当前位置：进入日本-> 地理-> 日本网友深夜评论 关注九寨沟7.0级地震

日本网友深夜评论 关注九寨沟7.0级地震

时间: 2017-08-11 14:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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日本网友深夜评论 关注九寨沟7.0级地震

来源：人民网-国际频道 2017-08-09 08:39:28

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日本雅虎发布的九寨沟7.0级地震信息人民网东京8月9日电（记者孙璐）北京时间8月8日21点19分，在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，，震源深度20千米。西安、兰州、四川省内多地有震感。地震发生后，包括日本雅虎、《每日新闻》、日本电视台等在内的日本媒体对九寨沟震情进行了报道。九寨沟是日本游客赴华旅游的几个首选地之一，除媒体的报道外，日本网友们也对本次四川九寨沟7.0级地震予以普遍关注。 copyright 进入日本

日本雅虎发布的九寨沟7.0级地震信息

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人民网东京8月9日电（记者 孙璐）北京时间8月8日21点19分，在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。西安、兰州、四川省内多地有震感。

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地震发生后，包括日本雅虎、《每日新闻》、日本电视台等在内的日本媒体对九寨沟震情进行了报道。九寨沟是日本游客赴华旅游的几个首选地之一，除媒体的报道外，日本网友们也对本次四川九寨沟7.0级地震予以普遍关注。有网友留言表示：地震对于任何一个国家来说都是可怕的，希望四川震区的人都没事。有网友表示：九寨沟那么漂亮的地方竟然发生大地震了，四川还有中国加油！希望平安无事！有网友表示：希望受灾人员能尽快脱险，祈愿九寨沟尽快震后重建。有日本网友感同身受回忆起熊本地震，留言称熊本地震时受到来自中国的关照。还有日本网友在8日深夜留言：看了新闻后突然心里很乱再也睡不着了，之前四川也发生过大地震，大家挺过来了，相信这次也应该没问题。

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