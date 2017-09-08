当前位置：进入日本-> 地理-> 地理信息板块暴涨 游资掀起新盛宴

地理信息板块暴涨 游资掀起新盛宴

时间: 2017-09-08 09:01 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县(北纬33.2度，东经103.82度)发生7.0级地震，震源深度20公里。截至8月9日13时10分，经初步核查，在四川九寨沟7.0级地震中，死亡人数已升至19人，247人受伤，其中40人重伤。 Death toll from a 7.0-magnitude。。。

摘要： 沉寂已久的地理信息板块个股，如华力创通、赛为智能、航天电子、中海达、国腾电子、华数传媒、深赛格等轮番出现涨停。由游资掀起的一场飓风，正席卷地理信息板块。

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1月14日周一，北方导航涨停，，并以连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜单。同日，航天电子涨停。

当日，另一只地理信息板块股票北斗星通，因股票异动临时停牌，此前8个交易日里，北斗星通共拉起7个涨停板。

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此外，沉寂已久的地理信息板块个股，如华力创通、赛为智能、航天电子、中海达、国腾电子、华数传媒、深赛格等轮番出现涨停。 本文来自进入日本网

由游资掀起的一场飓风，正席卷地理信息板块。

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诺安航天电子浮盈5000万

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2012年12月27日，中国北斗卫星导航系统向亚太部门地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务。 copyright 进入日本

当日，以开发地理信息导航系统为主营业务的个股——北斗星通出现盘中震荡，成交量放大至15万手，远远超过常日交易量。地理信息板块其他股票涨幅加大。 本文来自进入日本网

按照wind数据，以2012年12月1日至2013年1月15日为区间，卫星导航、智能交通板块所有个股均实现股价上涨。北斗星通以139.83%的涨幅居首，华力创通上涨79.4%，中国卫星上涨60.14%、国腾电子上涨58.69%，中海达上涨56.44%。 内容来自进入日本

“公司研究部对地理信息这个细分领域没有特别研究。”博时基金回应。2013年1月18日，博时基金、工银瑞信率先披露2012年四季报。除了博时创业持有91.84万股海格通信以外，两家大型基金公司均未重仓其他地理信息板块股票。

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以无线通信、导航等产品为主营业务的海格通信，在2012年9月1日至2013年1月15日区间上涨了34.90%，博时创业成长浮盈776万元。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

不仅是博时、工银瑞信，记者了解到，基金作为机构投资者主力，对“地理信息”概念的股票投资一向不多，只有极少数如国腾电子、中国卫星、四维图新、航天电器的个股获得少数基金重仓。 内容来自进入日本

诺安基金集中持有较多航天电子。尽管其他基金公司也持有，但多数基金投资均属于被动复制指数投资。

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据WIND披露，截至2012年三季度，诺安股票基金持有2190万股航天电子，这个持股量在第三季度并未作任何调整。以2012年12月1日至2013年1月18日为区间，诺安股票基金在航天电子个股上浮盈5737万元。 进入日本，www.wokou.net.cn

按照三季度末的持股情况，以上区间内，持有283万股航天电子的交银趋势优先基金浮盈741万元。工银瑞信精选平衡持股239万股，浮盈626万元。 copyright 进入日本

1月14日，航天电子涨停，机构也开始出现减仓避险迹象。当日卖出第四大席位为机构席位，共卖出375.59万元，折算约合49万股。从基金持有情况来看，诺安基金、泰信基金、工银瑞信基金(微博)、交银施罗德基金均有可能成为卖家。后三者也均在2012年上半年不同程度减持航天电子。

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