吗！

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龟仙人

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龟仙人？没错！就是龟仙人！龙珠里那个老色狼！注意，这可不是同人作品，确确实实是官方出品的胸袭者！在龙珠的剧场版：神与神准备上映时，，JUMP为了给它撑场子，让旗下两大王牌动画：海贼王和美食的俘虏在各自动画预告里进行了与龙珠的联动。 本文来自进入日本网

JUMP是日本发行量最高的连载周刊，几乎所有漫画家都以能在上面连载为荣，也几乎所有成名漫画都是从JUMP出品的，海贼王也不例外。所以JUMP的出品，就等于是官方出品。其中，龟仙人这个老色鬼面对娜美自然是不会视而不见的…… 进入日本，www.wokou.net.cn

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