当前位置：进入日本-> 地理-> 【头条】外媒关注中国地震 各国网友祈福

【头条】外媒关注中国地震 各国网友祈福

时间: 2017-08-12 20:01 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

8月8日21时19分,四川省阿坝州九寨沟县(北纬33.2度,东经103.82度)发生7.0级地震,震源深度20公里。截至8月9日13时10分,经初步核查,在四川九寨沟7.0级地震中,死亡人数已升至19人,247人受伤,其中40人重伤。

Death toll from a 7.0-magnitude earthquake that struck a remote area in southwest China's Sichuan Province Tuesday night has risen to 19.

海外媒体关注九寨沟地震灾情及救灾进展,平安!加油!各国网友纷纷为中国九寨沟人民祈福。

▲ 九寨沟数百受灾群众在户外过夜。

Hundreds of people affected by the earthquake spend the night out in the open in Jiuzhaigou, Southwest China's Sichuan province, Aug 8, 2017. [Photo/VCG]

震区首份高清灾情侦察影像图公开

道路和桥梁没有大的损伤

受灾地区街头,群众纷纷避难:

截图来源:香港商报网的秒拍视频

受灾地区现场,有落石堵塞景区道路,部分车辆被巨大落石砸中,震后九寨沟的观光公路出现明显裂缝。

被中断道路301线K79处已抢通便道,K83处仍有落石,暂无法抢通。

九寨沟发生地震时,据目击者称,当时风景区正在演出汶川地震舞台剧。

突发地震,台上的演员意识到地震后火速撤离,但台下的观众还以为是特效,并未迅速撤离……

9日凌晨,武警官兵在演艺中心废墟下找到一名遇难者遗体,确认是九寨沟千古情演艺中心员工。

➤ 九寨沟县漳扎镇共滞留游客3.5万余人,预计18点前疏散转移完毕

根据四川省政府新闻办,据初步统计,九寨沟县漳扎镇共滞留游客3.5万余人。目前,当地正积极疏散滞留游客。

韩国驻成都总领事馆有关人士9日表示,掌握到地震受灾地区九寨沟有99名韩国游客, 目前已疏散。此外,两名韩国游客在躲避地震的过程中,腿和手腕受轻伤。

旅行团游客和自驾游游客正陆续从甘肃省文县方向和绵阳市平武县方向转移疏散,其余游客通过统一安排的车辆从绵阳市平武县方向转移疏散。

预计将于9日18点前疏散转移完毕。

专家:九寨沟发生百余次余震要防6级余震可能性

人民网记者采访了中国地震台网中心地震预报部副主任刘杰,,他表示:精河地震和九寨沟地震为两次独立地震;九寨沟已发生百余次余震,要防6级余震;这是正常地震频次,不能说中国进入地震活跃期。

地震发生后,游客群众都自发有序地进行了疏散避险,部分商家还为游客行人提供免费充电服务

➤ 九寨沟县城房屋建筑基本完好

8月9日清晨,《成都商报》用航拍展示了震后的九寨沟县城。

从空中俯瞰九寨沟县城,建筑基本完好,秩序井然,社会车辆排队从景区开出。

➤ 九寨沟景区今起暂时关闭

地震发生后,九寨沟景区接待条件受到严重影响。

为保证游客游览安全,九寨沟景区从8月9日起停止接待游客。具体接待游客时间另行通告。已预订8月9日及以后门车票的游客可到阿坝文旅办理退票。

8月8日,四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震后,当地武警官兵疏散游客,救助群众。 新华社发

地震发生后,国家主席习近平高度重视,立即作出重要指示,要求迅速组织力量救灾,全力以赴抢救伤员,疏散安置好游客和受灾群众,最大限度减少人员伤亡。

President Xi Jinping has called for all-out efforts to rapidly organize relief work and rescue the injured people after a 7.0-magnitude earthquake hit southwest China's Sichuan Province. Authorities should check the impact of the earthquake, evacuate and settle visitors and local people, and reduce death and injuries as much as possible, Xi said.

8月9日早上7时40分,西部战区某陆航旅4架直升机接到命令,升空列队后,离开驻地机场,飞向九寨沟地震灾区。

国务院启动国家II级地震应急响应

四川省地震局立即启动地震应急预案,实施I级响应。解放军、武警、消防、民兵迅速投入救灾。9日凌晨,由国家紧急医学救援队四川队14名医务人员组成的救援队伍出发,赶赴九寨沟地震灾区救治伤员。移动、联通对九寨沟县用户和阿坝救援队伍实行免停机服务。

国家旅游局提醒:近期暂勿赴震区旅游

鉴于四川省九寨沟县8日21时19分发生7.0级地震,国家旅游局发布一级安全提示,提醒游客近期暂勿前往九寨沟地震灾区旅游,要求旅行社停止组团或者带团前往灾区,并组织已在灾区的旅游者尽快撤离。

被巨石阻断的道理正在抢修中

目前,12301国家旅游服务热线已启动紧急预案,在九寨沟地区游客如需帮助,可拨打12301,或通过12301微信公众号、12301微博等寻求帮助。

国家旅游局称,在九寨沟地区游客如需帮助可拨打12301国家旅游服务热线。

Tourists in Jiuzhaigou could call 12301 – the national tourism service hotline - for help, the national tourism administration said in the notice.



友情提示 理性救援

今天凌晨1时左右,红十字会系统首批救灾物资250床棉被已发放到受灾地群众手中。

地震发生后,一些志愿者及社会组织有意前往地震灾区开展援助。对此,共青团四川省委发出倡议:理性救援,不要盲目前往灾区。志愿者和社会组织伙伴要专业、理性、有序参与"8·8"九寨沟救灾工作,在未与当地政府及相关部门取得联系前,暂时不要盲目前往灾区,留出救援通道。

▲武警官兵在九寨沟救助群众。

▲武警官兵在九寨沟救助群众。



Armed Police soldiers rescue victims in Jiuzhaigou county on Tuesday night. [Photo by Yang Jian/Asianewsphoto]

地震消息一经发布,引起国内外媒体和民众广泛关注。各国网友纷纷留言为中国四川九寨沟灾区人民祈福,向救援官兵致敬,希望受灾人员尽快脱险,愿遇难者安息。

海外媒体关注九寨沟地震灾情及救灾进展

法国《费加罗报》网站在关于四川地震的报道中引入人民日报英文推特账号于北京时间8日22点52发布的视频推文,同时引用人民网的报道称600名消防官兵已被赴往现场救援。

韩联社、KBS、东亚日报、中央日报 、朝鲜日报等韩国主流媒体纷纷在第一时间此次地震进行了报道,尤其关注救灾工作的进展情况。

韩联社援引中国地震局消息称,此次地震震级为里氏为7.0级,能够引发重大伤亡和大范围破坏。韩国JTBC电视台报道,中国政府派出的医疗和救援队伍已赶赴现场,正在展开积极救援。

韩国纽西斯通讯社报道称,地震发生后,习近平主席高度重视,立即作出重要指示,要求全力以赴救伤员,最大限度减少人员伤亡。

