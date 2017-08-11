进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 地理-> 关于防震减灾，我们应该向日本学习什么

关于防震减灾，我们应该向日本学习什么

时间:2017-08-11 14:20来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文日本网友深夜评论 关注九寨沟7.0级地震介绍：中国江苏网新闻中心时政国际新闻正文 日本网友深夜评论 关注九寨沟7.0级地震 来源：人民网-国际频道 2017-08-09 08:39:28 日本雅虎发布的九寨沟7.0级地震信息人民网东京8月9日电（记者孙璐）北京时间8月8日21点19分，在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。西。。。

　　

关于防震减灾，我们应该日本学习什么

2017-08-09 15:36 来源:社会科学文献出版社 教育 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

原标题：关于防震减灾，我们应该向日本学习什么 进入日本，www.wokou.net.cn

北京时间8月8日晚21时19分，四川九寨沟发生7级地震，截至9日1230分，已造成13人死亡、217人受伤。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

令人揪心的是，9日07时27分，在新疆博尔塔拉州精河县也发生了6.6级地震，震源深度11公里。截至11时，地震共造成精河县32人受伤（2人重伤），142间房屋倒塌，1060间房屋受损。消息来源：人民日报 内容来自进入日本

就在抢险救灾工作有序展开的同时，日本的一个震灾后避难技巧宣传片火了，一节电池、一件衣衫、一片塑料、甚至一张纸片，加以善用，便意味着一次重生！

copyright 进入日本

（视频来源：人人视频） 本文来自进入日本网

日本这个地震频发的国家，除了强大的抗震建筑，还有哪些值得我们学习？

进入日本，www.wokou.net.cn

避难所：生命的庇护港

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

在日本震后救灾的电视画面里，我们几乎见不到五颜六色的帐篷，更见不到灾民露宿野外的凄苦，而常入镜头的是各种类型、不同规模的避难所。那么，地域狭小、人口密集的日本有多少个避难所呢？据报道，这次受灾的17个区里，就有2000个避难所庇护着36万灾民，供他们吃住生活。可以说，分布在全日本每一个村镇的避难所就是日本民众有难时的诺亚方舟，让灾民在地动山摇、家园被毁时得以保有尊严和安全感。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

训练有素的国民 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

日本人训练有素的克制和秩序性在这次地震里被全世界的媒体报道：地震中，超市里的诸如矿泉水之类的物品从货架上掉下来，人们只是默默地捡起，没有惊慌失措；物资紧张，大家一大早就排几百米的长队等候在超市门口，轮到自己购买时并不大量抢购，以便更多的人得到必需的物品；在路上避险时靠两边行走，把中间的道路留出来让车行驶；商场里，人们坐在楼梯两侧，保持中间通畅；路上垃圾桶不多，大家就把垃圾装在自己的背包里；每天毫无怨言地按规定节电……

内容来自进入日本

哀而不伤、客观报道的媒体

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本媒体除了在第一时间里播报地震消息外，，还吸取阪神大地震的教训，均采用了一种客观冷静、哀而不伤的报道方式，避免刻意渲染灾难的痛苦场景，而将时间更多地用来及时发布救援消息、公布核危机处理进展、普及防辐射知识等，且更加注重保护被采访者的基本人权。对受难者家属的访问极少会拍脸部，受访的儿童更只以背影示人或干脆只拍鞋子。在报道遇难者时，遇难时的惨状绝不出现，采用的照片总是微笑着的。

内容来自进入日本

全民防灾教育

本文来自进入日本网

在地震来临的一瞬间，防患意识和平时的演习挽救了无数人的生命。当我们面对危险的时候，让我们心慌意乱的其实往往并不是危险本身，而是面对危险时不知如何自处的恐惧。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

因为地震频发，为了对付头号生存大敌，日本除了加强房屋建设质量、增加防灾救援措施、提高防灾预算之外，最重要的是在全民范围内开展地震救援与预防方面的教育。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

