当前位置：进入日本-> 地理-> 海外网友：向中国抗震救灾英雄致敬 为灾区人民祈福

海外网友：向中国抗震救灾英雄致敬 为灾区人民祈福

时间: 2017-08-11 12:37 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

国际在线专稿：8月8日21时19分，中国四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，截至8月10日12时，这场灾难已致20人死亡，431人受伤。这场地震不仅牵动着国人的心，也得到全球媒体和网友的高度关注。外媒为中国灾后救援行动的迅速和高效点赞，网友们在悼念遇难者的同时也为灾区的人们加油打气。

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今日俄罗斯通讯社为九寨沟地震开设了单独列表页，及时跟进地震的最新消息。报道称，8日到9日，中国度过了两天艰难的时光，发生在四川九寨沟的地震导致了数百人伤亡。事发地地形崎岖复杂，四处石砾成堆，并且还有余震危险，当局迅速开展了大规模的搜救行动。除了救援人员和医生，人民解放军也派出1285名军人、90辆车和9架飞机参与救援。

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美联社8月9日撰文称，救援人员用双手在废墟中挖掘，在黑夜中用“生命探测器”在碎片中搜寻生命迹象。周二晚上发生在九寨沟的地震致使当地停电、电话信号中断，使得定位和救援幸存者的工作变得难上加难。

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文章称，从电视画面中可以看到，救援人员清理了一具尸体周围的瓦砾，然后站成一排，，摘掉头盔，低头向这些遇难者致敬。此外，其他身穿橙色衣服的救援人员将一名女孩运到安全地带，并护卫民众走过一条碎石遍布的路。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

参与搜救的救援人员和人民解放军得到了外国网友的称赞，解放军更是被称为“英雄”。

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“这就是中国人民解放军！英雄救人民于水火之中，他们是英雄！点赞！”

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九寨沟是四川主要旅游景点之一，暑假正是当地旅游旺季，除了当地居民，游客也是受地震影响很大的群体。印度报业托拉斯8月9日报道称，当地设立了咨询点并向酒店、旅馆和街道派出咨询服务人员，为游客提供尽可能多的咨询服务。

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法国国际广播电台8月10日报道称，当地相关部门全力组织滞留景区的中外游客有序转移。9日，九寨沟管理局经实地勘察，对九寨沟景区内日则沟、则查洼、树正沟等各景点受灾情况进行了通报。据悉，目前村寨房屋虽有不同程度损坏，但饮用水管仍然畅通。 copyright 进入日本

日本《每日新闻》8月9日报道了地震中的伤亡情况。还提到作为国家5A级景区的九寨沟景区受到严重影响，包括著名景点“火花海”出现决口，水体流失见底的情况。日本网友在这条新闻下留言，对灾区人民表示非常担心，也对景区受损感到可惜。 内容来自进入日本

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“去年黄金周刚刚去过。九寨沟非常美，不管看哪里都让人惊叹。一路上都被高山环绕，是一次很辛苦的徒步旅行。那里的人们都非常热情、亲切，我特别喜欢。好担心啊……” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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“不管政治上怎么样，还是挺担心灾区人们的。”

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“为那些遇难者祈求冥福，真心期盼尽早救出受灾者。希望灾情不要进一步扩大。人的性命很贵重，与国籍无关，是什么都替代不了的。” 进入日本，www.wokou.net.cn

除了日本，世界各国网友也纷纷对九寨沟地震的发生表示难过，为遇难者哀悼的同时也为灾区人民打气。 本文来自进入日本网

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“令人悲伤的新闻，向受灾人民表示哀悼。” copyright 进入日本

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“愿死者安息，伤者早日康复。” 本文来自进入日本网

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“为那里的每一个人的安全祈祷。愿上帝保佑所有人。

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“这太可怕了！大家伙儿要坚持住啊！” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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“印度应该对中国的地震提供帮助和救援。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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“你们需不需要美国的援助呢？我们是你的朋友，天灾当前我们永远会伸出援手的。” 本文来自进入日本网

除了民间的声音，一些国家和国际组织也发表声明表示了对此次地震的关切，并称愿意施以援助。 内容来自进入日本

日本外相河野太郎8月9日通过北京的日本国驻华大使馆，向中国外交部部长王毅表达了对四川地震死难者的哀悼和对受灾民众的慰问。河野太郎表示：“我国愿意向中方提供必要的支援。祈祷尽可能救出更多的人，灾区早日实现重建。”

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俄罗斯紧急情况部部长弗拉基米尔·普奇科夫致电中国民政部部长黄树贤，对地震死难者表示哀悼。普奇科夫在通话中指出，俄罗斯对这场灾难感同身受，根据俄中两国政府间的防灾救灾合作协议，俄罗斯紧急情况部将在必要时刻准备向中国提供救灾协助。

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联合国秘书长发言人迪雅里克8月9日对媒体表示，中国四川省发生地震，联合国准备提供救灾协助。迪雅里克说："联合国对中国政府和人民表示慰问。如果有需要，联合国准备提供帮助"。（刘维靖、聂峥、徐艺源） 本文来自进入日本网

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