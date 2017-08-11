当前位置：进入日本-> 地理-> 日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动

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日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动

时间:2017-08-11 10:11来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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日本4.9地震 地震来源于地底超70公里部分区域受到震动

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来源：楚秀网 编辑：汪育恒 2017-08-10 17:49:08 进入日本，www.wokou.net.cn

导读：原标题：日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动，据日本时事通信社报道，当地时间10日上午9时36分左右，日本千叶县西北部地区发生了里氏4.9级地震，东京以及千叶、神奈川等关东地区的1都5县震感明显。据日本气象厅发布的消息显示，... 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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    日本4.9级地震 地震来源于地底超70公里部分区域感受到震动 日本最新动态-www.wokou.net.cn

    　　据日本时事通信社报道，当地时间10日上午9时36分左右，日本千叶县西北部地区发生了里氏4.9级地震，东京以及千叶、神奈川等关东地区的1都5县震感明显。据日本气象厅发布的消息显示，此次地震震源深度为70公里，不过没有引发海啸。

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    后文海外网友：向中国抗震救灾英雄致敬 为灾区人民祈福导读：国际在线专稿：8月8日21时19分，中国四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，截至8月10日12时，这场灾难已致20人死亡，431人受伤。这场地震不仅牵动着国人的心，也得到全球媒体和网友的高度关注。外媒为中国灾后救援行动的迅速和高效点赞，网友们在悼念遇难者的同时也为灾区的人们加油打气。 今日俄罗斯。。。
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