本文来自进入日本网

日本的防灾教育是从小开始的。有超过75%的日本小学生认为“不远的将来身边可能发生大地震”，有90%的人表示“最担心的灾害是地震”。这种危机意识催生了完备的安全教育行动。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本的地震逃生教育手册，形式从连环画到字书，覆盖年龄段从婴幼儿到耄耋老人。有一套日本的地震防灾手册，其中讲孕妇和婴幼儿避险的一段让人印象深刻，上面居然详细到将避险姿势像我们军训时练正步一样分解成一个一个单独的动作，每一个动作都配上讲解和图画。试想，如果严格按照这样的手册去训练，任何人都能在一段时间之后将之谙熟于胸的。当它几乎成为你的本能动作，就像有东西飞向眼睛人会不由自主闭上眼睛一样，那么在面对灾难时逃生的机会就一定能大大地增加了。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

* 本文摘自：《日本大地震启示录》，本社救护部 / 编著，2011年4月出版

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

延伸阅读 本文来自进入日本网

日本复兴大战略：与日本高层战略家的深层对话 内容来自进入日本

作者 | [韩]文正仁 [韩]徐承元 日本最新动态-www.wokou.net.cn

译者 | 李春福 李成日

copyright 进入日本

出版时间 | 2017年 5月 copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

社区防震减灾路径探究 copyright 进入日本

主编 | 沈文伟 崔珂

本文来自进入日本网

出版时间 | 2017年6月

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

copyright 进入日本

风险灾害危机研究（第5辑） 进入日本网（www.wokou.net.cn）

主编 | 童星 张海波 内容来自进入日本

出版时间 | 2017年6月

内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

最后祈福四川、新疆，愿平安！

内容来自进入日本

责任编辑： 本文来自进入日本网

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

阅读 ()

copyright 进入日本

投诉

内容来自进入日本

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
后文为什么说“不要去预测地震”？导读：地震是能够造成生命财产损失最最惨重的自然灾害，因为地震的灾害甚至不限在震中及其周围区域，地震所引发的海啸甚至能威胁到远离震中数千上万公里之外的地方。 至今为止，影响范围最大的地震可能是1960 年5月发生的智利地震，那次地震引发的巨大海啸，穿过了整个太平洋，在夏威夷群岛、日本和俄罗斯都造成了巨大的。。。
相关文章
推荐内容
  • 七年级下册地理日本课件

    七年级下册地理日本课件篇一：地理人教版2012新版七年级下《日本》教学设计第一课时 (1) ppt课件 【人教版地理七年级下册第七章 我们邻近的地区和国家】 第...

  • 日本台湾厄瓜多尔接连地震，地球进入

    日本九州7.3级地震、缅甸7.2级地震、阿富汗7.1级地震、印度尼西亚苏门答腊岛附近海域1个月来多次7.0级以上地震。如何解释近来接二连三的强震，它们之间有关联...

  • 若产生直下型地动日本资讯

    中新网9月14日电 据日本新华侨报网消息，东京申奥成功，现已进入初期筹备阶段。鉴于东京都可能会发生最大震度为7级的直下型地震，抗震措施也成为筹备课题之一。 据东...

  • 日本7.4级大地震为何只伤6个人？

    作者：徐静波，曾是台湾女作家三毛的中国大陆著作代理人。1992年赴日留学。2000年创办中文网站“日本新闻网”，次年创办日文版报纸《中国经济新闻》。现为亚洲通讯...

  • 日本发生里氏6.6级地震 东京地区

    中新网8月11日电据日本共同社报道，11日凌晨5点零7分左右，日本静冈县伊豆、中部和西部地区发生里氏6.6级地震，东京地区也有较强震感。据日本气象厅透露，震中位...

  • 日本熊本大地震一周年数万人仍处“避

    日本熊本大地震发生至今整整一年，当地14日为地震遇难者举行了追悼仪式。 据此间官方统计，两番出现7级震度(日本标准)的熊本大地震，其导致直接死亡及之后“震灾关联...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有