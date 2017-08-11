当前位置：进入日本-> 地理-> 日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动

日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动

时间: 2017-08-11 10:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动

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编辑：汪育恒

2017-08-10 17:49:08

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导读：原标题：日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动，据日本时事通信社报道，当地时间10日上午9时36分左右，日本千叶县西北部地区发生了里氏4.9级地震，东京以及千叶、神奈川等关东地区的1都5县震感明显。据日本气象厅发布的消息显示，... 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据日本时事通信社报道，当地时间10日上午9时36分左右，日本千叶县西北部地区发生了里氏4.9级地震，东京以及千叶、神奈川等关东地区的1都5县震感明显。据日本气象厅发布的消息显示，此次地震震源深度为70公里，不过没有引发海啸。

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