当前位置：进入日本-> 地理-> 日本千叶县发生4.9级地震 东京等地震感明显

日本千叶县发生4.9级地震 东京等地震感明显

时间: 2017-08-11 10:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

香港流感致327人死亡 专家：严重程度堪比SARS系误读 copyright 进入日本 据中国之声《新闻纵横》报道，，今夏，香港特区流感疫情严重，并持续出现一定数量的流感相关严重病例和死亡个案。”除香港外，深圳市疾病预防控制中心近日发布消息称，深圳已连续三周发布最高级(I级)流感指数预警。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-10 07-08央广网 本文来自进入日本网

组合式帮扶 助农民工返乡就业 记者近日在四川等多地调研了解到，当地采取各类措施帮扶中老年返乡农民工加快融入社会，给项目、给技术、给资源……让中老年农民工真正“归巢”。在宜宾市长宁县，为了搞旅游，这里正在铺设新的村道，一座大桥正在修建，数十位当地村民正忙着铺设沥青路面。[详细] 内容来自进入日本 08-10 08-08经济参考报 copyright 进入日本

揭秘“夹神族”：抓娃娃不在乎结果过程最重要 进入日本网（www.wokou.net.cn） 借助移动支付技术的快速普及，原本只在电玩城里当“配角”的抓娃娃机，如今也大步走出游戏厅，分布在商场电影院、餐厅过道、精品超市，甚至写字楼的任意楼层。” 小娟是李洋的“夹友”，和李洋相比，小娟抓娃娃的热情也毫不逊色。[详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn） 08-10 08-08北京晚报 内容来自进入日本

宇航员拍摄台风“奥鹿” 静止画面蕴含惊人力量 据美国宇航局网站消息，国际空间站宇航员日前拍摄了超级台风“奥鹿”的图片，称其规模惊人，几乎在太空中也能感受到它的力量。(图片来源：NASA) 美国宇航员兰迪·布雷斯尼克(Randy Bresnik)所发布的这张照片，拍摄于8月1日，西北太平洋上空。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-10 08-08中国新闻网 内容来自进入日本

联合国难民署数据显示俄罗斯已接纳40万乌克兰公民 记者 王莉兰】法国媒体“欧洲时报”8月9日报道称，联合国难民事务高级专员公署(UNHCR)提供的数据显示，2014年起共有超过40万乌克兰公民抵达俄罗斯。报道指出，2014年4月，乌克兰政府开始对当年2月国家政变后自行宣布成立的“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共...[详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn） 08-10 08-08环球网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

美国深陷阿片类药物滥用困境（深度观察） 2016年9月，美国民众在华盛顿举行示威游行，对美国政府打击阿片类药物泛滥不力表达不满。特朗普当天说，美国政府将通过加强执法、提升边境管控，以遏制肆虐全美的阿片类药物上瘾和滥用危机。[详细] 内容来自进入日本 08-10 08-08人民日报 copyright 进入日本

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