当前位置：进入日本-> 地理-> 日本千叶县发生4.9级地震 东京等地震感明显

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日本千叶县发生4.9级地震 东京等地震感明显

时间:2017-08-11 10:09来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸介绍：8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸 2017-08-10 21:48:01 编辑： 兰利 来源：网络整理 导读：8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸,8月10日电 据日媒报道，当地时间本月10日9时36分许，日本千叶县西北部地区发生里氏。。。

　　

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